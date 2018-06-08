 Дело о разбойном нападении, в котором фигурирует сын заместителя министра образования Ковтунца, передано в суд, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Олег Матковский.
"Далее будет досудебное заседание, которое определит дальнейший порядок рассмотрения дела", – добавил он.
Матковский отметил, что пока не известно, когда состоится такое заседание.
2 марта стало известно о разбойном нападении с участием сына Ковтунца. В этот же день сыну Ковтунца сообщили о подозрении.
Читайте также - Прокуратура сообщила о подозрении в разбое сыну первого замминистра образования Ковтунца
какая же тяжелая жизнь у народа в стране....