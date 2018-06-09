 Владельцы и директор подразделения "Гавриловских курчат" арестованы на 2 месяца с правом внесения залога по подозрению в организации птичьего могильника, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем аккаунте в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Гавриловские курчата". Печерский суд избрал директору структурного подразделения меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн. Печерский суд избрал одному из владельцев агрохолдинга - М.Сигал - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн. Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Е.Сигалу - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - сообщила Сарган.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Сигал. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 8 июня стало известо, что были задержаны владельцы агрохолдинга "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Евгений Сигал.

"В рамках дела о нанесении экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн ГПУ и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс". Они подозреваются в том, что с целью получения сверхприбылей пренебрегали правилами утилизации отходов и захоранивали их в землях вблизи сел. Также бизнесмены подозреваются в том, что забыли заплатить за лицензию на пользование подземными водами", - сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

После обыска помещения, принадлежащего ООО "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата"), следователи Нацполиции приняли решение задержать владельцев холдинга Марину и Евгения Сигал и исполнительного директора Алексея Марченко.

"Комплекс "Агромарс" - второй по объемам производства производитель мяса птицы в Украине, вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.)

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".