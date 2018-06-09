 Наемники РФ 38 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены шестеро украинских воинов, - ООС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки, 08 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.

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"Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120-мм и 82-мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубь нашей обороны оставались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения", - отметили в штабе ООС.

"На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. В течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120-мм калибра. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитники Мариуполя дали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы. Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована", - добавили в штабе.

"Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще 2 наших защитников. По данным разведки, в течение 8 июня трое оккупантов уничтожены и 16 получили ранения", - констатировали в штабе ООС.

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