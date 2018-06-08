 Запасы хлора и персонал ДФС вывезены, с 11 июня питьевую воду в Авдеевку будет доставлять ГСЧС, - МинВОТ

Об этом сообщает Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за обстрелов ДФС решено вывезти с нее запасы хлора (4 т). Персонал станции также вывезен. Разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства. "В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил он.

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В МинВОТ 6 июня заявили о возможной остановке ДФС в связи с непрекращающимися обстрелами.

В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.