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 Политика Украины
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 Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает Операцию Объединенных сил на Донбассе значительно эффективнее проводившейся ранее Антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.

По словам главы государства, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

Также смотрите: Переформатирование АТО в ООС не повлияет на Минские переговоры, - Кучма

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - подчеркнул президент.

Напомним, 30 апреля на Донбассе официально закончилась антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС). Руководству будут подчиняться не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей, например подразделения МВД и Нацполиции. Управлять штабом ООС будет генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также смотрите: Смена формата АТО на ООС позволила улучшить систему разведки вдоль линии столкновения, - штаб. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3070610
 
   
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порошенко - фальшивая падла
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Человек живет в своем мире, он постоянно видит потужни реформы, щоденни покращення, постийни перемогы во всем и на фронте, перемогу корупции и т.д. всё у него в порядке, вот только народ "слепой" достлся-ничего этого не замечает.
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Давай за 2 недели заканчивай, как обещал!
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Ну, это неправда... У него получается значительно солиднее...
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интересно из белараши любить украинскую власть? ))
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Интересно из EU по-кацапски отвечать на вопрос?
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""1 марта парламент РФ дал согласие президенту Путину использовать ВС РФ на территории Украины и по планам, которые уже потом стали понятными, российских военных и политических руководителей, оккупация Крыма, разоружение украинских частей должна была закончиться именно 1-го марта. С тем, чтобы, оккупировав Крым, спровоцировав гибель мирных граждан в Крыму, начать, пользуясь тем, что в стране хаос, отсутствует власть, начинать без сопротивления вторжение на территорию Украины, чтобы взять под контроль юг и восток Украины, а также установить контроль над Киевом, чтобы восстановить силовым путем власть марионеточного режима Януковича", - сказал Турчинов."

Инаугурация пятого Президента Украины Петра Порошенко состоялась 7 июня 2014 года.

Введение регулярных войск Россией было обусловлено успехами ВСУ и возможностью поражения террористических группировок ЛДНР. Cилы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп EPA/UPG Читай также: Украина передаст в Евросуд поминутные графики вторжения российских войск В ходе прямого вторжения российских регулярных войск на территорию Донецкой области в ночь с 23 на 24 августа 2014 года силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК.
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1095408-Vtorzhenie-Rossii-v-Ukrainu-23-avgusta-2014-goda--kak-eto-bylo

В Краматорске сепаратисты взяли в плен троих офицеров СБУ - СМИ27 Апреля 2014, 09:29 Просмотров: 13409https://www.segodnya.ua/politics/v-kramatorske-vzyali-v-plen-troih-oficerov-sbu-516079.html

Это кем надо быть, чтобы не замечать, что в ВСУ, СБУ и МВД оказалось множество предателей и продолжать тыкать в нос две недели?
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Это кем надо быть, чтобы не замечать, что в ВСУ, СБУ и МВД оказалось куча предателей и продолжать тыкать в нос две недели?
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новая методичка?ну невозможно было в принципе ничего сделать за 2 недели...или порох глуп или просто пиарился перед выборами(что болеее вероятно)
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Методичка всё та же - мозги и информация, а не лозунги и шоры...
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Чим ближче до виборів - тим більш "потужний" петя.. Це за версією самого петі.. Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9358
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Главное на ноль Леху - минометчика поставить во главе с Гелетеем и курортный сезон в Крыму можно открывать
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Мне лично тоже больше нравится ООС, чем АТО. Как-то благозвучнее.
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главное в военной операции что бы название звучало
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да и шкварят ваших ихтамнетов получше Во-Во...
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" Руководству будут подчиняться не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей, например подразделения МВД и Нацполиции. Управлять штабом ООС будет генерал-лейтенант Сергей Наев.
Источник: https://censor.net.ua/n3070610 "
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эффективно это когда территорию освобождают,а тут тупой треп ни о чем,как он уже надоел,уже ющенко с его уликами кажется не таким нудным
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Хотелось бы услышать это от рядовых окопных солдат, а не от.....
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ГУРС МЗ ЗСУ‏ @gursmz_zsu 7 июн.

