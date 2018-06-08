 Для получения транша необходимо до конца июня согласовать с МВФ цену на газ, - Данилюк

Об этом сообщил в эфире Громадського экс- министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проголосован антикоррупционную суд, следующий шаг - реакция МВФ. Если они скажут "мы согласны, мы относим это как выполненную условие" - это один сценарий. Если этого не происходит - это другой сценарий ", - отметил экс-чиновник.

Если же правительство получит положительную оценку - оно должен немедленно перейти к следующей требования МВФ:

"Правительство должно работать над газовым вопросом и тарифам. После того, как будет принято это решение и это устроит МВФ, то сюда прибудет миссия фонда, оценит ситуацию, мы договоримся с ними о следующей редакции меморандума", - пояснил Данилюк.

Он добавил, что на перечисленные процедуры могут потратить неделю. После того, как все будет согласовано миссией, "все поймут, что транш Украине предоставят".

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"У нас были последние переговоры в апреле с МВФ. Туда приехал руководитель НАК "Нафтогаз". Мы предложили позицию разработанную НАК и ее МВФ не принял. Потому что предлагали сохранить 2 тарифа. А это оставляет проблему возможных манипуляций. И это не было приемлемо для МВФ. Еще было несколько других причин, но это было ключевое. МВФ сами предложили другой механизм. Когда есть единая цена и есть определенные "рибейтс" (когда человек платит по единой цене и получает от государства компенсацию в зависимости от уровня платежеспособности) ", - отметил он.

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"Но после этого переговоров с МВФ не было. Было впечатление, что почему-то не верят в голосование по Антикорупционному суду. Мы либо соглашаемся на вариант, который тормозит реформу рынка, или тот, который более болезненный для граждан. Надо сидеть и думать ", - добавил экс-министр.

На вопрос будет повышена цена на газ, он отметил, что надо спросить у главы правительства Владимира Гройсмана.

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