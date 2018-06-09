EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  2180  90
Все про:G7 (216) США (13785) Туск (411) Трамп (1825)

 Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск

Своими действиями новая Администрация США вредит мировому порядку.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск перед началом официальных мероприятий саммита G7 в Канаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что президент США и остальные члены G7 продолжают расходиться во взглядах на торговлю, изменения климата и иранскую ядерную сделку. Однако, больше всего меня беспокоит тот факт, что основанному на правилах международному порядку продолжают бросать вызов. Очень странно, что делают это не привычные стороны, а его главный архитектор и гарант - США", - сказал Туск.

Смотрите: Россию следовало бы пустить обратно в G8, - Трамп. ВИДЕО

При этом он подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы Дональд Трамп изменил свое мнение по спорным вопросам. "Понятно, что мы не можем заставить США изменить свое мнение. В то же время, мы не прекращать попыток убедить наших американских друзей и президента Трампа, что подрыв этого порядка не выгоден никому. Это будет играть на руку тем, кто пытается установить новый пост-Западный порядок, в котором либеральные демократии и фундаментальные свободы исчезнут ", - отметил президент Евросовета.

Он добавил, что подобное не будет в интересах ни США, ни Европы. "Когда мы в прошлом году встречались накануне саммита в Таормине, я сказал, что это будет самая сложная встреча G7 в последнее время. К сожалению, это еще больше касается сегодняшнего саммита. Несмотря на прекрасную подготовку канадских друзей, в том числе личную вовлеченность премьер-министра Трюдо, наши дискуссии в Шарлевуа будут совсем не легкими ", - подытожил Туск.

Также читайте: "Наша солидарность может спасти его жизнь", - Туск попросил лидеров G7 оказать поддержку голодающему Сенцову

Напоминаем, сегодня в городке Ля Мальбае, что в канадской провинции Квебек, начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран-членов G7.

Источник: https://censor.net.ua/n3070611
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
куда катится мир... увидеть ватных америкосов и умереть
 показать весь комментарий
 
 
Трамп все правильно сказал. Если вы ручкаетесь с убийцей трех сотен пассажиров несчастного Боинга - так берите его в Ж8! Че такое лицемерие?
 показать весь комментарий
 
 
так трамп как раз куйла туда и хотел пригласить Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 7306
 показать весь комментарий
 
Этот посыл для европейцев. Слишком велико желание Европы и рыбку съесть и косточкой не подавится. Трамп на моей стороне, на нашей! Именно поэтому он просто оттранслировал для европейцев их же разговоры. Но многократно усилив! Пусть выворачиваются, твари!
 показать весь комментарий
 
 
я б так сильно не идеализировал трампа в контексте украинского вопроса...хрен знает что ему в голову стукнет, единственно надежда что ему конгресс с сенатом не дадут разгуляться
 показать весь комментарий
 
 
А Андрей Дидовик не про Украину в контексте пишет,он про рф пишет.
 показать весь комментарий
 
а как догадался что он из этих самых?)
 показать весь комментарий
 
Сам наверное такой,печалька.
ПС. Я женщина
 показать весь комментарий
 
Какой культурный ватник,и слоган говорит за вас. Сколько колов батюшка уже себе заимели в попочку?😂😂😂😎
 показать весь комментарий
 
"Какие ваши доказательства?" У меня полно в защиту моей позиции. Приведите вы хоть один факт или хотя бы намек на факт.
 показать весь комментарий
 
 
намек такой, что трамп может быть образно говоря горяч и непоследователен, а это не всегда есть гуд, расписывать это я не буду, намек думаю ясен
 показать весь комментарий
 
 
На твоей стороне - это на какой,конкретно?
 показать весь комментарий
 
этому, дебилу, пора понять, что, демократия и новый порядок - разные вещи.
 показать весь комментарий
 
сделать вывод и прочитать, под заголовком, 2 предложения, надо много ума? или, Вам, разжевать?
 показать весь комментарий
 
Почему, когда человеку задаешь элементарный и конкретный вопрос, то в ответ получаешь ответы, не по сути, и вдобавок кучу вопросов?
 показать весь комментарий
 
патаму что это тролли,они всегда сьезжают с темы когда их в дерьмо макают.да ведь ак мурза?
 показать весь комментарий
 
как то вспоминается диалог с " собачьего сердца"...."да с обоими я не согласен..." Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 7896
 показать весь комментарий
 