Поснідати ребрами по-техаськи з італійським омлетом «Фріттата», пообідати супом «Мінестроне», бургером з картоплею «Фрі» та салатом «Цезар», а повечеряти пастою з беконом і грибами - це не меню елітного ресторану. Це День Американської кухні у Військовому інституті ВІТІ, м. Київ

Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7077
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Если бы президент не объяснил, никто бы и не понял...
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Кирилл Данильченко ака Ронин

16:00 07.06.2018
Доброе утро, Вьетнам! Июнь
Сохраняйте спокойствие. У нас тут #Ронин.

С одной стороны, по состоянию на начало лета 2018-го звёзды складываются для Российской Федерации объективно не самым худшим образом. Матушка нефть пляшет в ценовом коридоре 76-78 долларов за баррель. Своего пика её стоимость достигла после новости о возврате санкций против Ирана и выходе США из ядерной сделки - 80 долларов. Но даже 76-78 - это серьёзные валютные поступления для экономики РФ, эквивалент десятков миллиардов долларов. Россияне сдали в эксплуатацию автомобильную часть Керченского моста. Для путинского режима это достаточно громкая медийная победа, плюс улучшение логистики в оккупированном Крыму и потенциальные проблемы по грузообороту у портов в Азовском море.
На фронте бесконечная позиционная кампания с высыпанием десятков пакетов РЗК, ударами 152-мм артиллерии и невозможностью сторон вывести войска в трёх точках соприкосновения месяцами. На сегодня даже говорить о работающем перемирии или всерьёз рассматривать любые заявления из Минска просто наивно.
Как показывает опыт, например, войны между Ираком и Ираном, позиционная фаза может длиться годами (по 12-18 месяцев артиллерийских дуэлей между 3-5 месяцами полномасштабных операций с продвижением на 30-50 км) - с 1982-го по 1988-й. Ни потери 700 тысяч людей с обеих сторон, ни удары по городам оперативно тактическими ракетами, ни массовое применение химического оружия не смогли склонить чашу весов ни в сторону Ирана, ни в сторону режима Саддама Хусейна. Всерьёз планировать, что столкновения за дачные посёлки, терриконы и посадки на ТВД с 50 тысячами личного состава могут как-то повлиять на возможность 40-миллионной или 140-миллионной страны вести боевые действия, - определенно утопия. Так что РФ, и далее говоря о вводе миротворцев ООН, продолжит специальную операцию против Украины, а Украина продолжит стачивать силы коллаборантов на востоке.
Инструменты у агрессора всё те же: война на истощение, информационные операции, политические убийства, диверсионная война. Цель вполне очевидна - контролируемый хаос в преддверии выборов на фоне усиления риторики про олигархов, затягивающих войну, неэффективные реформы и заострении внимания на украинских внутренних проблемах. В идеале - привести к смене политического курса с прозападного на нейтральный. Ближе к реальности - прийти к ситуации, когда первая пятёрка украинских политических партий наберёт по 7-10%, погрязнет в блокировании трибун и затягивании законопроектов. А там подоспеет или мировой финансовый кризис, или США завязнут на Востоке с тем же Ираном и «Исламским государством», или вернётся к сотне мёртвых президентов матушка нефть - кривая как-то обязательно вывезет. Ну не выходить же с Донбасса, получив только проблемы с экономикой, суды и расследование военных преступлений?! Поэтому до выборов в Украине крупный калибр продолжит работать, несмотря на всю риторику о войсках с ООН и новые пакеты санкций. Но стоит ли украинцам впадать в уныние из-за этих новостей?
Цена на нефть находится под сильным давлением сразу нескольких факторов - превышения ограничения по добыче, принятом странами ОПЕК (в частности, РФ и Саудовской Аравией), и в преддверии нового саммита в конце июня, где, скорее всего, будет принято решение об увеличении объёмов. Кроме того, в гонку готовы включиться США - они расконсервируют нефтедобывающие вышки и по их числу вышли на максимум с 2015 года.
Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2352
Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4211Число буровых установок в США от Baker Hughes. Источник: investing.com

