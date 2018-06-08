 Официальные органы власти Грузии не подтверждают гибель украинцев на рафтинге, - Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Беца отметила: "Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших / пострадавших в горах Грузии нет".

Напомним ранее сообщалось, что во время рафтинга на реке Ачарисцкали в Грузии погибли четыре туриста. По предварительной информации это были граждане Украины.