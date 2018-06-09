 Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск перед началом официальных мероприятий саммита G7 в Канаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что президент США и остальные члены G7 продолжают расходиться во взглядах на торговлю, изменения климата и иранскую ядерную сделку. Однако, больше всего меня беспокоит тот факт, что основанному на правилах международному порядку продолжают бросать вызов. Очень странно, что делают это не привычные стороны, а его главный архитектор и гарант - США", - сказал Туск.

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При этом он подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы Дональд Трамп изменил свое мнение по спорным вопросам. "Понятно, что мы не можем заставить США изменить свое мнение. В то же время, мы не прекращать попыток убедить наших американских друзей и президента Трампа, что подрыв этого порядка не выгоден никому. Это будет играть на руку тем, кто пытается установить новый пост-Западный порядок, в котором либеральные демократии и фундаментальные свободы исчезнут ", - отметил президент Евросовета.

Он добавил, что подобное не будет в интересах ни США, ни Европы. "Когда мы в прошлом году встречались накануне саммита в Таормине, я сказал, что это будет самая сложная встреча G7 в последнее время. К сожалению, это еще больше касается сегодняшнего саммита. Несмотря на прекрасную подготовку канадских друзей, в том числе личную вовлеченность премьер-министра Трюдо, наши дискуссии в Шарлевуа будут совсем не легкими ", - подытожил Туск.

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Напоминаем, сегодня в городке Ля Мальбае, что в канадской провинции Квебек, начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран-членов G7.