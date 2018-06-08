 Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.

По словам главы государства, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

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"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - подчеркнул президент.

Напомним, 30 апреля на Донбассе официально закончилась антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС). Руководству будут подчиняться не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей, например подразделения МВД и Нацполиции. Управлять штабом ООС будет генерал-лейтенант Сергей Наев.

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