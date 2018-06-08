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Все про:G7 (216) Великобритания (1872) Германия (3091) Италия (795) Россия (69548) Франция (1945) Макрон (190)

 Страны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России

Европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Европейцы выражают общую позицию против возвращения России", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный помощник Э.Макрона, отметив, что лидеры оставляют открытой "возможность для установления диалога" с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Своими высказываниями о России Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн

Э.Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070609
 
   
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Канцлер Австрии удовлетворьон гонораром.
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Кто его спрашивать будет.Австрия не входит в G7
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То был министр иностранных дел, и до приезда карлика.
"Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным"

https://censor.net.ua/news/3069907/avstriya_v_kachestve_predsedatelya_es_podderjit_evropeyiskie_sanktsii_protiv_rossii_kurts_po_itogam
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после приезда убедились, что пациент таки тяжело и неизлечимо болен.
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Лапотную паРашу хуйла со свинным рылом не хотят пускать в цивилизованное общество Страны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России - Цензор.НЕТ 7814
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Опаньки.. А як жагуче кацапня розпочала сопіти.. Страны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России - Цензор.НЕТ 8351
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... примкнувшие к ним США Країни Європи, що входять у G7, спільно висловилися проти можливого повернення в групу Росії - Цензор.НЕТ 1121
Итого - четыре европейки и две америкоски: шесть из семи
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азиатские единогласно выразились за !
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Это где и когда? И кто из азиатов, кроме Японии, имеет там ещё право голоса? Країни Європи, що входять у G7, спільно висловилися проти можливого повернення в групу Росії - Цензор.НЕТ 8235
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У японского Абрама - своя программа. Им хуйло отдало промыслы в Охотском Море(т.н. дальневосточный Золотой Треугольник), и качает газ с Сахалинского шельфа по дешевке.
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мое почтение фу призрение фсбшный ак мурза.как жена уже вернулась от кавказцев,довольна?а ты ваньюша конуру убрал в ее отсутствие,мусор вынес а русапед?щас иди белье жене постирай нижнее а не претворяйся защитником Украины,давай бегом займись своим исконным делом
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руснявое, а шо ты не под своим флагом тут строчишь?
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э грязь из под моих ногтей я то обосную что я грузин я буду писать по грузински а ты вонючка руская обоснуй что американец!давай ифан-болван сьедь с темы пусть еще раз убедятся что гнида фсбшная
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Пиши по-грузински,русский. Только имей в виду,шо гугл-транслейтер палится на раз. Я на цензоре - с 2014,всегда под моим флагом. Ты - всегда под прокси,никогда под флагом Грузии. Шо тебе еще пояснить,зверушка руснявая? Країни Європи, що входять у G7, спільно висловилися проти можливого повернення в групу Росії - Цензор.НЕТ 5804
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G 6+1. Рыжий копирует своего кумира-хуйло. Опоздал на саммит,и свалит на день раньше.
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Так после того, что сделали на саммите министров финансов со Стивом Мнюшином, Доне сцикотно. Японец и канадец так просто зверствовали. Країни Європи, що входять у G7, спільно висловилися проти можливого повернення в групу Росії - Цензор.НЕТ 4002 Странно, что Доня вообще приехал, а не больным сказался.
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Ну,судя по нашей прессе,он таки жутко не хотел ехать. А Меланья вообще отказалась ехать, шоб не разделить позор со своим муженьком.
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Там чуть не дошло до общего фото, ну то которое после саммита делают, где Мнюшин роль )(уйла исполняет, стоя в сторонке. Непосредственно перед выходом фотографа "в круг единомышленников" впустили. А за столом переговоров просто фошизм устроили. Начал канадец, потом японец заявил, что с такими раскладами очень быстро можно устроить из "America first" - "America alone", потом француз с цепи сорвался и понеслось.... Короче встреча прошла в формате 6-ть имеют 1-го. Країни Європи, що входять у G7, спільно висловилися проти можливого повернення в групу Росії - Цензор.НЕТ 7708
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Слава Богу,начинают приходить в сознание
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опа
похоже они отп%здили конти в туалете, и у того сразу резко поменялась позиция.
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Интересно, Джузеппе Конти это кто?
Берлускончик или Макрончик?
Будем посмотреть
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обвисла, походу, гидра, русская. Молитвы, не поднимают. Не зовут в группу, импотента.
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это что хуйленок как обычно бабки на хитрую гейропку потратил?

Я вчера и писал , что лавры по стрижке русни перешли от лукавого бацьки к австрии.
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Украинцы надейтесь только на себя,на свои силы.чем раньше вы это поймете,тем лучше.ну и Кавказ вам и Балты в помощь они с вами плечом к плечу воюют за Украину
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я знову ж, в 2103-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Когда Наполеон воевал под Москвой,то вел переписку с Александром1,котоый царствовал в Питере,и обращялся к нему-"брат мой."
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Италия теперь будет постоянно шантажировать ЕС из по "российскому вопросу"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России
 
 
 
 
 
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