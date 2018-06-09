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Все про:дискриминация (75) учебники (183) экспертиза (203) Минобразования (949)

 Благодаря антидискриминационной экспертизе из учебников убрали "негров", "жидов", "цыган", а также "родителей", которых нет у 40% украинских детей, - МОН

С 2017 года антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, обнаружила вопиющие случаи дискриминации.

Министерство образования и науки опубликовало ответы на самые распространенные вопросы об антидискриминационной экспертизе учебников, передает Цензор.НЕТ.

Так, часто антидискриминационную экспертизу называют "гендерной". В этих понятиях есть существенная разница: антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация в соответствии с законами Украины, в частности, статьи 1 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

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Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде слов "негры", "жиды", "цыгане".

Экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а пожилые люди изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашей страны - около 2,5 млн человек - это люди с инвалидностью. Сейчас в школы, в инклюзивные классы приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ пожилых людей.

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В сети Интернет также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово "родители" на слово "родные" в задании: "Вместе с родителями обсуди, где можно играть". Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей.

К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, так как часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины.

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Таким образом, задача в учебнике вроде "Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи" или "Вместе с родителями обсуди, где можно играть" подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово "родители" на "родные".

По этой же причине высказываются предостережения к макетам учебников, где изображение подбираются исключительно с полной семьей.

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В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос "Как и где познакомились твои родители?". Рядом сразу дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

  • мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;
  • мама или папа уже находятся в другом браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;
  • ребенок, у которого умерли родители, воспитывается другими родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка и тому подобное.

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Признаки дискриминации решают и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только девочки, или что техническими профессиями могут заниматься исключительно мальчики.

Следует также добавить, что методология осуществления антидискриминационной экспертизы и сертификационная программа были разработаны на основе отечественных исследований в этой области и международных отчетов ЮНИСЕФ о случаях дискриминации в учебниках разных стран мира.

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Все кто выполняет антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение на сертификационной программе (всего 102 часа), которая включала: 78 часов - дистанционное обучение, 24 часа - очное обучение (тренинг). Из них 40 часов - теоретическая часть, 50 часов - практическая часть, 12 часов - контроль знаний (сертификационная контрольная работа, выполнение экспертизы проектов учебников).

В рабочую группу, которая создана в соответствии с приказом МОН № 713 от 03.07.2015), входит 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), представляющих различные высшие учебные заведения (в частности - педагогические), общественные организации Украины, или являются соответствующими сотрудниками МОН.

Источник: https://censor.net.ua/n3070614
 
   
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Якщо з вуст поляка звучить слово ЖИД -то все в порядку, йому можна...Бо поляк - пан, вища раса і все таке.... А якщо з уст українця - то це відразу антисимітизм...

Це хіба не дискримінація українців?
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Та ні,придумали.як грошей з бюджету вкрасти.Ми ж такі багаті.А потім ще пару грантів вициганять під цю дурню,і вкрадуть.
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По тем же правилам, к тебе можно обращаться например Холоп или Смерд.
Ты не против?
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А причем тут холоп или смерд? Это что - обозначение национальности?
А в украинском, польском и еще куче других языков именно "жид" является обозначением вашей национальности без какого-либо дурного подтекста.
Слово "еврей" - это русизм в украинском языке, появившийся только в XX веке.

