 "Человек Манафорта" в Киеве Килимник стал обвиняемым по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США

Как сообщает информационное агентство Reuters, выдвинутое Мюллером в пятницу новое обвинение по Манафорта и Килимника касается возможных связей с российской разведкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Мюллер заявил, что Манафорт и Килимник обвиняются в сговоре с целью препятствования правосудию и в самом препятствовании правосудию.

До сих пор в расследовании команды спецпрокурора США Килимник фигурировал анонимно, как "Лицо А". Килимник является давним соратником Манафорта. В социальных сетях практически невозможно найти его фотографию, а интервью с ним - редкость. В 2017 году Константин Килимник дал интервью корреспонденту "Радио Свобода" Кристоферу Миллеру, оно касалось плана возвращения Януковича из России в Украину, якобы разработанного Килимником.

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В статье "Радио Свобода" говорится, что у Килимника двойное гражданство: российское и украинское. Информация о том, что он учился на военного переводчика в России, послужила для многих основанием считать, что он связан с ГРУ России. Сам Килимник в том же интервью это отрицает.

Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что Килимник, по крайней мере до 2016 года, сохранял контакты с этой структурой. По имеющейся информации, в то время, когда Манафорт участвовал в предвыборной кампании Трампа в мае 2016 года, он встречался с Константином Килимником. В судебных документах говорится, что в августе 2016 года Манафорт обсуждал с ним взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии, и Килимник утверждал, что он сыграл определенную роль в предотвращении принятия поправки к избирательной платформе Республиканской партии о предоставлении Украине военной помощи.

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Украинские СМИ отмечают, что в начале 2000-х Килимник работал в Международном республиканском институте - некоммерческой организации, базирующейся в Вашингтоне, где занимался вопросами России. В МРИ подтвердили "Голосу Америки", что Константин Килимник работал в московском офисе с 1995-го до 2005-го. Свою деятельность он начинал как переводчик, однако выполнял и другие задачи. Какие именно - в Международном республиканском институте не уточнили.

Согласно публикации "Радио Свобода", Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005-го до 2015-го. После избрания Виктора Януковича президентом Украины Килимник почти все время провел в Администрации президента, где помогал Манафорту.

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С 2016-го Манафорт и Килимник поддерживали связь. Манафорт, согласно судебным документам, оплачивал услуги Килимника. По сообщениям СМИ, переписку с Манафортом Килимник вел вплоть до ноября 2017 года. В последних письмах обсуждался текст статьи о работе Манафорта в Украине.

Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.