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 Политика Украины
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Все про:электронное декларирование (615) НАПК (596) Мураев (41)

 НАПК проверит е-декларации Мураева за 2015-2016 годы

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило начать полную проверку электронных деклараций нардепа Евгения Мураева(внефракционный) за 2015-2016 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт НАПК.

Также агентство проведет проверку деклараций за тот же период нардепа Вячеслава Богуслаева (группа "Воля народа"). декларации еще одного народного избранника - Игоря Шкири (Видродження)  проверят за 2015, 2016 и 2017 годы. 

Напомним, 7 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Источник: https://censor.net.ua/n3070596
 
   
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Убивают. Как и украинцы убивали кацапов в Чечне. Всё всех убивают. И что дальше?
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Да ты фашистская харя заблудилась.
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Почему? Мир жестокий, ты разве не знал?
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Та знал.Просто плюю в твою фашистскую харю)))Ты шо тут забыло?
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Что, нервничаешь? По сути ведь нечего ответить? )
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Нервничаю??Кацык)))Шо ты тут забыло?Ты же обычная фашистская морда)
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Свободен )
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Кацык так а чего ты сюда прползло?Так и не ответил.Мышибратья?Фантомные боли?)
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Пиши только быстрее)Кресты..кресты)
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Не в таких кількостях. А шкода.. Потрібно було мочити вас там. Зараз сирійці добре допомагають. Могилки іхтамнєтів множаться немов гриби бісля дощу.
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Ну вот видишь, КТО ПЕРВЫМ начал убивать? Украинцы начали убивать кацапов в Чечне, когда еще не было никакого Путина, никакого Донбасса, никакого Крыма.
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Троль не знайомий з історією ? Ви вбиваєте українців вже більше трьох століть.
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Речь идёт о новейшей истории. В 91г совок развалился, и Россия в 94г была вполне демократической, прозападной. А если будет вспоминать кто и кого убивал, то.. украинцев убивали поляки, немцы, турки.. да много кто. И что дальше, пошлём добровольцев к курдам, чтобы они турков убивали? Или зашлём диверсантов в Польшу и Германию, чтобы они отомстили им?
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Ти розумієш, наша війна фактично ніколи не закінчувалась. Ви ж не зупинитесь поки не винищите все українське, тому ми маємо знищити вас, кацапів.
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Всё с тобой ясно, подруга ) И эти люди говорят, что "ватники" живут прошлым )))
Почему же кацапы не уничтожали украинцев до 14г? ну с 91-го и до 14-го?
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Так і є. Ви вже восьме десятиліття святкуєте день перемоги. Переможені країни давно вас обійшли, а ви застрягли в нетрях царського раболєпія та імперських звичок.
І пхаєтесь до нас.
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А почитатели Бандеры с Шухевичем чем живут? Тоже прошлым? )
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СВОБОДОЙ ІДІОТ, СВОБОДОЙ!!! До тебе ніяк не дійде, що УКРАІНЦІ свободолюбиві, а ви парашніки все рабів граєтесь!!!
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Ты имеешь ввиду ВО Свободу? )
Почему свободолюбивые украинцы едут пахать на поляков, на кацапов?
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Чуєш монголоід, ти заблукав як тобі вже тут казали, то і йди тихенько тихенько, гніда позорна!!!
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Вот интересное наблюдение, почему у таких, как ты, такая тупая, смешная, клоунская лексика? ))) Вы что, друг перед другом хвастаетесь? ))) Ведь у всех же! У тебя, у Ксюхи, у Марса ) Колитесь, вы соревнование устраиваете? )))
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Для меня с вами диалог окончился четыре года назад.Вопросы?Я тебе задал вопрос.Что забыл здесь?
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Бо були зайняті спочатку чеченцями, потім грузинами і думали що достатньо зазомбували українців, але не вдалось.
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Ну сейчас же заняты сирийцами, и на украинцев хватает времени и сил, почему же тогда не совместить с уничтожением грузин? К тому же, по времени уничтожение грузин заняло очень мало времени, а чеченцев быстренько за деньги быстро успокоили )
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Вы уж определитесь, та или та )))
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Аа... понял ) Товарищ под итальянским флагом, не считает слово "фашист" оскорблением, поэтому, монголодиная харя )))
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А какая разница где этот мудак ляпал языком? Да хоть у себя в сортире. Шуфричу и "што" за куда безобидней пиздеж табло начистили. Гепа после заведенного дела полностью сосредоточился на пилении городского бюджета и о идеях рускава мира даже не заикается. И помогло ! Где сейчас эти сподвижники? Сидят по норам и не отсвечивают. А эта сволочь совсем берега попутала от безнаказанности.
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А что он сказал?
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Т.е. ты коментируешь события о которых понятия не имеешь?
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Я имею понятия. Хочется от тебя услышать что он сказал
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Я ответил на твой коммент. Если ты не в курсе о чем сам же написал - то о чем с тобой говорить? Трололо вульгарис.
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Ага, ответ в стиле "он ляпал", это хороший ответ )
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Нет. Ответ в стиле "не задавай идиотских вопросов".
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Почему идиотский? Простой вопрос - что сказал Мураев сегодня, что такой шум стоит?
Так как, что что пишут в сми(в том числе на цензоре), то, что говорят депутаты и пр, это ложь. Он не говорил такого. Вот я тебе и спрашиваю, что он сказал сегодня?
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Какая разница.
На сей счет есть разные точки зрения.
А кто прав время покажет.
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Так вот ровно тоже самое и сказал Мураев - ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
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Ну.
Поэтому мне даже не хочется разбираться что он там сказал.
Забавляет только как некоторые начинают волать ,что Мураева ни за что посадить хотят.
Забывают что Мураев сказал ?
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Он сказал, что "кто считает Сенцова террористом, а кто-то героем" и что "время покажет"
Показало же время, что Савченко никакая не героиня а... террористка ))
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А тебе не кажется, шо "сказать" такое публично депутатом ВР на телеканале - это не совсем то шо собутыльникам в ганделике? Для этого нужны факты и доказательства. Если их нет - то это клевета как минимум. А про время - так и пиздел бы когда время покажет. А то может его объявим по плюсам педофилом-убийцей. Дескать время покажет.
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Какая еще клевета? Он же не сказал, что он считает его террористом? Он просто констатировал факт, что для кого-то он герой, для кого-то террорист. Ты будешь оспаривать, что есть разные мнения на его(Сенцова) счёт?

