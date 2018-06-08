 Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мариупольского горсовета.

Восстановление движения пригородных электропоездов произошло благодаря принятому решению и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова при личной поддержке командующего Операцией объединенных сил - генерал-лейтенанта Сергея Наева и председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского.

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"Долгое время наш город называли логистическим "тупиком" или даже "островом" на карте Украины. Для полноценного развития города с высоким потенциалом, как Мариуполь, необходимы широкие инфраструктурные возможности. Нас начинают слышать и в нашу сторону делаются конструктивные шаги. Это только начало нашего пути. В данном направлении продолжает вестись работа, чтобы всем жителям и гостям города было комфортно добираться в яркий, интересный и перспективный Мариуполь", - подчеркнул заместитель городского головы Сергей Захаров.

Начальник структурного подразделения службы пригородных перевозок регионального филиала "Донецкая железная дорога" Алексей Борисенко сообщил, что поезда будут преодолевать маршрут меньше чем за 2:00. "Мы совместно с руководством города и области разработали приемлемый расширенный график движения поездов. С сегодняшнего дня будет запущено пять пар электропоездов, то есть пять поездов в сутки будут отправляться, как из Волновахи, так и из Мариуполя. Мы максимально сократили время хода поезда. Если раньше старый пригородный поезд курсировал со временем прохождения по участку 2 часа 25 минут, то отремонтированные поезда будут преодолевать это расстояние за 1 час 50 минут", - рассказал он.

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"Сегодня, по прошествии четырех лет, мы восстанавливаем пригородное движение. Мы не останавливаемся на этом. Мы видим проблему Мариуполя и работаем над тем, чтобы город имел достойное транспортное сообщение", - отметил директор регионального филиала "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев.

Согласно сообщению на facebook-странице Операции Объединенных сил, возобновление железнодорожного сообщения "в дальнейшем приобретет еще более мощное развитие".









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