EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  2050  81
Все про:Газ (8842) МВФ (2542) транш (188) Данилюк Александр (289)

 Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк

Украинские власти должны повысить цену на газ для населения до конца июня, чтобы получить транш от МВФ.

Об этом сообщил в эфире Громадського экс- министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проголосован антикоррупционную суд, следующий шаг - реакция МВФ. Если они скажут "мы согласны, мы относим это как  выполненную условие" - это один сценарий. Если этого не происходит - это другой сценарий ", - отметил экс-чиновник.

Если же правительство получит положительную оценку - оно должен немедленно перейти к следующей требования МВФ:

"Правительство должно работать над газовым вопросом и тарифам. После того, как будет принято это решение и это устроит МВФ, то сюда прибудет миссия фонда, оценит ситуацию, мы договоримся с ними о следующей редакции меморандума", - пояснил Данилюк.

Он добавил, что на перечисленные процедуры могут потратить неделю. После того, как все будет согласовано миссией, "все поймут, что транш Украине предоставят".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости

"У нас были последние переговоры в апреле с МВФ. Туда приехал руководитель НАК "Нафтогаз". Мы предложили позицию разработанную НАК и ее МВФ не принял. Потому что предлагали сохранить 2 тарифа. А это оставляет проблему возможных манипуляций. И это не было приемлемо для МВФ. Еще было несколько других причин, но это было ключевое. МВФ сами предложили другой механизм. Когда есть единая цена и есть определенные "рибейтс" (когда человек платит по единой цене и получает от государства компенсацию в зависимости от уровня платежеспособности) ", - отметил он.

Также читайте: "Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью

"Но после этого переговоров с МВФ не было. Было впечатление, что почему-то не верят в голосование по Антикорупционному суду. Мы либо соглашаемся на вариант, который тормозит реформу рынка, или тот, который более болезненный для граждан. Надо сидеть и думать ", - добавил экс-министр.

На вопрос будет повышена цена на газ, он отметил, что надо спросить у главы правительства Владимира Гройсмана.

Также читайте: Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070603
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Є проста відповідь - потрібно зменшити ціни для промисловості до рівня цін для для населення! Видобувається в Україні 20 млрд. газу - от на нього ціна має бути однакова для всіх, ціна видобутку +30% рентабельності - це між іншим принципи закладені в Конституції України, рівність всіх перед законом! А на імпортований газ ціну ставте яку хочете! Газ українського видобутку має коштувати 3500-4000 грн за 1000куб.м а не 7000грн як зараз!
 показать весь комментарий
 
 
Как куда? Пойдет йулеботить в апреле 2019-го
 показать весь комментарий
 
 
ну , вочевидь , коли йому прийдуть нові платіжки , він просто буде у захваті ? Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5931....
 показать весь комментарий
 
 
"в захватi" или нет, но свою работу ему придется таки делать, прославлять власть, даже кривя душой при этом
 показать весь комментарий
 
 
Конечно поддерживал. Типа мощная реформа. У соевых на дотации своё мнение как то не наблюдается
 показать весь комментарий
 
ну ты то естественно против...чего самим то мучаться-проще внуков в долги пожизненно захомутать,да робин?
вот и получается,что странный ты робин.у внуков берешь,сам проедаешь.
 показать весь комментарий
 
Два года назад, поднимая всемеро цены на газ, Кроль и Продавец труселей, вытирая слезы сожаления пейсами, горестно объясняли мол цина на газ должна быть рынкова як для промысловости, бо буде коррупция. Гыга, эти два года цина не была рынковой? Они тебя развели?
 показать весь комментарий
 
 
цена на газ все время пляшет.на тот момент была рыночной.привыкай.никто тебя не разводит-ты сам себя разводишь.ну,вернее норовишь лохов развести.но получается у тебя все хуже и хуже Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9806.жизнь идет вперед.и то что вчера у тебя получалось-сегодня не канает
 показать весь комментарий
 
 
То есть анаконда усралась, пардоне муа за мой английцкий?
 показать весь комментарий
 
 
та не переживай ты так...йуляхе не придется разруливать цены на газ Для отримання траншу необхідно до кінця червня погодити з МВФ ціну на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1697.просто потому что это не будет входить в круг ее обязанностей
 показать весь комментарий
 
 
Так шо с анакондой? От шатания будки видповзла в теплые края? Готовимся к бизину по писят?
 показать весь комментарий
 
так уже па пиисят в вашей любимой раиське газонефтедобывающей Для отримання траншу необхідно до кінця червня погодити з МВФ ціну на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1162.а у нас -как мировая экономика скажет.привыкай жить по рыночным правилам.
а чо ты так не любишь анаконду?бо раху придавило?
 показать весь комментарий
 
