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 Политика Украины
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 Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак

Украина готова увеличить до 28 человек количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сейчас в миссии в Афганистане проходит службу 11 военнослужащих, при необходимости, их количество может быть увеличено до 28 человек", - отметил Полторак.

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Напоминаем, 7-8 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило заседание Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" на уровне министров обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3070598
 
 
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Дурдом ,больше же воевать негде и не с кем .... Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак - Цензор.НЕТ 994
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а ты думаешь вооружение нам просто так дают????
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он вообще не думает, он зраду ищет.
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Ну понятно, у нас же войны как небыло так и нет. Дебилы
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Там медики и группы разминирования.
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Что соевые Аллах Акбар захотели услышать в Киеве?
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Подлизнуть решили лишний раз Госдепу, как будто своих проблем нету.
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На добрый опорник хватило бы...охххх блть... Нет слов...
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И шо этих полтора землекопа там делают, бегом на Донбасс
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Полторак вв очках конечно умнее кажется, глобальные вопросы решает, это величина, это человечище
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А NATO не хочет увеличить количество военнослужащих в Криму и на даунбабве ?
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Бараны и тут зраду нашли ))
Поймите совковые вы дебилы, это только в мифах 28 панфиловцев кладут танки штабелями.
Да и тогда никто не говорил, что они войну выиграли. Так и тут 28 военнослужащих ничего не решат. Зато там они подымут наш авторитет и нам будет проще договариваться о поставках оружия и снаряжения.
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А я то думаю, шо то за розриви з півночи чути! А то народ-баґаносєц сірководень активно виробляє!Україна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339Україна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339Україна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339Україна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339Україна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339Україна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339 Чекаємо на тих, кого ці заправники заправлять будутьУкраїна готова збільшити кількість військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані, - Полторак - Цензор.НЕТ 2339
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Про миротворческую миссию ООН - понимаю, а вот про миссию НАТО - понимать отказуюсь, разве что кому-то наверх отвалят бабла, а кто-то потеряет мужа или сына...
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ISAF, наши присутствуют как медики и группы разминирования. Можете мне поверить но они ни плохо там себя чувствуют. Работают с самым передовым оборудыванием. У них даже в качестве вооружения винтовки H&K G-36. И рискуют они уж точно не за петину тысячу, а за пару тройку тысяч дяди Сэма.
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Если кто не в теме дело у американцев в Афганистане дрянь, талибы теснят правительственные войска повсюду, не удивлюсь если украинских солдат будут кидать в Афганистан все больше и больше потому что их не жалко.
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Украина ОБЪЯЗАНА увеличить до 28 тыщ человек количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане! И харчи с гробами штоп свои!
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Мало в былые времена погибло людей, так ещё надо опять этот Афганистан...
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Степан Полутораметровый,а дамбац будем освобождать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак
 
 
 
 
 
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