 Администрация Трампа бросает вызов мировому порядку, архитектором и гарантом которого является США, - Туск

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск перед началом официальных мероприятий саммита G7 в Канаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, что президент США и остальные члены G7 продолжают расходиться во взглядах на торговлю, изменения климата и иранскую ядерную сделку. Однако, больше всего меня беспокоит тот факт, что основанному на правилах международному порядку продолжают бросать вызов. Очень странно, что делают это не привычные стороны, а его главный архитектор и гарант - США", - сказал Туск.
При этом он подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы Дональд Трамп изменил свое мнение по спорным вопросам. "Понятно, что мы не можем заставить США изменить свое мнение. В то же время, мы не прекращать попыток убедить наших американских друзей и президента Трампа, что подрыв этого порядка не выгоден никому. Это будет играть на руку тем, кто пытается установить новый пост-Западный порядок, в котором либеральные демократии и фундаментальные свободы исчезнут ", - отметил президент Евросовета.
Он добавил, что подобное не будет в интересах ни США, ни Европы. "Когда мы в прошлом году встречались накануне саммита в Таормине, я сказал, что это будет самая сложная встреча G7 в последнее время. К сожалению, это еще больше касается сегодняшнего саммита. Несмотря на прекрасную подготовку канадских друзей, в том числе личную вовлеченность премьер-министра Трюдо, наши дискуссии в Шарлевуа будут совсем не легкими ", - подытожил Туск.
Напоминаем, сегодня в городке Ля Мальбае, что в канадской провинции Квебек, начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран-членов G7.
ПС. Я женщина
ШО ТЫ СКАЗАЛ?
Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «День ТВ».
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорятся о совместной борьбе с терроризмом, а глава Украины «и есть один из террористов». По его словам, сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, которая может стать новым президентом.
Царев отметил, что пост премьер-министра в таком случае может достаться главе фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Юрию Бойко.
Брось эти фейки.
Но вред мировой демократии Трамп нанесёт весьма ощутимый. Тем более, что вредный эффект мультиплицируется обилием в мире всякого хуйла...
Трамп дебил? Нет. Просто мозги у него сильно набок. В сторону мошны. А не будущего мировой цивилизации.
США нужно больше илонов масков... Но не трампов.
Глупость иногда умиляет.
"Илон Маск- аферист!" - орет русня сегодня.
Ну,а то шо ты в 5-ом классе на 7 лет застрял...тоже похоже
Так где а писал,шо Рыжий плохой,потому шо барыга?
Вождём узколобых политиканов является Трамп. А аморальных - Хуйло. Трамп играет протмв Хуйла, но играет плохо. Он почему-то считает Хуйла барыгой. И это его главная ошибка. Ведь Хуйло не барыга. Хуйло - осатанелое и ничтожное ничто. Оно натворило бед и с ужасом от того, что он уже натворил, творит их дальше.
А результат плохих игр Трампа один и тот же - вред для цивилизации. И даже опасность. Почему? Потому что у цивилизации не осталось времени на игры и противоречия. Либо она пойдёт оптимальным путём, либо погибнет.
Третьего уже не дано.
Только вот досада - это очень ненадолго. А вот вредные последствия быстро ликвидировать не удастся.
С Трампом всё тоже самое. Следующему президенту будет очень непросто.
руки прочь от мирового порядка))
А недовольны они тем, что США реально начали защищать свои национальные интересы.
Насчет безопасности - не Польше рот раскрывать. А после своего закона, который открывает путь к фашизму через шовинизм, не полякам трындеть за права человека и свободы.
Недовольны они тем, что Штаты только набирают темп развития.
Но главное, Европа недовольна тем, что Трамп вывел их из равновесия, из привычного лицемерного состояния - они вынуждены принимать решения, и делать выбор, а этого они категорически не хотят. Привыкли "доить" гарантированно Америку, а в остальном поступать, как шлюхи продажные, лицемерно прикрываясь и "свободами", и "правами человека", и "безопасностью" (где хотя бы 3% в бюджет НАТО?).
Посмотрите на этот саммит, как они себя неуютно с Трампом чувствуют.
А Трамп ЛИШЬ потребовал справедливой торговли.
А насчет России. Ну, традиционное непонимание России Америкой, думаю, заканчивается (не хотелось бы ошибиться).
Заявление Трампа о G8 мне, конечно, режет слух, и из уст ЛЮБОГО другого политика означало бы именно то, как и прозвучало - с Трампом не так.
Посмотрите (ОБЯЗАТЕЛЬНО) его интервью 30-й давности про КНДР (https://twitter.com/OliverMcGee) - его подход и позиция не изменилась - Трамп очень последователен. Россия с демократами его очень сильно подставили - Трамп этого не простит. К его подходу пора бы привыкнуть. КНДР, Иран - давит максимально, не идет на уступки, но открывает окно возможностей.
И КНДР, и Иран он додавит.
Такой же подход будет и по России.
Можно 100 раз не понимать/не соглашаться, но это президент США. США!
А то, что европейские лидеры не чувствуют себя на равных с Трампом - это факт.
Через года четыре - это будет просто неприлично называть этот саммит G7. Он и сегодня уже - G1+6
Никто из американских современных политиков и близко бы не подошел к решению проблемы Ирана и КНДР. И россия сегодня вела бы себя еще более агрессивно.
После КНДР и Ирана он вплотную займется Россией. Это будет совпадать, примерно, с привлечением к ответственности Хклинтон. Для республиканцев главное выиграть выборы осенью в Конгресс.
Собрались бы вместе Меркель, Мэй и Клинтон - вот это да - была бы полная "безопасность"
А букет цветов Путин бы и для Хиллари нашел... Поехала бы на еще одну "перезагрузку".
Хадзіў Баран у чарадзе.
Разумных бараноў наогул жа нямнога,
А гэты дык дурней дурнога -
Не пазнае сваіх варот:
Відаць, што галава слабая.
Пан сахі і касы;
Цёмен сам, белы вус,
Пядзі дзьве валасы.
Бацькам голад мне быў,
Гадаваў і карміў,
Бяда маткай была,
Праца сілу дала.