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Все про:Минфин (1224) увольнение (1435) Данилюк Александр (289)

 Люди, которые пришли со мной, подали заявления на увольнение, - экс-министр финансов Данилюк

Уволенный 7 июня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что вся его команда также идет из министерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадське ТV.

Речь идет не только о заместителях, но и о советниках, отметил Данилюк.

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной", - добавил он.

Также читайте: Данилюк об отставке: "Ситуация развивалась очень быстро. Все делалось так, чтобы меня не было в зале"

Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

На заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.

Источник: https://censor.net.ua/n3070593
 
 
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Та йди вже свою книгу писати, досить піаритися.
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Хорошо, что тут по-украински пишут.
Можно учить язык.
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Напише !? так як цей колишній з команди баригі ..!
....
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и шож тут не правильного?пришел со своей командой-ушел со своей командой Люди, которые пришли со мной, подали заявления на увольнение, - экс-министр финансов Данилюк - Цензор.НЕТ 3287
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Режим агонизирует ,чем ближе конец тем больше будет подобных вещей ....
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Хочу по-украински говорить.
Но пока лишь на уровне "ты ж мене пидманула, пидвела")))
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А я вже і шпрехаю. Дер собака, дер біжить, ундер по дорозі.
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а я вот в сортах говна не разбираюсь... как было говно при власти, так и осталось..шо данилюк, шо сержант Пэтрэнко на мацацикле
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И слава Богу. На каое то количество дебилов станет меньше в кабмине. Правда временно - придут еще худшие. Порошен имеет много парашских менеджеров, да и на винницком базаре достаточно еще реализаторов.
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должен сидеть .

и ентот министер
и подельники его.
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Ну чтож... Рыночный торгаш с 8 классами образования победил выпускника Гарварда...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюди, которые пришли со мной, подали заявления на увольнение, - экс-министр финансов Данилюк
 
 
 
 
 
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