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 Запасы хлора и персонал ДФС вывезены, с 11 июня питьевую воду в Авдеевку будет доставлять ГСЧС, - МинВОТ

Из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решено вывезти с нее запасы хлора и персонал. С 11 июня обеспечивать жителей питьевой водой будут спасатели.

Об этом сообщает Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за обстрелов ДФС решено вывезти с нее запасы хлора (4 т). Персонал станции также вывезен. Разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня. С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Запасы хлора и персонал ДФС вывезены, с 11 июня питьевую воду в Авдеевку будет доставлять ГСЧС, - МинВОТ 01

Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства. "В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - отметил он.

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В МинВОТ 6 июня заявили о возможной остановке ДФС в связи с непрекращающимися обстрелами.

В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Источник: https://censor.net.ua/n3070590
 
 
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Так менеджер же гарный, шо тебя не устраивает？😀😀😀
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можно было за это время воду протянуть не только с Днепра ай с Байкала
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А не плохо Ахметка устроился. 4 года ведутся обстрелы Авдеевки, где находится коксохим рыжего. Ни одного попадания в сам завод. Зато государство обеспечивает жизнеобеспечение населенного пункта, который работает на ахмета. Сколько уже миллионов государственного бюджета потрачено на постоянное восстановление инфраструктуры Авдеевки? Бездонная бочка для дерибана.
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Помнится путенвведи орали, что без Донбасса Украина будет в лес по дрова ходить. А тут выходит будут воду из колодцев пить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗапасы хлора и персонал ДФС вывезены, с 11 июня питьевую воду в Авдеевку будет доставлять ГСЧС, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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