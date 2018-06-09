 Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель

Об этом глава немецкого правительства заявила в Канаде, где принимает участие в саммите "Большой семерки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В европейской координации Россия также играла роль. И тут мы едины в том, что возвращение России в формат G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной", - заявила Меркель в пятницу, уточнив, что "это было общее мнение".

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Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

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Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.