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Все про:Грузия (3403) МИД (4577) туризм (1021) Беца (235)

 Официальные органы власти Грузии не подтверждают гибель украинцев на рафтинге, - Беца

Спикер МИД Марьяна Беца обнародовала информацию, что официальные круги Грузии не подтверждают гибель четверых украинских туристов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Беца отметила: "Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших / пострадавших в горах Грузии нет".

Напомним ранее сообщалось, что во время рафтинга на реке Ачарисцкали в Грузии погибли четыре туриста. По предварительной информации это были граждане Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070589
 
 
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Та погодите. Может,еще найдутся. Может,просто к точке окончания маршрута не вышли,сидят где-то на скалах.
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официальные круги Грузии не подтверждают гибель четверых украинских туристов.Источник: https://censor.net.ua/n3070589

Из стейтмента не вполне зрозумiло чи Украiнцi, чи взагали. Я просто надеюсь на лучшее,пока шо-то не подтвердиться...в ту или другую сторону.
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На Украине есть проблемы.
В Украине.
Само собой.
Но в любом случае, как бы там ни было, Украина преодолеет проблемы.
Слава Украине!
У меня особое отношение к этой стране.
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Обожаю украинский язык.
Ты мне скажи по-украински.
Ты ж мене пидманула, пидвела)))
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Вкусовщина ваша.
Паляныця.
Так и есть.
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Мах - а стоит ли обращать внимание на таких клоунов...?)
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если не обращать на них внимания - у них быстрей проколы бывают...)
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Я с 2014 года ношу запорожские усы( уже на две ладони от подбородка) и кепки-мазеповки. Обожаю видеть обиженные рыла местной русни. Так и на цензоре - ну не могу я равнодушно мимо пройти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфициальные органы власти Грузии не подтверждают гибель украинцев на рафтинге, - Беца
 
 
 
 
 
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