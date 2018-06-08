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Все про:пожар (3226) ЧАЭС (340) Зона отчуждения (88)

 Сегодня в Зоне отчуждения снова горела лесная подстилка, к вечеру пожар ликвидировали

8 июня в Зоне отчуждения было ликвидировано возгорание лесной подстилки и травы на площади около 1 гектара.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентства по управлению зоной отчуждения.

"8 июня в 13.09 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой лесной подстилки и травяного настила на площади около 1 га. По состоянию на 16.40 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

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К тушению пожара были привлечены 12 единиц техники и 50 человек личного состава.

Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. В 18:05 6 июня пожар был локазиован на общей площади около 2 га. Пожар был ликвидирован вечером 7 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3070594
 
 
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