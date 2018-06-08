 Полиция в четвертый раз отказалась предоставлять мне охрану, - Стерненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Стерненко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Полиция в четвертый раз отказала в применении в отношении меня мер безопасности. Причина – они не установили наличия угрозы моей жизни и здоровью и будут проверять, есть ли она".
Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.
Весь жиловеноартерии порезанный.
Вот у Матвея Ганапольского правильное лицо и он ценен для украинской нации как выразитель общественной мысли..... - ему охрана положена по статусу...
А ты кто? - простой жебрак - гречкосеятель с наклонностями шатуна не построивший и будки....