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Все про:охрана (568) Стерненко (40)

 Полиция в четвертый раз отказалась предоставлять мне охрану, - Стерненко

Одесский гражданский активист Сергей Стерненко, который пережил несколько вооруженных нападений, в четвертый раз обратился в полицию с просьбой предоставить ему охрану и снова получил отказ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Стерненко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Полиция в четвертый раз отказала в применении в отношении меня мер безопасности. Причина – они не установили наличия угрозы моей жизни и здоровью и будут проверять, есть ли она".

Полиция в четвертый раз отказалась предоставлять мне охрану, - Стерненко 01

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.

Источник: https://censor.net.ua/n3070599
 
 
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Поліція разом з путінськими бандитами намагається розправитись з українськими активістами! Нападники, які вчинили терористичний акт нападу на Стерненка, працюють охоронцями в охоронній агенції Самсон, яка належить циганам і має тісні зв'язки з ментівською мафією Одещини!
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Так поліції не вистачає їхні табори посеред Києва охороняти
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Шо за хрен?
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Шо там было о том,шо в Одессе всех русскомирцев вывели начисто?
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Дуй на Мальдивы
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Петя и его банда ненавидят патриотов похлеще хуйла,так что парень не жди от мусоров ничего хорошего.Это вам за майдан,любимая фраза ментовской шоблы рюкзакана.
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Зато кацапам ганапольскому и киселеву предоставили, ибо правильно топят за гаранта на Первом.
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Сначала вспомни чей нож был в твоих руках.
Весь жиловеноартерии порезанный. Полиция в четвертый раз отказалась предоставлять мне охрану, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8656
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а почему вы гомосеки всё на жопу переводите? Поліція вчетверте відмовилася надавати мені охорону, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6057
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Было посылание нахуй,если тебе жопа привиделась ,то это твои проблемы.
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А тебе понравился смайлик в жопе? сразу не понял. У тебя фантазия разыгралась.Ты вообще о чем?
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Плохо,шо у него в руках не оказалось пистолета,русский.
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От чурки тебя твоя свиномамка опоросила,стоя на полу в сортире,русский. И ты до сих пор жалеешь,шо она мимо очка промазала. Поліція вчетверте відмовилася надати мені охорону, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7852
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как вы черномазые обезьяны любите всё усложнять.
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Тебе лучше знать за черномзых обезьян - своих родственников,русский
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Это тебя так твой хозяин-чечен говорить научил,зверушка?
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Зато "Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня "
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Життя по-новому! Власть давно поняла, что можно класть на то, что мы тут вякаем или что думаем. Жестче и циничнее чем при Януковиче.
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А ленку бандаренку еще охраняют за наш счет?! Ейо рот для кого-то особо дорог? Не злите людей, твари!
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Охраняют сутенеры, пока она на окружной работает. Поліція вчетверте відмовилася надавати мені охорону, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5112
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отказались???Так НЕ удивительно,значит есть личная заинтересованность изжить с Одессы всех активистов,чтоб не мешали воровать и "создавать" онр,типа киваловского "порто-франко".
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Лысая труха хуйла на Адэсе из себя строит. Как и гэпло в Харькове. Шо, регулярно в ап заносят? Доиграетесь,козлы!
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актив надо вешать на столбах. тогда в стране порядок будет.
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Вешать на столбах надо русских. Тогда будет и мир и порядок.
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Твоего папу,русский? не,его нехай твой хозяин рамзанка дыркин пользует Поліція вчетверте відмовилася надати мені охорону, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3113
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А может, Стерненко, сам завязал конфликт, зарезал, какого то, чувака, и теперь орет, что напали? да кому он нужен? 1,5 года, как ушел из ПС.
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Наступник моторили, комбат "спарти" з динири Воха загремів у реанімацію після ДТП у донецьку на мотоциклі влетів у маршрутку, а анка-кулеметчиця його пасажир його загинула.
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А при чем здесь полиция? У нас все решает президент. Вступи в БПП и все в твоей жизни поменяется.
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В тюрьме не охота сидеть, а придётся.
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не придется сидеть, там работать надо на ларек зарабатывать.
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извини Сергей Стерненко..., у нас в Украине охрану дают не по паспорту, а по лицу...
Вот у Матвея Ганапольского правильное лицо и он ценен для украинской нации как выразитель общественной мысли..... - ему охрана положена по статусу...
А ты кто? - простой жебрак - гречкосеятель с наклонностями шатуна не построивший и будки.... Поліція вчетверте відмовилася надати мені охорону, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6072


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Это как будто призыв к тому, что на человека можно охотится и дальше! Какого хрена не предоставили охрану?! Он же не раз обращался!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция в четвертый раз отказалась предоставлять мне охрану, - Стерненко
 
 
 
 
 
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