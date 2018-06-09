 КС принял к рассмотрению обращение Савченко по поводу конституционности ее содержания в СИЗО. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат депутата Александр Шадрин в Facebook.

"Конституционный суд открыл производство по конституционной жалобе Надежды Савченко", - написал он.

Также размещено фото документа.

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Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

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В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.