 НАПК проверит е-декларации Мураева за 2015-2016 годы

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт НАПК.
Также агентство проведет проверку деклараций за тот же период нардепа Вячеслава Богуслаева (группа "Воля народа"). декларации еще одного народного избранника - Игоря Шкири (Видродження) проверят за 2015, 2016 и 2017 годы.
Напомним, 7 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".
Почему же кацапы не уничтожали украинцев до 14г? ну с 91-го и до 14-го?
І пхаєтесь до нас.
Почему свободолюбивые украинцы едут пахать на поляков, на кацапов?
Так как, что что пишут в сми(в том числе на цензоре), то, что говорят депутаты и пр, это ложь. Он не говорил такого. Вот я тебе и спрашиваю, что он сказал сегодня?
На сей счет есть разные точки зрения.
А кто прав время покажет.
Поэтому мне даже не хочется разбираться что он там сказал.
Забавляет только как некоторые начинают волать ,что Мураева ни за что посадить хотят.
Забывают что Мураев сказал ?
Показало же время, что Савченко никакая не героиня а... террористка ))
Наши депутаты много чего публично говорят. Что-то никто их не осуждает.
Не читал но осуждаю! )))
Вы просто копия совков! Вот только поменять + с -, и совок в чистом виде )))
Юлия Тимошенко.😁
Где эффективность? Пока нам будут показывать театр - мы будем нищими и клянчить, как гройсман.
это вы, кацапы, клянчите дозволения построить СП-2