Наши депутаты много чего публично говорят. Что-то никто их не осуждает.
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Ы-ыыыыы... А если я просто на каждом углу буду констатировать факт шо для кого то ты педофил и педераст, а для кого то герой-любовник? Думаю ты будеш не в восторге.Причем, заметь, медийные возможности депутата-пиздабола с собственным телеканалом и мои - несопоставимы.
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Сегодня? Я шо, похож на человека ловящего каждое слово этого деятеля? Этот сепар давно уже наговорил как минимум на то о чем я писал. А ты дурака то не включай. мне пох шо оно еще и сегодня наговорило. палку оно перегнуло сам знаеш чем.
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Ну хоть один пример слов "этого деятеля" можно? Ну которые попадали бы под уголовный кодекс
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Ты решил со мной поиграть за демагогию? Так для этого желания мало. Нужны хотя бы поверхностные понятия о логике, риторике, юриспруденции. Ну хорошо. Коль вжился в роль "включения дурака", то за те слова из-за которых сыр-бор уже можно заводить дело за клевету. Это так. мелкое хулиганство. За остальной пиздеж (примеров не проси - не дам. архив ищи телегадюшника и любое выступление хероя - не промахнешся) статьи потяжелее. От сепаратизма, до измены . кобыла Надя за куда менньшие шалости в сизо голодает. Я же(из-за врожденного гуманизма и филантропии) за УК даже не заикался, а предлагал порешать дело полюбовно - рихтовкой кармы и фасада. Но если ты настаиваешь на УК - то я возражать тоже не буду.
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Какая демагогия? Что сегодня сказал Мураев? Он сказал, что Сенцов террорист?
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Проблемы с пониманием? Дубль два. Мне пох шо сказал мураев сегодня. От слова вообще.
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Вот мы и дошли до истины! Еще один совок )))

