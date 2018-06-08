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Все про:геноцид (217) Голодомор (787) Конгресс США (335) посольство (426)

 В Конгрессе США представлена резолюция, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа

В Палате представителей Конгресса США представлена ​​резолюция, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский штат Миссури признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, в постановляющей части документа включено признание выводов правительственной Комиссии США про Голод в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".

Также читайте: Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Источник: https://censor.net.ua/n3070605
 
   
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Страшні були часи.. Майже в кожній українській родині є болісні згадки про біль і втрати того страшного лихоліття.. Не забути б нам цього, не забалакати б..
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ну, янки, смогли...особенно, свой Холокост, против, коренного населения, устроили. Резервации, одеяла, зараженные оспой и тд и тп...Мы, одни, шо янки, шо кацапы, свои интересы, отстаивают, а тут еще, внутренние гниды. Просто, выживаем. Надеюсь, победим.
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ці блядські янкі і мамонтів винищили на американському континенті.... В Конгрессе США представлена резолюция в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 249
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стане баба Юля припиздентом і Голодомор назвуть видумкою американців
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финалом все этого должны стать триллионные репарации в течении миллиона лет от засрандии
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Они непричьом,ихтамнебыло,авыдокажите.
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Репарации, контрибуции и прочие выплаты осуществляются проигравшей стороной в адрес страны-победителя! Украину можно назвать страной-победителем?
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Цей злочин вчинив сесесер, а кацапія проголосила себе його спадкоємицею, отже і спитають з неї.
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санкции против РФ ослабляют экономику каждый год и это может происходить до полного ее краха и как следствие развала страны,потом с остатков РФ получим репарации,а Китай вернет свои территории
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а як називається винищення цивілізацій Месоамерики(ацтеки, майя, інки) милосердними християнськими місіонерами? В Конгрессе США представлена резолюция в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 8795
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А в Кнессете? Правящие фамилии нам обещали шо от от. Ну и?
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Зарплата в 200 долларов в месяц ещё больший геноцид. И что с того?
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А ще й голод 1947 року забути не можна.. Менш смертоносним був , ніж голод 1933 - але ж він був.. І померлі від голоду були.. Мій покійний батько , 1938 року народження розказував мені про їжу під ногами, котрою вони тоді ласували - козельці , гірчак очистити від плівки та їсти чимось огірок нагадує, бульбочки мишачого горошку.. Бабуся розповідала про маторженики - щось на зразок оладків, але з потертого бересткового сухого листя в якійсь пропорції з зерном котре вночі вдавалося зібрати на стерні після жнив.. Декілька раз просив її приготувати ці маторженики.. Тільки відмахувалася, так і не скуштував я їх..
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РФ - офіційна правонаступниця СРСР ... чому Україна й досі не подає позов на РФію за той геноцид ?! В Конгрессе США представлена резолюция в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6432
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70 лет прошло - какие проблемы-то?
Кто ещё держит у себя в архивах информацию так долго?
Это же не декларация независимости
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КацаПсинская падаль поднимает истерику по поводу и без повода,уничтожают все Архивные документы 20-30-40 годов..ШАКАЛЫ грЁбанные
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Кары советской кинохроники 30-х годов почти НЕТ,всё уничтожено...ПАСКУДЫ позорные
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США представлена резолюция, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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