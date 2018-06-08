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Все про:Черновицкая область (260) взятка (3843) Нацполиция (7570) прокуратура (3157)

 Майор полиции задержан в Черновцах за получение 36 тыс. грн взятки, - военная прокуратура

В Черновицкой области при получении взятки задержан начальник сектора криминальной полиции Черновицкого отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

В течение апреля-июня 2018 г. были задокументированы неоднократные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды данным сотрудником.

Майор полиции требовал и получил взятку в размере 36 тыс. грн за "крышевание" и непринятие мер в отношении лиц, совершающих кражи на территории обслуживания его отдела полиции. После получения очередной части взятки в размере 10 400 грн указанное лицо задержано.

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Сейчас отрабатывается возможная причастность других должностных лиц Главного управления Нацполиции в Черновицкой области к совершению указанного преступления. Решаются вопросы сообщения взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3070591
 
   
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не пойму, военная прокуратура занимается мвд???
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Люди которые пришли с Данилюком,подали заявление об отставке - газета "Кумовёнок". Майор полиции задержан в Черновцах за получение 36 тыс. грн взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1297 Да у любого профильного министра такой родственный багаж
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Я дивлюся що реформа міліції була така успішна, що є нагальна потреба її повторити. Цікаво, рюкзаками чувак не приторговував?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМайор полиции задержан в Черновцах за получение 36 тыс. грн взятки, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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