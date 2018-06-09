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 Политика Украины, За рубежом
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 Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна расширять "Большую семерку", пока Россия не сделает существенных шагов по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом глава немецкого правительства заявила в Канаде, где принимает участие в саммите "Большой семерки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В европейской координации Россия также играла роль. И тут мы едины в том, что возвращение России в формат G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной", - заявила Меркель в пятницу, уточнив, что "это было общее мнение".

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Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

Также читайте: Туск призвал ЕС и G7 вступиться за кинорежиссера Сенцова

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070616
 
 
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Трамп - за возвращение, ЕС - против, россияни сами не хотят, парадокс.
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В першому випадку президент, який без Сенату не вирішує, а у другому об'єднання держав Європи, та у третьому міфічні росіяни! Ви порівнюєтє слона з носорогом, шановний.
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проблема України з самого її початку в тому що влада не живе як в Німеччині і більше ні в чому, бо всі інші проблеми як слідство першої і головної проблеми
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читай текст, там йдеться про проблеми України
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всі сдохнуть навіть не сумнівайся, гроб буде у кожної людини на землі
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русня не люди, у них не может быть вождя. Максимум вяликий каган или вошть лишнехромосомных.
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Да какая разница? Вожди,ханы,фюреры,айатоллы в 21-ом веке могут быть только у недоразвитых недолюдей.
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Аккуратнее про Ханов,Али. Я лично знаком с Чингизидом
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А ви перший сказали, що ханів не повинно бути. Моя же думка, що вони повинні бути, як і королі☺ Щодо Чингизидів: він такий же Чингизід, як десята частина населення Європи, що має його кров.
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Угу, таких Чингизидов - десятки тысяч. Може,и мы с тобою - чингизиды,если внимательно поковыряться в нашей генетике. Я имел в виду королей/королев в Великобритании и Испании против королей у Саудов.
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Протиставити королівську владу владу Європи і Сходу? Саме так? Тоді це треба робити набагато раніше і у всіх аспектах, де знайдете у кожного за і проти. Але у кожній з перевищений країн дуже багато саме "за".
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Каждому - свое. Кому-то комфортно быть собственностью, кому-то - нет.
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Це вже філософія, а особливо коли я побачив рівень добробуту у саудитів😊
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Я тоже там был,и тоже видел. Но это просто эмир бедуинов дает немножко своим подданным,шоб они его не посадили на черенок от лопаты.
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"немножко"😂 Не жартуй так, бо не засну😀
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Ну так это смотря с какой точки смотреть. Я бы за те деньги не продался. Предпочитаю кушать свое,подачки мне не интересны.
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Так король СА Вам і не пропонував, а це для його підданих. Окрім того, все на Світі має свою ціну і тому багато хто погодився би на те, що самі саудіти вважають правильними обмеженнями.
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Я свободный человек, меня подачки от барина не волнуют.
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фюрер немецкого народа на том свете в гробу переворачивается из за того что его сравнивают с какой то карликовой мордовской свинособакой.
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шо то мне сдается, шо Трамп - самый старый из всех рыжих троллей мирового масштаба.
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Отрабатывает как может. Когда яйца в тисках - еще и не так запоешь.
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Все Альянсы и Союзы в которых была россия С ГРОХОТОМ РАЗВАЛИВАЛИСЬ! Варшавский договор, Снг, Таежный (таможенный) Союз, все оказалось "пустышкой" нежизнеспособной. И G8 бы развалилось бы если б рашку не выгнали б оттуда
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дык и G8 больше нету, осталась G7
а раша да, развалится тоже, законы физики
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Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна возвращать Россию в G7, пока та не сделает существенных шагов по урегулированию ситуации вокруг Украины Источник: https://censor.net.ua/n3070616
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Тобто ніколи росія не буде разом із цивілізацією. Єдині можливі російські кроки це у напрямку своєї дезінтеграції.