 
Царев (Шариков по деду) анонсировал замену Порошенко на Тимошенко Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 3195

Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 1300

Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «День ТВ».
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорятся о совместной борьбе с терроризмом, а глава Украины «и есть один из террористов». По его словам, сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, которая может стать новым президентом.
Царев отметил, что пост премьер-министра в таком случае может достаться главе фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Юрию Бойко.
 показать весь комментарий
 
 
То шо Жюлька в дёсна целуеца с Хуйлом это только сектанты секты Бахини газовой не видят. Все уже давно поняли чья эта ботоксная консерва.
 показать весь комментарий
 
 
ты что, этому алкашу-наваросу поверил, или просто по методичке тут распинаешься?
 показать весь комментарий
 
Царёв друг Тимошенко, почему ему не веришь?
 показать весь комментарий
 
 
о да, тролль вася петькин авторитет настолько известный, что ему поверим Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 8261 может быть, когда он проспится Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 8261
 показать весь комментарий
 
Что такое "в ближайшее время"? Т.е. сделки не было, а просто это влажные мечты шизика или озвученное им предложение от той стороны?
Брось эти фейки.
 показать весь комментарий
 
Арзитекторы херовы с новым Гитлером в дёсна лупятся...
 показать весь комментарий
 
 
Всё больше убеждаюсь что старый рыжий аферист плотно сидит на ботоксном кукане и явно работает на кремлядь. Практически всё что делает старый аферист идёт на пользу рашке. Политика Трампа это по сути со всеми разосраца всем поднасрать. Он явно портит отношения с Европой, тем самым вынуждая Европу плотнее подсаживаца на кацапский газ и нефть, сейчас говорят с Канадой срёца, какие то там экономические войны с ней затеял, таможенно тарифные войны с Европой, явное подмахивание кремляди. Кацапня в большой семёрке?? Ты рехнулся дедушка?? Почему не Китай, что Китай тебе там не выгоден\ не нравица?? тебе рашка милее..с 1% мирового ВВП с сырьевой экономикой. Не знаю..может старичок..просто в неадеквате..возраст там все дела...
 показать весь комментарий
 
 
Он просто дал понять что у него в приоритете только своя страна а на Европу ему насрать. Вот они и обиделись. А Европа где-то с 2008 переживает не лучшие экономические времена. Мировая экономика разделилась на США и Азию. Европа всё больше теряет свои позиции превращаясь в некий туристический музей, да и ещё эмигрантов полно.
 показать весь комментарий
 
Та прям там... Половина мирового автопрома, Аэрбас, аэрокосмическое агенство, станкостроение, военпром, с/х, химпром (всякие Сингенты, Баеры, Басфы), спецмаш и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
Трамп - не политик, он барыга. И это всё, что надо знать о такого типа деятелях. Катастрофа ли это для демократии? Нет, конечно - демократия слишком сильная, устойчивая и самодостаточная.
Но вред мировой демократии Трамп нанесёт весьма ощутимый. Тем более, что вредный эффект мультиплицируется обилием в мире всякого хуйла...
Трамп дебил? Нет. Просто мозги у него сильно набок. В сторону мошны. А не будущего мировой цивилизации.
США нужно больше илонов масков... Но не трампов.
 показать весь комментарий
 
 
"Не слова более нужны, а дела!" Война с Сев Кореей выиграна без единого выстрела. Атомную бомбу у Ирана будут отбирать. Про торговый баланс еще сказать?
 показать весь комментарий
 
Так Маск тоже барыга если говорить прямо. США и держится на барыгах. Политика это просто вектор движения страны, ничего большего.
 показать весь комментарий
 
 
Маск-аферист. Ну ясно же что на Марс в скором времени не полетят (технологий нет, да и главное - незачем). А Маск делает вид, что идет подготовка и чуть ли не в ближайшие месяцы полет будет.
 показать весь комментарий
 
Причем тут сланцевый газ? С твоей логикой можно любую аферу провернуть и сообщить "не верите? а вот в сланцевый газ тоже не верили!" )) Вот лично ты веришь всем байкам Маска насчет Марса?
 показать весь комментарий
 
Ну как же. "Сланцевый газ - миф!"-орала русня. Шо в результате?
"Илон Маск- аферист!" - орет русня сегодня.
 показать весь комментарий
 
В 2019 на выборы пойду, проголосую. А ты лето зря не теряй - 5 класс он уже серьезный для тебя будет, успехов в обучении, малыш!
 показать весь комментарий
 