Поляки и дальше продолжают использовать слово "жид" и никто не против - а нам почему-то запрещают и навязывают русизм - с чего вдруг?
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Ви не ображайтесь будьласка.Це слово у нас не несло якоїсь образи,просто так називали,іншої назви тоді не було.Українці ,наприклад,називали горобців жидками,це зовсім не образливе слово,просто так називали,і все
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Вот прямо по Оруэллу новояз детям в головы внедрять будут.
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Хіба десь у східній Європі,теж ці слова прибрані із підручників?Це вже не є демократія.
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Эти Гриневич и гоп-компания явно тронулись умом. Науку они по сути добили, сделав из нее жалкую карикатуру на то, что было раньше. Теперь уничтожают образование и умственные способности наших детей. Международные скандалы не в счет. На МОН как-то не обращаю внимание. Это не министерство финансов Хотя вреда от них даже больше
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Более идиотского периода в Украине еще не было за последние 400 лет. Такого вреда как духовности, так и экономике, да и просто материальному уровню жизни украинцев. Эти твари (власть) словно сговорились
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В смысле какие?
Откройте любое произведение на украинском языке до XX века, где они упоминаются - тот же "Тарас Бульба" - там везде будет жид, тк никакого другого слова для обозначения иудеев не существовало в украинском языке. Еврей - это русизм.
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Понятно. Всё объясняет предпоследний абзац. "Все кто выполняет антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение... и т.д."(с)
Как я понимаю, из Украины рванут не только на заработки, а дабы совершить побег из насаждаемого дурдома. Тогда, я признаю: и правильно сделают!
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Андре Жид - известный французский писатель-экзистенциалист!
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А как быть с фамилиями Цыган, Цыганков, Цыганенко и т д
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І всі наші народні пісні заборонити,бо там про матерів багато є.Співати "родич №1".І Україну ненькою називати заборонити.Ох і малохольні у нас деякі "реформатори"
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Ром, Романов, Романенко. Всем явиться в течении 24 часов в комендатуру паспортный стол.
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и у оставшихся 60% детей запретить родителей!
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Зарано мансікам в Європу, ЄС, НАТО... Дуже зарано.
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Так Польщу взяли з "жидами" . Може теж там антидискримінуєш своє суспільство
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Удивительнейшая вещь!
Если вам вдруг вздумается защитить свои права, помешав, скажем, застройке озера возле вашего дома или снесению исторического здания - хера вам! Плевать всем на ваши озера и ваши здания.
Тем не менее, находится масса народу, типа с понтом защищающая хз кого хз от чего, хотя не знаю ни одного случая, чтобы "ребенек из неполной семьи" оскорбился на слово "родители", инвалид оскорбился на слово "инвалид", жид/цыган оскорблялся бы своим происхождением и т.д.. Откуда же такой энтузиазм? Откуда вдруг появилось столько неразгибаемых борцов хз с чем, приплетающих к попыткам запрета слова "родители" детей погибших на войне бойцов (кстати, они вроде тоже не жаловались)?
Лиха беда начало. Дайте-ка я угадаю, что будет дальше.

Слово "инвалидность" уже подменяют на идиотские "особые потребности", хотя до сих пор на практике таковые наблюдались разве что у наших слуг народа и топ-барыг, сходящих с ума от того, что им нечего больше хотеть.Слова "отец", "мать" запретят и заменят на родитель №1 и родитель №2: родители родные ведь могут быть педерастами/лесбиянками! Думаете, не могут? Ну, это пока...
Запретят упоминание слова "жид", "еврей", ибо нех гойским языкам даже поминать божий народ. Ну, за компанию, типа шобы не палиться, традиционно приплетут цыган, хотя на них вроде всем пох.
Да и слово "украинец" пора запретить, а то вдруг не украинцы оскорбятся? Их же у нас тоже дохера. Заодно покончим с нытьем плебеев, мол, правят нами хз кто, только не украинцы.
И вообще, давно пора объявить джихад реальности и заменить ее "толерантностью". Как в "451° по Фаренгейту".
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А про ув. азеров и китайцев забыли? Именно они же и "делают" нашу "срыночную" экономику.
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Низзя китайцев называть китайцами. Это дискриминация. Нужно говорить "наши узкоглазые желтолицые братья, делающие смартфоны".
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Правильное решение, а всем недовольным дорога на паРашу, где в ходу чурки, хохлы, пиндосы пр. унизительные названия наций.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБлагодаря антидискриминационной экспертизе из учебников убрали "негров", "жидов", "цыган", а также "родителей", которых нет у 40% украинских детей, - МОН
 
 
 
 
 
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