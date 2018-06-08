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Все про:G8 (49) Маккейн (257) Россия (69548) Трамп (1825)

 Своими высказываниями о России Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн

Президенту США Дональду Трампу следует приберечь уважение, которое он выражает в адрес России и ее руководства, для союзников.

Так отреагировал на высказывания Трампа о необходимости возвращения РФ в G8 председатель Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената США Джон Маккейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Владимир Путин выбрал для России путь страны, не достойной членства в "Большой восьмерке", вторгшись в Украине и аннексировав Крым. С тех пор он не сделал ничего, чтобы изменить ситуацию, что более чем очевидно", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на официальном сайте сенатора.

Маккейн подчеркнул, что каждый день сепаратистские силы во главе с российским руководством убивают украинцев на Донбассе. Силы Путина на ежедневной основе помогают режиму Асада уничтожать сирийский народ, и каждый день Россия совершает нападение на демократические институты по всему миру путем убийств, кибератак и пагубного влияния, подчеркнул сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада против возвращения России в G8

"Президент по непонятным причинам продемонстрировал нашим противникам почет и уважение, которые должны быть сохранены для наших ближайших союзников. До тех наций, которые разделяют с нами одни ценности и приносили жертвы вместе с нами на протяжении десятилетий, высказывается неуважение. Это полное противопоставление так называемым принципиальному реализму и верный путь потери лидерства Америки в мире ", - подчеркнул Маккейн.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Также читайте: Меркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку"

Источник: https://censor.net.ua/n3070608
 
   
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Рыжий спалился по полной...
Теперь всем стало понятно, кто его на сытую должность поставил.
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Та вы погодите, у рыжего как у той девки переменное настроение. То целоваться лезет, то никакого секса.
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Огромное спасибо большому другу Маккейну. Мировые лидеры с ним и рядом не стояли.
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Хорошо, что у них есть конгресс, а то Трампыч уже давно так бы "наруковидил", что "мама не горюй"...
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Эх,нам бы такого Маккейна!!Он бы пропесочил некоторых несознательных элементов украинской влады
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к сожелению он один из не многих политиков с честью и достоинством,да попросту мужчина!
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Здоров'я Вам , пане Маккейн.. Подяка Вам за Вашу позицію щодо України.. Здоров'я Вам !
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К сожалению, время МакКейна в этом Мире подходит к концу. Он сам об этом знает, уже сделал последние приготовления. И,кстати, выразил желание,шоб на его похоронах не присутствовал Трамп.
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умоляю - не хороните живого Человека, к не добру это.
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Он настоящий Мужчина,Воин и сам готов к переходу на следующий уровень. Мы должны приветствовать появление такого Воина за столом Одина в Валхалле. Представляю себе грандиозную пьянку там,когда к ним присоединится Джонни МакКейн.
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все будем по тои мир, но не все в то место, которое называет небесами, есть много кандидатов в пеклу.
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Маккейн молоток, шкода що не він президент США.
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мля вы че тут пишите?жизнь прожил...ОН ЕЩЕ ЖИВ!
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Маккейн настоящий патриот,смертельно больной переживает за свою страну и ее реноме,только вот туповатый народ выбирает дегенератов и шутов,на которых сами похожи
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вот нахера рыжий твитти расстраивает Маккейна?!
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Вот кто и вызывает у меня уважение так это Джон Маккейн. По больше сил ему в борьбе с болезнью и долгих лет жизни на зло рашистам.
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Дякуємо, Сенаторе! Молимося за кожний день Вашого життя! Ви є справжній друг Украйіни!
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Великий син величної країни.. Як на мене - уособлення американського духу в одній людині.. Щиро поважаю та захоплююсь.. Здоров'я, тільки здоров'я..
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Было видео с коллективной фотографии лидеров G7. После фото пятеро быстренько ушли,оставив двоих, как два дерева в степи - Рыжего и Меркель.
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якобы любовь вместе с представителем (конечно временно) Белого дома высказал любитель сицилиискои мафии и разных винов.
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Маккейн редкий, исчезающий вид (здоровья ему) сильного англо-саксонского лидера....из разряда Рейганов и Тетчеров....

Мокши где то правы, называя современную Европу с США и их лидеров либерастами..... - так оно и есть....
Вот эти гомо-толерантные лидеры и похоронят свои страны в конечном итоге....
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Он кельт а не сейт или сасенах Своими высказываниями о России Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн - Цензор.НЕТ 1605Да и фамилия обязывает Своими высказываниями о России Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн - Цензор.НЕТ 1605
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_Да, таких на Западе уже почти не делают. Толерантностью ко злу, размытием границ между добром и злом (моральный релятивизм) предопределили собственное вырождение. Обмельчали человечки, совесть опрыщавела.
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Спокойно господа пару дней и Трамп скажет что пошутил...
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Невже в Украіні таких людей немає?! Так сумно,що йому вже скоро йти... Як рідна людина.
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За таких Людей молится надо! А когда йти... одному Богу знать. Дай Бог что бы он пережил окурка...
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вам то от этого не лучше Во-Во - вам санкции на пользу только...)
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Дано: трамп, земан, додон, баба юля. Знайти, при чому тут путін?
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Кто-то, помню, здесь делал сравнение по времени между Маккейном и Х√йлом: кем был Маккейн во время вьетнамской войны и кто был в это время окурок... В фотографиях - интересно получилось!
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И какие женщины и старики на объектах инфраструктуры?
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МакКейн - похоже последний политик из поколения Рейгана,Тэтчер и пр., которых уже не осталось. Генерируемая братвой вроде Сорос &Co волна вынесла на поверхность пену real politik с её беспринципностью, продажностью и отсутствим видения завтрашнего дня.
Очень жаль что МакКейн доживает свои дни. Боюсь после него немного порядочных людей останется в политике.
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Осталось в большинстве два типа: Меркельши и Берлускончики...
Третий тип очень редкий: Бориска инглишовский!!! ...и Даля (дальше всё - приехали)
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Зміна зовнішнього курсу України на наступних графіках
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второй ник Во-Во пошёл - прошлый раз ты три в бан загнал...)))
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Американцы повелись на популизм и выбрали Трампона, которого обучал пиару Манафорт, обучавший Чивокуню. Чивокуня плохо кончил. Посмотрим на рыжего болтуна, не спалится ли по полной.
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Жаль маккейн не будет баллотироватса на осенних выборах в конгресс
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а то Обама был воплощением мужественности,да и после Трампа будет не лучше.Герберт Уэлс все это давно предвидел и описал,морлоки и элои
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Сила, Честь + Интеллект и Прогресс! Маск и Маккейн. Вот же какого типа лидеры нужны США и мировой демократии! Нет, после никакого Обамы вляпались в какого-то Трампа...
Да ещё в такой момент истории...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСвоими высказываниями о России Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн
 
 
 
 
 
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