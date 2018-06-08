 Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сейчас в миссии в Афганистане проходит службу 11 военнослужащих, при необходимости, их количество может быть увеличено до 28 человек", - отметил Полторак.

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Напоминаем, 7-8 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило заседание Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" на уровне министров обороны.