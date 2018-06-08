 Своими высказываниями о России Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн

Так отреагировал на высказывания Трампа о необходимости возвращения РФ в G8 председатель Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената США Джон Маккейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Владимир Путин выбрал для России путь страны, не достойной членства в "Большой восьмерке", вторгшись в Украине и аннексировав Крым. С тех пор он не сделал ничего, чтобы изменить ситуацию, что более чем очевидно", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на официальном сайте сенатора.
Маккейн подчеркнул, что каждый день сепаратистские силы во главе с российским руководством убивают украинцев на Донбассе. Силы Путина на ежедневной основе помогают режиму Асада уничтожать сирийский народ, и каждый день Россия совершает нападение на демократические институты по всему миру путем убийств, кибератак и пагубного влияния, подчеркнул сенатор.
"Президент по непонятным причинам продемонстрировал нашим противникам почет и уважение, которые должны быть сохранены для наших ближайших союзников. До тех наций, которые разделяют с нами одни ценности и приносили жертвы вместе с нами на протяжении десятилетий, высказывается неуважение. Это полное противопоставление так называемым принципиальному реализму и верный путь потери лидерства Америки в мире ", - подчеркнул Маккейн.
Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.
Теперь всем стало понятно, кто его на сытую должность поставил.
Мокши где то правы, называя современную Европу с США и их лидеров либерастами..... - так оно и есть....
Вот эти гомо-толерантные лидеры и похоронят свои страны в конечном итоге....
Очень жаль что МакКейн доживает свои дни. Боюсь после него немного порядочных людей останется в политике.
Третий тип очень редкий: Бориска инглишовский!!! ...и Даля (дальше всё - приехали)
Да ещё в такой момент истории...