Гыга, а тебе зарплату поднимут в связи с повышением цен на траллембус? Чы порохоботов бесплатно возят?
 показать весь комментарий
 
 
цены на коммуналку нужно поднимать постепенно - сначала порохоботам, а потом, если те одобрят, то и всем остальным.
 показать весь комментарий
 
 
По суду компромисс нашли, найдут и в этом случае. Без Данилюков...
 показать весь комментарий
 
 
А на следующий транш на сколько надо будет повысить?... и сколько таких "траншей"?...
 показать весь комментарий
 
 
стільки, поки не появиться другий Кармелюк чи Пугачов, Гонта чи Разін, бо люди вже нікому не ймуть віри.....
 показать весь комментарий
 
 
следующий этап - повышение тарифов на полотенцесушители
 показать весь комментарий
 
Йметься, не йметься, але людям вривається терпець із цими ростом цін, хай можновладці свої замки продають, якщо не мають чим борги України платити.
 показать весь комментарий
 
 
Да я вижу, как вривається. Многотысячные митинги по всей Украине, жесткие требования к власти, забастовки... Зубожіння не спинити.
 показать весь комментарий
 
 
При этом из 7-8 лн. домогосподарств (в расчетет среднем 3 человека в каждом) 21-24 млн. граждан были на субсидиях до 30 апреля 2018 года а 27 апреля пейсатые приняли новые условия ее предоставления и на выходе утратили право на субсидию 60-70% и работа по снижению идет ударными темпами к осени оставить 1-2 млн. домогосподарств.. а вот принцип разделения людей уникален- те кто работает- получает зарплату от минималки и выше субсидию давать-- а вот кто безработный, после окончания вуза, получил на свою голову наслоедство в виде квартиру, домик, авто или клочек земли лишить как класс и врагов...и самое прикольное у кого зарплата меньше минимальной также лишить..субсидий а долги по ЖКХ вместе с коммунальными равны 120 млрд гривен и растут каждый день.... но при этом скрытая безработица равна 5-8 млн. людей полусрктая примерно 2 млн. а выехало на зарабитки в Европу, Россию.. примерно 7 млн. думаю к выборам Презика выбирать будет некому априори.. как не будет Украины той какая есть сегодня...
 показать весь комментарий
 
 
по Данилюку, можно, выводить, всю, сут,ь наших политиков. Они, как в Голливуде, сценарии пишут, если, что, то перепишем. Сорвался, дублер, пох, нового найдем.
 показать весь комментарий
 
ну , це ж борошно на пиці ...чи не так ? Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 183
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто ще з владних мужів не шастав так нахабно та відверто по гаманцях та кишенях українців, як "рішучі і потужні реформатори".. Хвала петі!
 показать весь комментарий
 
 
Вот евреи при думают очередное надувательство.в этой ситуации может быть хорошо только одно. Все остальное красивые слова, в общем еврейский геноцидные тарифы продолжают расти.
 показать весь комментарий
 
 
офф топ

ФСБ вмешалась в конфликт между управляющей компанией и пенсионеркой, которая завещала квартиру Трампу.
58-летняя жительница Красноярска решила оставить жилплощадь президенту США из-за того, что ей перестало хватать на еду из-за слишком высоких тарифов ЖКХ. Как пишет местный сайт «Проспект мира», позднее женщина заявила, что сотрудники ФСБ инициировали проверку управляющей компании, но после этого её долг за ЖКХ только вырос.
 показать весь комментарий
 
Говорят, следующий отопительный сезон на с удивит размерами счетов. Но посмотрим... Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2757
 показать весь комментарий
 
 
при ціні 11 грн куб, опалення буде десь 60 грн кв.м.
 показать весь комментарий
 
 
вопрос в том, как на это любое многоэтажное тело может влиять при отсутствии счетчика калорий индивидуального пристанища?
 показать весь комментарий
 
Данилюк не відстоював інтереси своєї країни, ніхто так радикально ціну не підіймає бо це гарантований проліт на виборах., це підстава хто підписав такі умови по тарифам. МВФ головне баланс держбюджету а не тариф газ.
 показать весь комментарий
 
может включить печатный станок?инфляция наверное имеет инерцию, а после марта 2019--хоть трава не рости?
 показать весь комментарий
 
 
Станок + девальвація гривні і т.д.

