 Страны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Европейцы выражают общую позицию против возвращения России", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный помощник Э.Макрона, отметив, что лидеры оставляют открытой "возможность для установления диалога" с Москвой.
Э.Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.
Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.
"Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным"
https://censor.net.ua/news/3069907/avstriya_v_kachestve_predsedatelya_es_podderjit_evropeyiskie_sanktsii_protiv_rossii_kurts_po_itogam
Итого - четыре европейки и две америкоски: шесть из семи
похоже они отп%здили конти в туалете, и у того сразу резко поменялась позиция.
Берлускончик или Макрончик?
Будем посмотреть
Я вчера и писал , что лавры по стрижке русни перешли от лукавого бацьки к австрии.