Т.е., тебе в 2019 как раз 18 годков стукнет? Ну,в общем,похоже.... Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 3850

Ну,а то шо ты в 5-ом классе на 7 лет застрял...тоже похоже
 показать весь комментарий
 
Я такого не писал. Мне Маск очень импонирует, просто давайте называть вещи своими именами. Хоть он и мечтатель, изобретатель, но прибыль для него важна как любого другог предпринимателя (барыги). В том чтобы быть барыгой нет ничего плохого. Это всё совковское мышление что быть барыгой плохо. Пока США барыжили тут строили "социализм" и где сейчас США и где СНГ. Китайцы тоже типа строили социализм и были в жопе. В начале 2000-х поняли что быть барыгами лучше и теперь у них всё хорошо. Американцы вообще продажи превратили в искусство. Маркетинг они придумали и сейчас такие компании как Apple пожинают плоды. Мне кажется американцы даже активные продажи придумали. Их впариватели которые ходили раньше по домам продавая всякий хлам в последствии основали транснациональные компании. Макдональдс из-за такого впаревателя стал одной из самах известных компаний в мире. Да что говорить в США даже баптисты барыги, продают Amway.
 показать весь комментарий
 
 
Я Вам открою жуткую тайну...только никому не говорите. Именно получение прибыли в виде реальных ништяков за реальные достижения и есть главная движущая сила капитализма. Любая другая система на сегодня - провалилась с треском.
 показать весь комментарий
 
Ясно, Трамп плохой, потому что он барыга. А Маск хороший, хоть и тоже барыга Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 4474
 показать весь комментарий
 
Я где-то писал,шо Орангутан плохой,потому шо барыга? Врать нехорошо,русский.
 показать весь комментарий
 
Русский? А чего ты тогда на своих кацапских сайтах не сидишь?
 показать весь комментарий
 
Я не знаю,почему ты здесь,русский. Тебя поймали на вранье,и ты пытаешься соскочить, переводя стрелки...крайне по-идиотски,кстати.

Так где а писал,шо Рыжий плохой,потому шо барыга?
 показать весь комментарий
 
Надо научиться у Трампа ценить интересы Своей страны, а не голодных негров в сомали и детей вьетнама.
 показать весь комментарий
 
 
Хочу добавить, что Интересы Америки автоматически совпадают с интересами огромного большинства людей на этой Планете. Трамп играет против кучки узколобых и аморальных политиканов.
 показать весь комментарий
 
 
Бред.
Вождём узколобых политиканов является Трамп. А аморальных - Хуйло. Трамп играет протмв Хуйла, но играет плохо. Он почему-то считает Хуйла барыгой. И это его главная ошибка. Ведь Хуйло не барыга. Хуйло - осатанелое и ничтожное ничто. Оно натворило бед и с ужасом от того, что он уже натворил, творит их дальше.
А результат плохих игр Трампа один и тот же - вред для цивилизации. И даже опасность. Почему? Потому что у цивилизации не осталось времени на игры и противоречия. Либо она пойдёт оптимальным путём, либо погибнет.
Третьего уже не дано.
 показать весь комментарий
 
 
Тема дня: экономика США в небывало хорошей форме. Спасибо Трампу? Реформа Налог на прибыль для корпораций снижается с 35% до 21%.Средства, полученные от деятельности за рубежом и возвращаемые в США, облагаются налогом от 8% до 15,5% вместо прежних 35%.Безработица в США в декабре опустилась до самого низкого уровня за 17 лет. Аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе благодаря реформе она продолжит снижаться.
 показать весь комментарий
 
 
Если поднять в разы пошлины на всё, что закупает Украина, эффект будет упомрачительный.
Только вот досада - это очень ненадолго. А вот вредные последствия быстро ликвидировать не удастся.
С Трампом всё тоже самое. Следующему президенту будет очень непросто.
 показать весь комментарий
 
Смотри, внизу тебе цифрами ответили. А что можешь ты сказать кроме троцкистких лозунгов?
 показать весь комментарий
 
Пуйло не барыга это точно. Его даже деньги не интересуют наверное особо. Он идейный чекист которому наверное ещё там при КГБ так мозги обработали что они уже не могут работать иначе. У него как у любого чекиста иллюзорные интерсы страны на первом месте. Причём эти интересы ещё совковской философии времён Сталина когда цель оправдывает средства. Ещё он любитель истории про империи, великих полководцев и так д. Он хочет типа вернуть РФ величии но он это видит в искажённом виде как при СССР. Это когда типа название страны у всех на слуху, все бояться армии этой страны. Всё на понтах короче. А люди при этом бедные и прост обслуживают все эти понты на мировом уровне. А его имя типа стоит рядом с названием этой страны. Короче там психиатры должны работать.
 показать весь комментарий
 