То есть продолжается движение классического йо-йо - цена идёт вверх на спекулятивных операциях и политических заявлениях, но потом открытый кран и снятие с «консервы» мощностей прибивают её к «коридору». Почему РФ в перспективе, скорее всего, откроет кран? Потому что дела в экономике у наших соседей по глобусу идут не важно. Министерство финансов РФ аккумулирует все возможные валютные доходы в виде резервов, в основном изымая их из сырьевого сектора. Слабеющий рубль бьёт по бизнесу в плане закупок сырья и технологий за рубежом - издержки компаний увеличиваются, а прогноз роста ВВП пересматривается в сторону падения (по состоянию на июнь месяц годовой прогноз роста составляет 1,6% вместо предыдущих 2%). Очень серьёзные проблемы с «Газпромом» - там долг за год вырос на четверть, достигнув максимума за всю историю компании - до 3,2 трлн рублей. Так случается, если закапываешь в землю миллиарды на «Южный поток», потом - на «Турецкий», потом вырезаешь трубы из земли и демонтируешь компрессорные станции на ветках, которые никуда не ведут, снова укладываешь их под «Силу Сибири» и «Северный поток - 2», чтобы нанести ущерб украинскому транзиту и компенсировать потери объёмов в ЕС. Когда политические решения и откаты бенефициарам из окружения Путина превалируют перед экономикой, получается вот такой радующий нас результат.
А проклятый «укроп» инициирует аресты акций «Северного потока - 2» и имущества «Газпрома» в Нидерландах, включая региональный офис и 7 дочерних компаний, за невыполнение Стокгольмского арбитража (2,6 млрд долларов плюс пеня с 1 марта 2018 года) - голландский суд признаёт его юрисдикцию, в отличие от российского монополиста. И телодвижения на Кипре с блокированием офшорных компаний и последующим обязательным раскрытием их бенефициаров. И поспешное бегство Абрамовича в Израиль после отказа Британии продлевать его гражданство. И арест счетов Вексельберга на миллиард долларов в Швейцарии - это всё громкие звоночки. Звоночки о том, что Россия создала себе вполне реальные проблемы своей политикой слона в посудной лавке в Украине и покушениями на граждан Соединённого Королевства.
Плюс происходят глобальные события - подготовка к переделу европейского газового рынка. Игра идёт насколько серьёзно, что Госдеп озвучивает санкции против европейских компаний в случае продолжения сотрудничества с РФ по «Северному потоку - 2» - немецких, британских и австрийских. В самой РФ жёсткие проблемы: доля компаний, несущих убытки, достигла 34%, треть субъектов в экономике работают в минус (вот и вернулись цифры времён нефти по 32 доллара за баррель, когда рынок впал в рецессию на фоне первых жёстких пакетов от Минфина США). Хотя тот же попавший под каток санкций Вексельберг - это ведь не только акции «РУСАЛа» и химическая промышленность, что уже само по себе достаточно болезненно. Это швейцарская корпорация Sulzer, производящая оборудование для нефтяной промышленности, это компания «РЭМКО», которая задействована в строительстве более чем 30 блоков АЭС в РФ. Давление идёт на системных игроков и вызовет системные проблемы. Судя по частоте «прилётов», шутить с РФ давно закончили, а воздействие идёт на стратегические для россиян вещи: энергетику, технологии добычи и разведки углеводородов, ВПК. Посыл тот же: хотите действовать методами начала ХХ века - будете в вечной стагнации.
