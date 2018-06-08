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 В Одессе простились с кинорежиссером Кирой Муратовой. ФОТО

В Одессе сегодня простились с известным украинским кинорежиссером Кирой Муратовой.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

8 июня в помещении Одесской киностудии прошел вечер памяти Муратовой.

В помещении установлен портрет кинорежиссера, возле него – цветы. На экране демонстрируют беззвучные кадры из фильмов Муратовой, играет оркестр. Речей никто не произносил, для желающих высказаться в письменном виде есть "книга памяти". Днем на одном из городских кладбищ состоялось прощание, на котором присутствовали исключительно родственники и самые близкие люди. Официальной церемонии не было.

Как пояснили в Одесском отделении Союза кинематографистов Украины, таково было пожелание Муратовой, высказанное при жизни. Тело будет кремировано. По словам человека из близкого окружения режиссера, она скончалась в результате тяжелой болезни.

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В Одессе простились с кинорежиссером Кирой Муратовой 01
В Одессе простились с кинорежиссером Кирой Муратовой 02


Источник: https://censor.net.ua/n3070604
 
 
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Царство небесне, Великій Людині.. Земля пухом..
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После Ларисы Шепитько это вторая утрата.
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Вічна пам"ять. То ж нехай царствує та й нас дожидається ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Одессе простились с кинорежиссером Кирой Муратовой. ФОТО
 
 
 
 
 
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