 Справиться с аудированием по английскому языку на ВНО не смогли только 0,02% участников, - УЦОКО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, такие результаты обнародовал Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) по итогам обработки 95% бланков ответов типа А (все задания теста помимо задачи №59, часть "Письмо") участников тестирования.

"Взглянув на результаты по всей стране, мы можем сказать, что тест оказался даже легче, чем мы ожидали. Так, среди участников тестирования больше тех, кто получил от 9 до 16 баллов, чем тех, кто получил от 0 до 8 баллов. Показательно, что от нуля до четырех баллов - то есть с низким результатом - аудирование сдали 7,1% участников тестирования, а от 13 до 16 баллов - то есть с высоким результатом - 11,9%", - прокомментировал результаты директор УЦОКО Вадим Карандий.

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По итогам обработки бланков-ответов проверили также равенство условий проведения теста.

"Данные анализа подтверждают, что участники тестирования, которые изучали английский на профильном уровне, имеют более высокие результаты по аудированию чем те, которые изучали этот предмет на уровне стандарта. Однако разница в результатах, по мнению специалистов, является естественной и обусловлена ​​различным уровнем подготовки этих категорий участников", - говорится в сообщении.

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Напомним, основная сессия ВНО продолжается в Украине с 22 мая до 13 июня. На заседании Кабмина министр образования Лилия Гриневич заявила, что именно к блоку аудирования (слушание фрагмента на английском) ВНО было больше всего претензий. "Были претензии к тому, как отображался звук или к тому, как диктор их зачитывал. Второй случай – некоторые выпускники жаловались, что они сидели далеко и для них не увеличили громкость", - сообщила министр.