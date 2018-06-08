 Дело о разбойном нападении, в котором фигурирует сын заместителя министра образования Ковтунца, передано в суд, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Олег Матковский.

"Далее будет досудебное заседание, которое определит дальнейший порядок рассмотрения дела", – добавил он.

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Матковский отметил, что пока не известно, когда состоится такое заседание.

2 марта стало известно о разбойном нападении с участием сына Ковтунца. В этот же день сыну Ковтунца сообщили о подозрении.

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