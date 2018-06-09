 Уроженца Украины осудили в США за незаконный вывоз военного оборудования в Россию

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Владимир Невидомый, 32-летний уроженец Украины, получивший американское гражданство и проживающий в штате Флорида, приговорен к 26 месяцам тюремного заключения и трем годам полицейского надзора за нелегальный вывоз в Россию военных приборов ночного видения, тепловизоров и патронов для крупнокалиберного оружия.

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Согласно судебным документам, с апреля по ноябрь 2013 года Невидомый вел электронную переписку с покупателями из России, которые проявили интерес к приобретению указанного оборудования, подлежащего экспортному контролю со стороны Госдепартамента США. Ответчик успел приобрести как минимум три оружейные прицела ночного видения ATN MARS 4x4, а также многоцелевой тепловизор ODIN 61BW, предоставив американским продавцам ложные сведения о том, что данные приборы не предназначены для экспорта.

После того, как продавцы переслали приборы на адрес Невидомого в южной Флориде, он переправил их контакту в России, замаскировав военное оборудование среди бытовых товаров, которые были отправлены через службу доставки грузов, или через частную русскую почтовую службу, работающую во Флориде.

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В июле того же года контакт в России заказал ответчику одну тысячу крупнокалиберных патронов, которые следовало доставить во Владивосток, однако этот груз был конфискован Службой таможенного и пограничного контроля США. Для экспорта указанных товаров требуется лицензия или иное разрешение, выданное Государственным департаментом США.

По данным следствия как Невидомый, так и его сообщники с просьбой о получении такой лицензии не обращались.

Владимир Невидомый признал свою вину.