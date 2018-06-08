 Страны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Европейцы выражают общую позицию против возвращения России", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный помощник Э.Макрона, отметив, что лидеры оставляют открытой "возможность для установления диалога" с Москвой.

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Э.Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.