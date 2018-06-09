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Все про:арест (9643) ГПУ (8702) залог (312) Сарган (258) Сигал Евгений (1)

 Владельцы и директор подразделения "Гавриловских курчат" арестованы на 2 месяца с правом внесения залога по подозрению в организации птичьего могильника, - Сарган

Задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") арестовали на 60 суток с правом залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем аккаунте в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"Гавриловские курчата". Печерский суд избрал директору структурного подразделения меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн. Печерский суд избрал одному из владельцев агрохолдинга - М.Сигал - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн. Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Е.Сигалу - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - сообщила Сарган.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Сигал. ВИДЕО+ФОТО

Владельцы и директор подразделения Гавриловских курчат арестованы на 2 месяца с правом внесения залога по подозрению в организации птичьего могильника, - Сарган 01

Напомним, 8 июня стало известо, что были задержаны владельцы агрохолдинга "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Евгений Сигал.

"В рамках дела о нанесении экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн ГПУ и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс". Они подозреваются в том, что с целью получения сверхприбылей пренебрегали правилами утилизации отходов и захоранивали их в землях вблизи сел. Также бизнесмены подозреваются в том, что забыли заплатить за лицензию на пользование подземными водами", - сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

После обыска помещения, принадлежащего ООО "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата"), следователи Нацполиции приняли решение задержать владельцев холдинга Марину и Евгения Сигал и исполнительного директора Алексея Марченко.

"Комплекс "Агромарс" - второй по объемам производства производитель мяса птицы в Украине, вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.)

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

Источник: https://censor.net.ua/n3070630
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Особисто знаю Євгена Сігала з 1991 року- ще та сволота...
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чому його не закриють..? бо блище до феодала у харчовому ланцюгу..?
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зазвичай останнім сміється найтупіший, бо до нього довше всіх доходить
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тебе тут знають як тупого и без смиху
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Ця мерзота побудувала собі палац під Києвом на прадавньому Хотівському городищі, пам'ятці археології Національного значення. Це городище не чіпали ні при литовцях, ні при поляках, ні при царях, ні при комуністах, ні при Кравчуку, ні при Кучмі, ні Ющенку. Прийшов Порох з дружбанами і все похуй. Уже можна рити екскаваторими й заливати бетоном. Є бабло й влада й усім можна заткнути рота - і археологам і всіляким печерським судам. Так?
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Да. Вот еще 1 пример: ВІТАЛІЙ КЛИЧКО НЕЗАКОННО БУДУЄ ВІЛЛИ НА БЕРЕЗІ КИЇВСЬКОГО МОРЯ Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/vitaliy-klichko-nezakonno-buduye-villi-na-berezi-kiyivskogo-morya.html
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вальцманат возьмет дань и отпустит
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Из всех нарушителей экологических нормативов всегда будут выбираться только те, которые не входят в команду Президента. Тем более - в его родню. ) Ничуть не оправдывая дельцов из "Гавриловских курчат", я все же хочу сказать, что борьба за экологию здесь - далеко не лейтмотив. Just business nothing personal!
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Отвечаю. Причины, по которым Аль Капоне (за неуплату налогов) в Америке сел в тюрьму, не имеют ничего общего с причинами, по которым в Украине он мог бы оказаться там. Если развивать метафору, то Аль Капоне мог бы сесть в том случае, если бы Дон Корлеоне оказался дядей жениха доченьки Порошенко. В этом случае у Аль Капоне не было бы никаких шансов остаться на свободе. А вот Дон Корлеоне очень скоро из бандита стал бы сенатором. В наших палестинах.
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Я в Україні живу, не у "ваших палестинах". За що зачепили- за те Сігала і судитимуть, ти цим незадоволений?
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Аль Капоне попав до Алькатрасу за несплату податків.. Там була ситуація, чимось подібна з 5-им каналом , на котрому виплачували зарплатню в конвертах, свідомо та цинічно ухиляючись від сплати податків та військового збору..
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Это возможно и не бизнес, а заказ на устранение конкурентов от рябы.
Интересно, где их 'могильник'?

Почему вот арест? Нужно было просто оштрафовать. Наложить большой или огромный штраф.
Вот ахметка засрал своим метинвестом уже все Запорожье и мариуполь . Там онкология-основное заболевание. Хотелось бы чтоб его тоже арестовали
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Великие кондитеры устраивали человеческие могильники начиная с 2014 года и как с гуся вода а тут кошерных курчаток сигал прикопал и сразу: Гине ненька! Нельзя быть такими лицемерами. Хотите отжать бизнес у ж*ида- делайте прямо и открыто без этих экологических вертепов
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то внутрикагальная разборка, поданая лохторату под экологическим соусом..
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Будь обережніше з висловлюваннями, мокша с ердюча!
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Ох и не дешево обойдется этой гоп-компании,раз дело ведет пещерный суд.
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Это основной конкурент Косюка, дружбана Поросенко.
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Когда будут раскулачивать соевый крематорий рошен?
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Коли ви Сталіна оберете.)))
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и почем теперь станут курчата на лотках?...
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теперь по цене мамонтятины будет..монополия всё ближе..
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Как обстоят дела с пожаром нефтебазы в василькове? Там уже все хорошо? Не оправдываю гаврильчан, но попахивает... шыкаладом
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воно зараз так склалося у нас зараз що все гімно пєцею смердить чи то навпаки...
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Снесла какато Курочка Ряба по пьяне сарай...
🤣
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Подозреваю, что нет ни одного производителя, полностью работающего по законам, а то что взяли конкурентного за задницу, то козни и происки конкурентов и бизнес интересов власть имущих!
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а "забота об экологии" - лишь инструмент и ширма для расправы с конкуренцией, в государстве барыг-олиархов всё должно быть монополизировано!
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Оченьхороший звонок для всей украины в независимости отпартийной принадлежности и кумовства.Главное,что открыли ящик пандоры и создали прицентдент.Теперь задумаются и оппозиционеры и приближенные к власти,что рано или поздно с ними поступят так же.
А самое главное в выиграше оказалось местное население, там реально проезжая мимо можно было от вони вырвать.
Плюсую Пете и Юре.
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Мне на твое кацапское мнение абсолютно Нас Рать!
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Хороший звонок будет, когда возьмут за жабры Косюка, который занимается тем же самым.
А так - это просто устранение конкурента Косюка под прикрытием заботы об экологии.
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Значить Сігала, депутата з його недоторканністю, посадили в СІЗО, а на депутатів-корупціонерів управи немає?
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Сігал давно не дерутат ВР !
Моцкальня чує звін , та не знає де він !😂😀
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Этот Сигал с 10-ок партий поменял, но начинал он с РУХа в 90-ых. А сколько в этом РУХе было еще таких прилипал? Может, все?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВладельцы и директор подразделения "Гавриловских курчат" арестованы на 2 месяца с правом внесения залога по подозрению в организации птичьего могильника, - Сарган
 
 
 
 
 
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