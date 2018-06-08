 В Конгрессе США представлена резолюция, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

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Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, в постановляющей части документа включено признание выводов правительственной Комиссии США про Голод в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".

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Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.