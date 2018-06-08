 Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк

Об этом сообщил в эфире Громадського экс- министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас проголосован антикоррупционную суд, следующий шаг - реакция МВФ. Если они скажут "мы согласны, мы относим это как выполненную условие" - это один сценарий. Если этого не происходит - это другой сценарий ", - отметил экс-чиновник.
Если же правительство получит положительную оценку - оно должен немедленно перейти к следующей требования МВФ:
"Правительство должно работать над газовым вопросом и тарифам. После того, как будет принято это решение и это устроит МВФ, то сюда прибудет миссия фонда, оценит ситуацию, мы договоримся с ними о следующей редакции меморандума", - пояснил Данилюк.
Он добавил, что на перечисленные процедуры могут потратить неделю. После того, как все будет согласовано миссией, "все поймут, что транш Украине предоставят".
"У нас были последние переговоры в апреле с МВФ. Туда приехал руководитель НАК "Нафтогаз". Мы предложили позицию разработанную НАК и ее МВФ не принял. Потому что предлагали сохранить 2 тарифа. А это оставляет проблему возможных манипуляций. И это не было приемлемо для МВФ. Еще было несколько других причин, но это было ключевое. МВФ сами предложили другой механизм. Когда есть единая цена и есть определенные "рибейтс" (когда человек платит по единой цене и получает от государства компенсацию в зависимости от уровня платежеспособности) ", - отметил он.
"Но после этого переговоров с МВФ не было. Было впечатление, что почему-то не верят в голосование по Антикорупционному суду. Мы либо соглашаемся на вариант, который тормозит реформу рынка, или тот, который более болезненный для граждан. Надо сидеть и думать ", - добавил экс-министр.
На вопрос будет повышена цена на газ, он отметил, что надо спросить у главы правительства Владимира Гройсмана.
вот и получается,что странный ты робин.у внуков берешь,сам проедаешь.
а чо ты так не любишь анаконду?бо раху придавило?
ФСБ вмешалась в конфликт между управляющей компанией и пенсионеркой, которая завещала квартиру Трампу.
58-летняя жительница Красноярска решила оставить жилплощадь президенту США из-за того, что ей перестало хватать на еду из-за слишком высоких тарифов ЖКХ. Как пишет местный сайт «Проспект мира», позднее женщина заявила, что сотрудники ФСБ инициировали проверку управляющей компании, но после этого её долг за ЖКХ только вырос.
А якщо девальвація гривні - то знов ціни на газ та пальне треба підвищувати (мовчу про все інше імпортне), бо ті в доларах )))
І так до бескінечності...
Ці бездарності не здаті творити економіку, ця мерзота здатна тільки грабувати Україну та українців...
В Книгу Рекордов Гиннеса занесут обязательно!
А нам из года в год - транш, транш, транш... "сотрудничество" с МВФ... и это при сотнях миллионеров, не понятно за какие подвиги, внутри страны...
Но, мы независимая энергетическая держава, так диабетик говорит.
Мы пережили голодомор, холокост, перестройку, Януковича, переживем и решения МВФ, не мы эти кредиты брали, не нам их и возвращать...Из-за вас блядей и нам хуй морде вашей...
остальном война отсталому!
Старому и бестолковому!
Я за то, чтоб все по-новому!
Оставалось все по-старому!