Согласен - Трампа не выбирали президентом всего мира. Он защищает свою страну.
 показать весь комментарий
 
 
Каким образом,конкретно? Спасением китайской ZTE от санкций?
 показать весь комментарий
 
Если вынести Россию за скобки (условно), то чем они недовольны?
А недовольны они тем, что США реально начали защищать свои национальные интересы.
Насчет безопасности - не Польше рот раскрывать. А после своего закона, который открывает путь к фашизму через шовинизм, не полякам трындеть за права человека и свободы.

Недовольны они тем, что Штаты только набирают темп развития.

Но главное, Европа недовольна тем, что Трамп вывел их из равновесия, из привычного лицемерного состояния - они вынуждены принимать решения, и делать выбор, а этого они категорически не хотят. Привыкли "доить" гарантированно Америку, а в остальном поступать, как шлюхи продажные, лицемерно прикрываясь и "свободами", и "правами человека", и "безопасностью" (где хотя бы 3% в бюджет НАТО?).

Посмотрите на этот саммит, как они себя неуютно с Трампом чувствуют.

А Трамп ЛИШЬ потребовал справедливой торговли.

А насчет России. Ну, традиционное непонимание России Америкой, думаю, заканчивается (не хотелось бы ошибиться).
Заявление Трампа о G8 мне, конечно, режет слух, и из уст ЛЮБОГО другого политика означало бы именно то, как и прозвучало - с Трампом не так.

Посмотрите (ОБЯЗАТЕЛЬНО) его интервью 30-й давности про КНДР (https://twitter.com/OliverMcGee) - его подход и позиция не изменилась - Трамп очень последователен. Россия с демократами его очень сильно подставили - Трамп этого не простит. К его подходу пора бы привыкнуть. КНДР, Иран - давит максимально, не идет на уступки, но открывает окно возможностей.

И КНДР, и Иран он додавит.

Такой же подход будет и по России.

Можно 100 раз не понимать/не соглашаться, но это президент США. США!

А то, что европейские лидеры не чувствуют себя на равных с Трампом - это факт.

Через года четыре - это будет просто неприлично называть этот саммит G7. Он и сегодня уже - G1+6

Никто из американских современных политиков и близко бы не подошел к решению проблемы Ирана и КНДР. И россия сегодня вела бы себя еще более агрессивно.

После КНДР и Ирана он вплотную займется Россией. Это будет совпадать, примерно, с привлечением к ответственности Хклинтон. Для республиканцев главное выиграть выборы осенью в Конгресс.

Собрались бы вместе Меркель, Мэй и Клинтон - вот это да - была бы полная "безопасность"

А букет цветов Путин бы и для Хиллари нашел... Поехала бы на еще одну "перезагрузку".
 показать весь комментарий
 
 
Попытка не засчитана,русский....пейшы исчО Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск - Цензор.НЕТ 9410
 показать весь комментарий
 
как тебе живется в минском фед.округе московии,"белoрус" ? Как оно на вкус - гуталин с московитского сапога?
 показать весь комментарий
 
"Амерыканец", я мог бы расказаць, але табе мой адказ не патрэбны.
 показать весь комментарий
 
Ну да, не потрiбно. Кому интересно мнение подданного минского фед.округа московии? Ты ж такой же холоп,как и московитская русня.
 показать весь комментарий
 
У адным сяле (не важна - дзе)
Хадзіў Баран у чарадзе.
Разумных бараноў наогул жа нямнога,
А гэты дык дурней дурнога -
Не пазнае сваіх варот:
Відаць, што галава слабая.
 показать весь комментарий
 
Амінь тобі, великий муже!Великий, славний! та не дуже...
 показать весь комментарий
 
Лепей быць сапраўдным беларусам, чым фальшывым амерыканцам - без Радзімы і каштоўнасьцяў.
 показать весь комментарий
 
Я мужык-беларус, -
Пан сахі і касы;
Цёмен сам, белы вус,
Пядзі дзьве валасы.

Бацькам голад мне быў,
Гадаваў і карміў,
Бяда маткай была,
Праца сілу дала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдминистрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск
 
 
 
 
 
 вверх