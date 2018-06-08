 Незаконно осужденный в РФ украинец Клых объявил голодовку, - Ирина Геращенко

Об этом, как написала в Facebook первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщила мать политзаключенного на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку. Мама Саши Кольченко рассказала, что после голодания сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел. Сестра Елена Сенцова обращается ко всем международным организациям, чтобы те повлияли на Кремль. Семьи крымских татар информировали об ужасах при задержании и обысках, когда оккупанты били даже беременных женщин. Жены наших заложников в ОРДЛО несколько лет не слышали голоса своих мужей, у них нет права на телефонный звонок и передачу, на переписку", - отметила Геращенко.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

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Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие". Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Отметим, что 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса. Сейчас врачи выводят его из голодовки.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.