О торговой войне в Азовском море. После арестов судов с обеих сторон и запрета на рыболовство пришло время досмотра украинских судов и закрытия отдельных участков для проведения работ, связанных с мостом, стрельб или проведения учений. Тут двух мнений быть не может. Это украинская территория, признанная мировым сообществом, конвенцией ООН по морскому праву, и никакие российские пограничники тут действовать не смогут. Убытки от замедления прохода между опорами моста, досмотров и надуманных предлогов фиксировать, обращаться в международные суды, их решения выполнять, накладывая арест на российское имущество или корабли в третьих странах, признающих юрисдикцию судов. Все фантазии о корветах, фрегатах и крейсерах Украина, прорывающих блокады и возвращающих «вышки Бойко», стоит оставить художникам комиксов. Наша первоочерёдная задача - это работа над БПЛА, противокорабельными ракетами и патрульными катерами (в перспективе ракетными). И она ведётся в достаточно больших объёмах для украинского скромного бюджета.
Касаемо того, что между опорами моста не проходят суда класса Panamax и больше (по высоте и осадке), то от этого ведь страдают не только Бердянск и Мариуполь. Сюрприз, ребята! Грузооборот украинских портов в Азовском море - чуть больше 13,5 млн тонн, грузооборот российских - более 60 млн тонн, включая порт Кавказ, через который переваливается вдвое больше, чем через обе украинские гавани. Туда тоже не проходят суда Panamax и есть проблемы по времени с прохождением между опорами. Только в отличие от украинцев, россияне могут жаловаться в Лигу сексуальных реформ и Спортлото.
Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума. Когда Бог хочет наказать страну - он лишает разума её руководство. Потери от торговой, инфраструктурной, газовой и гибридной войн на фронте с Украиной колоссальны. Знаменитые три острова в ОАЭ в виде пальмы обошлись в 7 млрд долларов; Россия, по оценкам ООН, потеряла от 55 до 75 млрд долларов, не считая колебаний цены на углеводороды и колебаний рынка на ожиданиях (там цифра может достигать 400 млрд). За эти деньги можно насыпать Крым в Сибири под куполом и останется на миссию на Марс. Но ненависть к Украине, желание грабить на пожаре и
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Но ненависть к Украине, желание грабить на пожаре и страх одного лысеющего карлика перед сменой власти через массовые протесты продолжают штамповать новые счета для со всем согласных россиян. Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4758Это ж сколько таких Пальм Джумейра можно было построить за деньги, потраченные Россией на войну с Украиной, возглавляй Кремль более адекватный политик?

Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4872
Это ж сколько таких Пальм Джумейра можно было построить за деньги, потраченные Россией на войну с Украиной, возглавляй Кремль более адекватный политик?

В чистом итоге на лето 2018 года - южный обходной маршрут газа не построен, «Северный поток - 2» имеет жёсткие проблемы с возможными санкциями от США, арестами акций, исками экологов. Да и банально он не заработает до тех пор, пока не закончится действие контракта о транзите в 2019 году. От момента прокладки труб и заполнения технологическим газом до коммерческих мощностей у первой ветки прошло два года. Придётся договариваться на украинских условиях - с пересмотром цены за транзит. Большая война в этом случае не поможет - Запад вместо 250 БМП с хранения Чехии может направить сюда практически неограниченные ресурсы за смешные для них деньги. Десятки орудий Д-20 и Д-30 с хранения ОВД, сотни ПТУР, включая чешские «Фаготы» или ракеты из бывшей ГДР, болгарские «Фактории».
В конце концов, доставить в Украину транспортной авиацией США дополнительные «Дротики» из стран Балтии в «пожарном режиме», перебросить ПТРК «Тоу», бронемашины, «Хамви» из наличия, боеприпасы для 400 тысяч украинских силовиков - это не самая трудная задача. Да и как можно компенсировать потерю транзита газа в ЕС при помощи боевых действий и занятия ещё одного-двух райцентров в случае обрушения обороны? Никак.
Молох войны, запущенной РФ, продолжает забирать жизни, а выполнить ни одной своей задачи уже не может. Украина не нейтральна, не федерация, не признала аннексию. Но на сегодня Украина и Россия сцеплены намертво, как корабли при абордаже. В Крыму засуха, в четырёх районах объявлено чрезвычайное положение, прогнозы по урожаю не дотягивают до половины прошлогоднего, а ситуацию усугубляет отсутствие воды в канале и засоление почв. Любое масштабное обострение будет влиять на производство металла в Мариуполе, кокса в Авдеевке и уровень жизни в ОРДЛО, где люди буквально стоят на грани выживания. Нет простых решений и простых рецептов на сегодня.
А за кулисами этой войны происходят достаточно серьёзные процессы. Они связаны как с фобиями российского руководства, так и с газовым транзитом, рынком углеводородов и системными санкциями, которые годами могут держать экономику РФ в вечной стагнации даже при удачной конъюнктуре цены за бочку и за куб газа.
Продолжаются попытки перестроить систему безопасности в Европе после аннексии Крыма. Продолжаются попытки привести агрессора к адекватности при помощи кошелька. Продолжается реформа украинской армии и ВПК.
Лето 2018 года - украино-российская необъявленная война продолжается.
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Эта муйня высказываний на "Груз 200" Балабанова схожа....столько лет прошло,как по кругу движемся...!
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вроде, через 9 месяцов, всего лишь...у нас опять, будут, выборы президента. И опять, гора родит, мышь. Но, в чем уверен, великоворечиваю, мышь, скорбящую за Украину.
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пидор порохососовский в кндр для показухи тоже магазины с икрой и мясом есть!
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ну дык переименуй генеральную прокуратуру в объединенную прокуратуру, антикор бюро в объединенное бюро.. и перемоги (конечно же потужнейшие) не заставят себя ждать.
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Порошенко знает, что лучше быть капитаном на шлюпке, чем матросом на корабле. Он никогда не сдаст нас Путину.
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Пока этот полупьяный клоун не вопхнул себя в главнокомандующие.добровольческие батальоны,ПС,части ВСУ успешно гнали врага к границе...Пришёл дебил,назначил руководителей АТО по своему скудному разумению и Украина утратила много больше,чем в самом начале расползания сепаратизма..
Теперь этот клоун глумливо,переименовавший АТО в ООС пытается убедить,что там начала мести новая метла..
А на Донбассе все уже устали от этой войны и им уже всё равно подкем лежать.Царит глубокое разочарование.Треть населения-ярые сторонники "русского мира" разочаровались в Кремле,потому как надеялись государственно объединиться со своей прародиной и частью родни в России ;проукраинская часть разочаровалась,увидев,как "под грамотным и патриотичным" руководством новоизбранного президента Порошенко ВСУ стали оставлять территории...а оставшаяся треть разочаровалась,что война стала выгодна олигархам с обеих сторон,устроивших бизнес на войне
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Гнали к границе пока не вмешалась РФ...Диванным экспертам конечно же виднее как надо воевать. А вы готовы стать второй Сирией к примеру? Ежедневные авианалеты, ракетные удары, полностью разрушенные города... Надеюсь до вас когда нибудь дойдет, что в этой войне не победить силой! Таково горькая правда. Мы можем лишь обороняться, а не наступать. По крайней мере до тех пока РФ не перестанет поддерживать сепаратистов.
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Что это порося всем мозги пудрит? То вначале это называлось АТО, затем решили назвать ООС...Война есть и останется войной, как её не называй...и это самое точное её определение...
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та вообще. одни победы. главное шо послушные контрактники держат перемирие.
а горячие добровольцы полегли в котлах.
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Как же он себя любит. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
В каждом выступлении Я-Я-Я аж тошнит от этой рожи.
А по факту простое раздувание щек на пустом месте, сплошной самопиар и ничего больше.
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кожного дня українські солдати виконують складний обовязок на донбасі кожного дня гинуть ! а тут сидить якесь мурло в дома на дивані і пише на форумі що йому невидно вдітєлі результат !!!!!!!!! господи як я цей мусор ненавижу яб вас всіх напередок повідловлював і повідправляв ! скоти
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Ні, не помічаємо, як і реформ, як і боротьби з корупцією. Всій країні напевно повилазило. А що власне, ми мали помітити?
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Пора чуваку снова на Мальдивы,а то бредить начинает.От хронического перепоя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОперация Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
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