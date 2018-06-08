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Все про:Минобразования (949) ВНО (181)

 Справиться с аудированием по английскому языку на ВНО не смогли только 0,02% участников, - УЦОКО

Очень малое количество участников ВНО по английскому языку не смогли справиться с аудированием и не дали ни одного правильного ответа в этом блоке только 0,02% от общего количества, а правильные ответы на абсолютно все задачи дали 1,4% участников.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, такие результаты обнародовал Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) по итогам обработки 95% бланков ответов типа А (все задания теста помимо задачи №59, часть "Письмо") участников тестирования.

"Взглянув на результаты по всей стране, мы можем сказать, что тест оказался даже легче, чем мы ожидали. Так, среди участников тестирования больше тех, кто получил от 9 до 16 баллов, чем тех, кто получил от 0 до 8 баллов. Показательно, что от нуля до четырех баллов - то есть с низким результатом - аудирование сдали 7,1% участников тестирования, а от 13 до 16 баллов - то есть с высоким результатом - 11,9%", - прокомментировал результаты директор УЦОКО Вадим Карандий.

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По итогам обработки бланков-ответов проверили также равенство условий проведения теста.

"Данные анализа подтверждают, что участники тестирования, которые изучали английский на профильном уровне, имеют более высокие результаты по аудированию чем те, которые изучали этот предмет на уровне стандарта. Однако разница в результатах, по мнению специалистов, является естественной и обусловлена ​​различным уровнем подготовки этих категорий участников", - говорится в сообщении.

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Напомним, основная сессия ВНО продолжается в Украине с 22 мая до 13 июня. На заседании Кабмина министр образования Лилия Гриневич заявила, что именно к блоку аудирования (слушание фрагмента на английском) ВНО было больше всего претензий. "Были претензии к тому, как отображался звук или к тому, как диктор их зачитывал. Второй случай – некоторые выпускники жаловались, что они сидели далеко и для них не увеличили громкость", - сообщила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3070597
 
 
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"Однажды он меня спросил, где я обучался языку. Я честно признался - в английской спецшколе. Он на это ответил, что всегда не доверял английским спецшколам, и совсем не так, как я, нужно произносить слово «The table» согласно последней инструкции ВЦСПС." из раннего Задорнова
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Lenin is Santa Klaus
Lenin is Mikkey Mouse
Lenin is happy new year!

Приблизно так у совку викладали англійську.
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Проблемы с аудированием были у 100%. Апеляцию подавали единицы. Только ленивый в этом году, придя с экзамена, не высказался насчет отвратного произношения диктора.
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0.02 %! но ведь это живые люди. дети! аудирование нельзя применять на экзаменах. каждый слышит по-своему. мы же не всегда понимаем детский язык...
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Это аудирование нахуй никому не нада. И всё это тестирование тупая мишура.


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радует, что у нас народ помоложе знает 3 языка
украинский, русский и английский
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСправиться с аудированием по английскому языку на ВНО не смогли только 0,02% участников, - УЦОКО
 
 
 
 
 
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