 Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас в миссии в Афганистане проходит службу 11 военнослужащих, при необходимости, их количество может быть увеличено до 28 человек", - отметил Полторак.
Напоминаем, 7-8 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило заседание Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" на уровне министров обороны.
Поймите совковые вы дебилы, это только в мифах 28 панфиловцев кладут танки штабелями.
Да и тогда никто не говорил, что они войну выиграли. Так и тут 28 военнослужащих ничего не решат. Зато там они подымут наш авторитет и нам будет проще договариваться о поставках оружия и снаряжения.