 Благодаря антидискриминационной экспертизе из учебников убрали "негров", "жидов", "цыган", а также "родителей", которых нет у 40% украинских детей, - МОН

Министерство образования и науки опубликовало ответы на самые распространенные вопросы об антидискриминационной экспертизе учебников, передает Цензор.НЕТ.

Так, часто антидискриминационную экспертизу называют "гендерной". В этих понятиях есть существенная разница: антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация в соответствии с законами Украины, в частности, статьи 1 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

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Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде слов "негры", "жиды", "цыгане".

Экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а пожилые люди изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашей страны - около 2,5 млн человек - это люди с инвалидностью. Сейчас в школы, в инклюзивные классы приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ пожилых людей.

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В сети Интернет также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово "родители" на слово "родные" в задании: "Вместе с родителями обсуди, где можно играть". Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей.

К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, так как часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины.

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Таким образом, задача в учебнике вроде "Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи" или "Вместе с родителями обсуди, где можно играть" подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово "родители" на "родные".

По этой же причине высказываются предостережения к макетам учебников, где изображение подбираются исключительно с полной семьей.

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В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос "Как и где познакомились твои родители?". Рядом сразу дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;

мама или папа уже находятся в другом браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;

ребенок, у которого умерли родители, воспитывается другими родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка и тому подобное.

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Признаки дискриминации решают и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только девочки, или что техническими профессиями могут заниматься исключительно мальчики.

Следует также добавить, что методология осуществления антидискриминационной экспертизы и сертификационная программа были разработаны на основе отечественных исследований в этой области и международных отчетов ЮНИСЕФ о случаях дискриминации в учебниках разных стран мира.

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Все кто выполняет антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение на сертификационной программе (всего 102 часа), которая включала: 78 часов - дистанционное обучение, 24 часа - очное обучение (тренинг). Из них 40 часов - теоретическая часть, 50 часов - практическая часть, 12 часов - контроль знаний (сертификационная контрольная работа, выполнение экспертизы проектов учебников).

В рабочую группу, которая создана в соответствии с приказом МОН № 713 от 03.07.2015), входит 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), представляющих различные высшие учебные заведения (в частности - педагогические), общественные организации Украины, или являются соответствующими сотрудниками МОН.