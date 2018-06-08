 НАПК проверит е-декларации Мураева за 2015-2016 годы

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт НАПК.

Также агентство проведет проверку деклараций за тот же период нардепа Вячеслава Богуслаева (группа "Воля народа"). декларации еще одного народного избранника - Игоря Шкири (Видродження) проверят за 2015, 2016 и 2017 годы.

Напомним, 7 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".