 Обсудили мобилизацию усилий для увеличения давления на Россию, - Порошенко провел встречу с президентом Всемирного Конгресса украинцев Чолием. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Всемирного Конгресса украинцв отметил лидирующую роль Главы государства в реформировании Украины, в том числе создании национальной антикоррупционной инфраструктуры.

В контексте обсуждения ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, была отмечена важность мобилизации усилий мирового сообщества для усиления политического и санкционного давления на Россию. Президент Украины призвал Всемирный Конгресс украинцев и всю украинскую диаспору приобщиться к единому фронту поддержки процесса освобождения политических заключенных Кремля.

Собеседники договорились о тесной координации действий с украинской общиной за рубежом для обеспечения признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

Евгений Чолий от имени ВКУ поздравил Президента Украины по случаю 4-й годовщины пребывания на посту главы государства".



