 Официальные органы власти Грузии не подтверждают гибель украинцев на рафтинге, - Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
Беца отметила: "Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших / пострадавших в горах Грузии нет".
Напомним ранее сообщалось, что во время рафтинга на реке Ачарисцкали в Грузии погибли четыре туриста. По предварительной информации это были граждане Украины.
Из стейтмента не вполне зрозумiло чи Украiнцi, чи взагали. Я просто надеюсь на лучшее,пока шо-то не подтвердиться...в ту или другую сторону.
В Украине.
Само собой.
Но в любом случае, как бы там ни было, Украина преодолеет проблемы.
Слава Украине!
У меня особое отношение к этой стране.
Ты мне скажи по-украински.
Ты ж мене пидманула, пидвела)))
Так правильно.
Паляныця.
Так и есть.