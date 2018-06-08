 Майор полиции задержан в Черновцах за получение 36 тыс. грн взятки, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

В течение апреля-июня 2018 г. были задокументированы неоднократные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды данным сотрудником.

Майор полиции требовал и получил взятку в размере 36 тыс. грн за "крышевание" и непринятие мер в отношении лиц, совершающих кражи на территории обслуживания его отдела полиции. После получения очередной части взятки в размере 10 400 грн указанное лицо задержано.

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Сейчас отрабатывается возможная причастность других должностных лиц Главного управления Нацполиции в Черновицкой области к совершению указанного преступления. Решаются вопросы сообщения взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.