 Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом 8 июня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается нашего сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа – пока по нему нет решения", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью

Гройсман заверил, что для него ключевое значение имеет уровень цены на для населения.

"Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы. Это для меня является принципиально важным, поэтому мы в постоянном поиске", - подчеркнул он.

Также читайте: Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса

Также он отметил, что вчерашнее принятие парламентом закона о создании Антикоррупционного суда является очень важным шагом, которого ждали международные партнеры.

Напомним, среди ключевых требований МВФ для предоставления очередного транша кредита является создание антикоррупционного суда и установление рыночной цены на газ для населения. По данным НКРЭКУ, цены на газ для населения могут вырасти более чем в полтора раза.

Читайте также: МВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости

30 мая Кабмин отложил повышение тарифов на газ населению и ТКЭ до августа.