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а ми з цивілізацією, доріг нормльних немає, гроші клянчемо, президент і прокурор на екзотичних островах відпочивають поки народ вимирає...
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Звичайно, що ми маємо всі ці проблеми. Але при всьому в Україні живуть люди, а не російські скоти. Тому у нас цивілізація, а в росії мордор.
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Дай посилання на це, тобто пряму мову.
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Я просив тебе дати посилання на твоє твердження, але взамін отримав питання від того, хто мене не цікавить. Тому прощавай.
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Где расеѣ - там нет "союзов" - доказано историей.
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Існували лише назви, а союзів не було.
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Хм... Трампу надо срочно выступить с предложением о наращивании торговли с рашей😁
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Вот он сейчас с Путиным встретится и сделают они совместное заявление.
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А шо такое "путин", да еще и с большой буквы?
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без спроса в спам, ругательные слова не рарешены в коментариях
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ну и что? не успев долитеть до Белого дома трамп пожалеет, если себя поведёт дружески с рашкой.
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Троллинг с сегодняшнего дня считается дружбой?😁
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Это был сарказм. После такого заявления хочешь, не хочешь, а меркель прийдется рубить концы, вот и сейчас рубанула, открестившись. Против СП2 выступил только Трамп😉
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это поэтому хуйленок бабло австрийцу платил , чтобы трампа уговорить с удмуртским пигмеем встретиться?
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может и нет. просто завафлит его слегка при всех.
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А нормально Доня покэрувал, вЯликий бизнесмен, ничего не скажешь. Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель - Цензор.НЕТ 2921 Это же надо только уметь, посраться со всеми сразу. С Китаем и там же с Японией, с ЕС включая Англию, у себя под боком с Канадой и Мексикой, да ещё и арабов раздраконить. Гений сказочный....
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что то они темнят, такое чуство, готовы хуилу и сруснявым что то простить, но это задеиствует общественность на свободном мире и они как политики будут выкинуты вместе с их партиями - где теперь сосулька берлускони, вот там и все они будет, если будет перед хуилом крутить.
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Ну пока шо перед хуйлом покрутил Орангутан
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его возможности же не так велики, он же президент и отвечает перед народом, конгресом
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Ну не так уж и ограничены,когда касается международной политики.
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не не связан, но учитывать интересы Америки и партии ужь должэн, кстати, что говорит у вас закон - возможен импичмент об устранение президента, если до новых выбором меньше полгода (интересуюсь, потому что если нельзя, то вот это будет опасный период)
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Импичмента не будет. По многим причинам. Президентские выборы 2020 будут очень интересными.
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думаю что всё зависит, как трамп себя поведёт, именно теперь возможно нет, но если начнёт танцевать вместе хуилом, то в полне возможен.
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а если посмотреть, то вообше глупо было рашку, как простую бензоколонку приглосить а Китаи, как завод туда небыл приглошён.
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Рыжий своим личным решением спас китайскую ZTE(гос.корпорацию,уличенную в шпионаже против США) от санкций по Ирану. И развязал тарифную войну против ЕС и Канады. В чьих интересах оно действует? Уже не упоминая его высер о возврате московии в G7...
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возможно разколоть Америку и Европу, как единный свободный мир.
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ну в тех же, в тех же.
ладненко, 2 часа ночи, хоть светло почти как пасмурный день, но сон ещё никто не отменял - всем добрым людям, доброи и спокоинои ночи.
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У нас три години і темно, на добраніч!
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Та ладно, не делайте из него гения. "В чьих интересах?" Тоже мне бином Ньютона... Доне, как политику, просто везде методично дают по сусалам, все кому не лень. Вот он и мечется. Это как дите в детском саду первые дни, пока домашнюю корону с "золотца" не сняли. Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель - Цензор.НЕТ 528 Он же в политике, как баран в апельсинах. А в Президенты пошел, что бы Обаме отомстить, после того памятного вечера https://www.youtube.com/watch?v=0Km4R377s4M

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не. то обычный гейропейский развод руснявых лохов. Они это уже не первый раз делают и с рускава козла состригли очень много шерсти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель
 
 
 
 
 
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