Не читал но осуждаю! )))
Вы просто копия совков! Вот только поменять + с -, и совок в чистом виде )))
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У тех великая революция, и у этих, у тех культ лениных-сталиных, у этих бандер-шухевичей, те боролись с врагами и изменниками, и эти борются, те ввели тотальную цензуру, и эти пробуют, у тех слоган - "пролетарии всех стран объединяйтесь!" у этих "слава нации, смерть ворогам" и "бандера прийде порядок наведе", те боролись с церковью, эти борятся с церковью, те сносили памятники и переименовывали города и улицы, и эти снояст и переименовывают...
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Чаго приползло сюда?Ау?Фашик?Я вот не представляю,что я шляюсь по вашим сайтам.Вы же кроме брезгливости никаких чувств не вызывате.))Может не будешь к нам ходить?)
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Короче говоря, люстрировать вас совки надо, тогда может Украина и станет нормальной, свободной, европейской страной. Пока такие совки, как вы, будут определять политику государства, ничего хорошего не будет.
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Какое тебе дело шо у нас?Займись своей территорией.Проблем нет?Шо вы все сюда свои рога сунете??
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Не знаю до чего дошли вы, а я пришел к тому шо ты либо дурак, либо талантливо прикидываешся. С чего ты взял "не читал, но оскждаю"? Я писал шо не отслеживаю этого мудака, но не писал шо никогда не слышал, не читал и не видел. Разница конечно тонкая, но для взрослого вменяемогго человека ощутимая. Так шо ты- типичный совок - не читал, ничерта не понял, но осуждаю
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Но ты же пишешь на ветке про сегодняшнее высказывание Мураева. Но не знаешь, что он сказал ))) Ты понимаешь, что я говорю? Ты исходишь желчью по поводу ужасного высказывания Мураева, но НЕ ЗНАЕШЬ, что он сказал. Прямо как в стаде ))) Раз другие кричат ату его его, ну и я начну ) Ну да, он же там раньше что-то говорил ))
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Не, ты либо феерический дятел, либо скучный 11 рупельный троль. Тебе в третий раз говорю. Читай по слогам: мне пох шо сегодня сказал мураев. Мне пох даже если он будет петь алилуя акапелло. Этот мудак наговорил уже столько за предыдущее время, шо сегодня ли, завтрали или год назад - неважно. Да и брось уже попугаем твердить о "сегодняшнем высказывании", по той простой причине, шо ветка совсем о другом. Я понимаю, так написано в инструкции по завкдкеию дискусии в болото, но повторюсь, для этого нужны хотя бы поверхностные знания и интелект чуть выше среднего. А так - мимо кассы.
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Ну давай другое высказывание этого негодяя Мураева! Я хочу тоже праведный гнев высказать!! В стадо хочу! Бе-ее ))
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Тебе лечится не надо. У тебя все хорошо. Ты только в это поверь. Попустит, не сумневайся.
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И эта контора "работает" за деньги собранные с бедного народа?
Где эффективность? Пока нам будут показывать театр - мы будем нищими и клянчить, как гройсман.
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Гройсман не клянчит
это вы, кацапы, клянчите дозволения построить СП-2
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Майдан-2, по большому счёту, стал протестом украинских олигархов против наезда Саши Януковича на их угодья
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Почему их люди ненавидят? Они не задумываются? Бумеранг в поколениях вернется.
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У террориста Мураева ,деньги хранятся в российском Сбербанке.
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Перевірка "е-декларацій" , як покарання ? Навіть "західні партнери" , мабуть , у шоці ... НАЗК перевірить е-декларації Мураєва за 2015-2016 роки - Цензор.НЕТ 3791
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Ему надо что-то другое открутить и толку будет больше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК проверит е-декларации Мураева за 2015-2016 годы
 
 
 
 
 
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