А якщо девальвація гривні - то знов ціни на газ та пальне треба підвищувати (мовчу про все інше імпортне), бо ті в доларах )))
І так до бескінечності...
Ці бездарності не здаті творити економіку, ця мерзота здатна тільки грабувати Україну та українців...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо скажет Пономарь? " -- А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо" 😂
 показать весь комментарий
 
 
Я бывший участник АТО у меня льготная скидка на услуги ЖКХ, искреннее спасибо Пете я плачу по льготе только 25 процентов, так что мне не обидно, пускай повышают.
 показать весь комментарий
 
 
А под Докучаевском был, село Новотроицкое это передок, почти год без ротации 4я волна. 72 омбр 1 бат 3 рота. Диванов потролил чуток, сильно умные.
 показать весь комментарий
 
Шея стала тоньше, но, зато, длиннее.
 показать весь комментарий
 
 
Это будет самый дорогой кредит в истории человечества!
В Книгу Рекордов Гиннеса занесут обязательно!
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле МВФ требует зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро для всех украинцев. Но от нас это скрывают.
 показать весь комментарий
 
 
Я сам долго скрывал. Но не могу больше молчать. Для отримання траншу необхідно до кінця червня погодити з МВФ ціну на газ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9406
 показать весь комментарий
 
 
И где здесь рынок? Куда смотрит антимонопольный комитет?
 показать весь комментарий
 
Антимонопольный комітет має монопольний відсоток за антиреакцію на монополію )))
 показать весь комментарий
 
 
Можно было бы ещё понять, если бы украинцам сказали: "Вот возьмём заём, на пол года, год, чтобы пережить трудные времена, наведем у себя порядок, через год расплатимся и пойдём вперед".

А нам из года в год - транш, транш, транш... "сотрудничество" с МВФ... и это при сотнях миллионеров, не понятно за какие подвиги, внутри страны...
 показать весь комментарий
 
 
Охуеть, кредиты деребанят ОНИ, а платим, в том числе и ценой за газ МЫ！
Но, мы независимая энергетическая держава, так диабетик говорит.
 показать весь комментарий
 
 
А чом би любим друзям та не простити нам борги? Я думаю, не збидніли б....
 показать весь комментарий
 
 
Мне сдаётся ,что если бы в росеи власть так издевалась над людьми ,как это делает власть Украины со своим народом ,то путина бы повесили ....
 показать весь комментарий
 
 
У вас народ очень пассивный, к сожалению. Янукович просто дебил был, любой более менее хитрый , как порошенко, будет легко его держать в стойле
 показать весь комментарий
 
 
Яник дійсно був дебіл - пішов проти Системи , занадто жадібний був ... Система зробила висновки - тепер всі інші Харанти (не залежно від їх прізвища) будуть слухняно співати під дудку олігархів .
 показать весь комментарий
 
Гроси потрібно буржуям на заході поставити вибір: або вони прощають нам борги, або - підняття цін викличе стихійний бунт населення....
 показать весь комментарий
 
для цыничных шыкаладных барых страшны только 2 женщины - обе в белом и с косой......
 показать весь комментарий
 
 
дело в том, что более-менее отвественные плательщики коммуналки, худо-бедно, как-то оплачивали свое пребывание на этом свете, в основном это были пенсионеры и люди с повышенной социальной ответсвенностью, но когда петлю затягивают все туже и туже, может лопнуть либо петля на шее, либо может луснуть морда у тех кто эту петлю затягивает...
Мы пережили голодомор, холокост, перестройку, Януковича, переживем и решения МВФ, не мы эти кредиты брали, не нам их и возвращать...Из-за вас блядей и нам хуй морде вашей...
 показать весь комментарий
 
 
хочу референдум, буду платити тільки за свій газ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
В Украине быть министром при экономике - это уметь получать транши... была тут одна специалистка, "яреська" кажется... исчезла к себе в Америку, надо полагать...
 показать весь комментарий
 
За даними Фонду, депозити на суму понад 500 тис. гривень в Україні мають 89,8 тис українців (0,22% від усіх вкладників). Але загальна сума їхніх заощаджень становила 161,8 млрд гривень (39,86% по сумі від усіх вкладів) або в середньому 1,8 млн гривень на людину.- .epravda.com.ua/news/2018/06/8/637604/
 показать весь комментарий
 
"Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк" - ещё один, такой же как Гройсман. - МВФ не одобрил предложение НАФТОГАЗА по изменению цены на газ для домашних хозяйств с увеличением до 65 процентов.
 показать весь комментарий
 
Хрін від редьки не солодший: піднімуть ціни на газ для підприємств - буржуї відразу піднімуть ціни на товари....
 показать весь комментарий
 
 
Долг населения за ком,услуги 42 млрд. грн. Для субсидирования 6,9 млн. субсидиантов необходимо 72 млрд. грн. При повышении стоимости газа на 60% резко вырастут вышеприведенные цифры. В чем смысл панове увеличения стоимости газа?
 показать весь комментарий
 
А в
остальном война отсталому!

Старому и бестолковому!

Я за то, чтоб все по-новому!

Оставалось все по-старому!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДля получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк
 
 
 
 
 
 вверх