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 Политика Украины
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Все про:ВКУ (51) Порошенко (14926) Чолий (10)

 Обсудили мобилизацию усилий для увеличения давления на Россию, - Порошенко провел встречу с президентом Всемирного Конгресса украинцев Чолием. ФОТО

Глава государства выразил благодарность Конгрессу и зарубежным украинцам за финансовую и гуманитарную помощь, а также активные усилия по привлечению международной поддержки нашего государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Всемирного Конгресса украинцв отметил лидирующую роль Главы государства в реформировании Украины, в том числе создании национальной антикоррупционной инфраструктуры.

В контексте обсуждения ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, была отмечена важность мобилизации усилий мирового сообщества для усиления политического и санкционного давления на Россию. Президент Украины призвал Всемирный Конгресс украинцев и всю украинскую диаспору приобщиться к единому фронту поддержки процесса освобождения политических заключенных Кремля.

Собеседники договорились о тесной координации действий с украинской общиной за рубежом для обеспечения признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

Евгений Чолий от имени ВКУ поздравил Президента Украины по случаю 4-й годовщины пребывания на посту главы государства".

Обсудили мобилизацию усилий для увеличения давления на Россию, - Порошенко провел встречу с президентом Всемирного Конгресса украинцев Чолием 01
Обсудили мобилизацию усилий для увеличения давления на Россию, - Порошенко провел встречу с президентом Всемирного Конгресса украинцев Чолием 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070602
 
   
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Петя, а вільну економічну зону "Крим" коли скасує коаліція потужних реформаторів?
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не смішіть - ще запропонуйте , йому , безвіз "з агресором" скасувати ... Обговорили мобілізацію зусиль для збільшення тиску на Росію, - Порошенко провів зустріч із президентом Світового Конгресу українців Чолієм - Цензор.НЕТ 2959
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Обсудили мобилизацию усилий для увеличения давления на Россию, - Порошенко провел встречу с президентом Всемирного Конгресса украинцев Чолием - Цензор.НЕТ 39

ФСБ вмешалась в конфликт между управляющей компанией и пенсионеркой, которая завещала квартиру Трампу.
58-летняя жительница Красноярска решила оставить жилплощадь президенту США из-за того, что ей перестало хватать на еду из-за слишком высоких тарифов ЖКХ. Как пишет местный сайт «Проспект мира», позднее женщина заявила, что сотрудники ФСБ инициировали проверку управляющей компании, но после этого её долг за ЖКХ только вырос.
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Находчивая тьотка!) Только надо ж было договор с Трампом заключить по пожизненному уходу. Ему как раз ее кв.метров для полного счастья не хватало. А если у нее еще и дырка во дворе, в вечернем туалете, то за экзотику - отдельная плата!)
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мобилизация усилий.... это, канеш, взрыв мозга.
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Щось вяленько якось зрадогівнюки реагують на Порошенка..
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Забавное наблюдение.Порохоботы пылают ненавистью к запоребрику, в то же время облизывая гаранта и его шоблу, которая спокойно ведет там свой бизнес и позволяет запоребрику вести бизнес здесь.Что-то тут не так.Или ненависть липовая, или облизывание не искреннее)
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"Допідсилювався" барига шоколадний вже "до ручки": в Україні як країні, що може вибрати демократичний прозахідний курс вже остаточно зневірилися та про це офіційно заявили лідери Німеччини, Франції, Італії, сьогодні - США в особі Трампа... Ще якось тримається Канада, але на Груп - 7 і її, скоріш за все, переконають, що допомагати Українській Клептократії менш ефективно, аніж носити решетом воду... Порошенко! Тебе й твій рід проклянуть мільйони українців!
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Порошенко вставит Путину пистон, что бы у Путина голова не качалась.
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Да ,давление липецкой фабрикой было эффективным ....
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Найкращим тиском була допомога в побудові кримського мосту !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили мобилизацию усилий для увеличения давления на Россию, - Порошенко провел встречу с президентом Всемирного Конгресса украинцев Чолием. ФОТО
 
 
 
 
 
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