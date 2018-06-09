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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1014) жалоба (83) КС (1187) Савченко (2755)

 КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО. ДОКУМЕНТ

Конституционный суд Украины открыл производство по жалобе народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат депутата Александр Шадрин в Facebook.

"Конституционный суд открыл производство по конституционной жалобе Надежды Савченко", - написал он.

Также размещено фото документа.

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КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО 01
КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО 02
КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО 03
КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО 04
КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО 05

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Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

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В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070612
 
 
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Гадя сравченко, напиши лучше в лигу сексуальных меньшинств.
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чем сявка гадченка недовольна? ей скоро подружку подселят - вону.
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что покойника к сявке подселять будут?
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