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Все про:разбой (198) Ковтунец (6)

 Дело о разбойном нападении, в котором фигурирует сын заместителя министра образования Ковтунца, передано в суд, - адвокат

Прокуратура передала в Шевченковский районный суд Киева уголовное производство сына заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца Михаила, подозреваемого в разбойном нападении на курьера интернет-магазина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Олег Матковский.

"Далее будет досудебное заседание, которое определит дальнейший порядок рассмотрения дела", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстоятельства, сложившиеся в семье первого замминистра образования Ковтунца, не могут быть законной причиной для его отстранения, - МОН

Матковский отметил, что пока не известно, когда состоится такое заседание.

2 марта стало известно о разбойном нападении с участием сына Ковтунца. В этот же день сыну Ковтунца сообщили о подозрении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070607
 
 
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Заместитель министра образования мог бы с депутатом Поповым посоветоваться, как радикально воспитывать детей.
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пропустил, родительское собрание, нардепов, на тему, "как на попадаться, при гоп стопе, на, папиных, избирателей и не только".
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А разве твой кумир наказал сынулю за маечку с надписью РОSSИЯ?
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Сын Порошенко воевал на фронте за независимость Украины. Не забывай об этом.
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ГДЕ??? В Изюме под охраной Гелетея ... Не смеши народ
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Як кажуть : " Яблуко від яблуні далеко не падає"..
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" Яблуко з під коняки далеко не падає ..." Дело о разбойном нападении, в котором фигурирует сын заместителя министра образования Ковтунца, передано в суд, - адвокат - Цензор.НЕТ 2661
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Яка хата - такий тин, який батько - такий син.
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так пацаны пиццу у курьера таки отобрали?
какая же тяжелая жизнь у народа в стране....
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Всё будет у него нормально. Выпустят и ещё компенсацию выпишут.
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Марина Порошенко наврала о том, что ее сын служит в АТО. Журналисты-расследователи решили разузнать все подробности этой интересной истории. Для этого, они поехали в место, где проживает отец Порошенко-президента и - Алексей Иванович. Уютный домик, недалеко от Винницы. Прекрасная природа, все необходимое для жизни. Когда журналисты только подошли к дому, то услышали детский плач, чему весьма удивились, ведь Алексей Иванович внуками не занимается. Им навстречу вышла упитанная женщина, которая представилась домработницей Валентиной и пригласила к столу. Когда журналистка вошла, то Алексей Иванович, недолго думая, рассказ ей "почем жизнь в Украине", все карты и семейные тайны выложил на блюдечке. Оказывается, сейчас его старший внук Алексей поехал в город за продуктами вместе с супругой, а он, домработница и маленький внук - хозяева в доме. Алексею Ивановичу, наверное, можно простить такой ляп, ведь человек еще советской закалки, для которого неправда - страшный грех. Журналисты таки дождались Алексея Петровича с города, пообщались с ним, и, по секрету, рассказали о казусе на "5 канале". Алексей отшучиваясь ответил: "Наверное очередной двойник! Я воевать пока не иду, потому что мы с женой занимаемся воспитанием нашего сына!" Напомним, что в день инаугурации Порошенко, у него родился внук, которого назвали по семейной традиции. Сейчас малышу три месяца. От УБОП. Вот вам и лицо не только сына президента, но и его мамочки - врет так же, как и ее муженек...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о разбойном нападении, в котором фигурирует сын заместителя министра образования Ковтунца, передано в суд, - адвокат
 
 
 
 
 
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