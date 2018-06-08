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 Политика Украины
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Все про:выборы (20353) Охендовский (282) ЦИК (2696)

 ЦИК не сможет гарантировать высокий уровень кибербезопасности выборов в 2019 году без новых оборудования и защиты, на это нужно 36 млн грн, - Охендовский

Центральной избирательной комиссии Украины понадобится 36 млн грн для того, чтобы закупить новое оборудование и обеспечить защиту своих информационных ресурсов во время проведения выборов в Украине в 2019 году.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014 году. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас - до осени этого года", - сказал глава ЦИК Михаил Охендовский в пятницу в Киеве во время круглого стола, посвященного киберугрозам избирательному процессу в Украине.

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Он подчеркнул, что в прошлом году ЦИК "так и не удалось убедить" ни правительство, ни Верховную Раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозам комиссии необходимо иметь и современное оборудование.

Напомним, в 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские и парламентские выборы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070588
 
 
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Может дешевле интернет отключить. Все равно Вы месяц считаете по бумажным протоколам.
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Какое тебе еще оборудование нужно, мразь.
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Оно еще вякает здесь,ВЫЛЕЗЛО-МРАЗЮКА ,а должен СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
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Цикаво послушать мнение порохоботов по поводу нахождения на должности адепта злочынного режиму Януковича и одновременно соевого кавалера ордена Ярослава Мудрого жилищного аскета Охындовського в свете их гавканья на Мураева и других рыго-подонков
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1. Вы ольгинский троль.
2. Вы расскачиваете лодку.
3. Це чергова потужна реформа.
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Я знаю ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 309 Когда-то мой дом из Мацковского района переехал в Печерский, а потом в Голосеевский, не сдвинувшись ни на сантиметр. Вот и я, не поменяв взглядов, из агентов Госдепа превратился в ольгинского тролля. Причем у одних и тех же людей ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 3789
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здесь два варианта:
1. распил бабоса на "новое оборудования"

2. подготовка на "правильный" результат "выборов"
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продай свою халабуду Херой...
и будут тебе деньги и карму почистишь
оно паТло пердуперждает,что может продать віборі...хакері попутают!
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"Слыш, Ляксеич, гони 36 лямов, а то выборы скоро, а свой рейтинг ты видел..."
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Все правильно, це сІРОжа-підрахуй-2. ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 7774
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О! Мля, бабло стригут и не моргают... ЦИК не сможет гарантировать высокий уровень кибербезопасности выборов в 2019 году без новых оборудования и защиты, на это нужно 36 млн грн, - Охендовский - Цензор.НЕТ 457
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а что у этого смеющегося такой бедненький костюмчик...)))
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Любимая тема? Да, купи себе уже одеженку и не ной здесь.
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Слава Богу! Быстрее новый купишь. Денег дать?
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как там министерство экономики поживает...?)))
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Ты про какое? Я с модератором внимательно слушаю.
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да помню "плач ярославны" - ревела что белуга...)))
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И все? А что так? Жало втянул назад? Иди гуляй!
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Вот это продать - хватит на оборудование, ещё и на кофе останется.
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чудеса: "непотопляемый" ох#ендовский просит "легитимного-2" позолотить ручку. такую мелочь мог бы из своего кармана достать...
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Охендовский парень хороший .... ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 1019а если серьёзно ,то выборы будут ещё те ,ворам терять нечего и они пойдут на тотальные фальсификации ...но народ Украины очень быстро поставит этих мерзавцев на место ....и придёт время мальдивско-сейшельской братве за ВСЁ держать ответ ... ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 4074
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за его спиной мальдивско-сейшельской братвы стоит ***уйло. и это пожалуй самое страшное
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Что-то не похоже , еслиб к этому шло то почему Украина не подержала Михо...? Ведь это можно сказать и б.ла проба сил , и это дает Петру А, уверенность что у него все будет окей и на следующий срок,
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Михо пришлый товарищ,который целовался с петей , был его выдвиженцем поэтому и не поддержали а когда речь пойдёт о фальсификациях НИКТО молчать не станет !
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У него есть опыт, который ой как пригодится нынешней банде весной.
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То есть, раз нужна безопасность, значит они, с понтом, всё подсчитывают, и это от нас с вами зависит результат.
А результат готов ещё до выборов.
И нет там никакой оппозиционности, потому что там только свои и послушные.
И без разницы, какой будет петрушка на рукаве, так как кукловод не меняется, и не поменяется никогда.
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якщо цей підрах..й буде зливати інфу кацані, то дійсно обладнання може недопомогти.
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і не сумнівайся, і ще й буде рахувати й мухлювати.
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на виборах намалюють результат який захочуть ,а потім скажуть нас зломали ! ми не винні ! порошенко легітивний 2 ! ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 3216
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Президент Порошенко может обеспечить нам честные выборы. Охендовский никто и звать его никак.
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Правильно! Голоса на выборах должен считать сам Порошенко, (а не) рыговский прихвостень
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Голоса за Порошенко отдаст весь украинский народ, каждый патриот.
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Время покажет. Президент Порошенко пока только набирает и растет над собой.
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Кредитов эта офшорная шелупонь набирает а единственное что ростет это ненависть к нему и его банде Ничего ему еще газ поднять до 12 грн за куб и электрику под шумок Ну и тогда точно отротэрдамленые по самые яйца лохи за него проголосуют Так проголосуют что спел бы в Тель--Авив спердолить Через Липецк
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Это серёзно что Петро А. иудей? -или просто разговор., если да , то за отрицательн.й имидж чрез Петра на весь еврейский народ пусть его уберёт Мосад.
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я вот никак не пойму когда ты пишешь серьёзно а когда прикалываешся. Лучше топор бери.
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А что там с предыдущими камерами на миллиард? А что там с фамилией Охендовский в амбарной книге регионалов?
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Конфискованых у охендовского денег должно хватить для обеспечения безопасности выборов.еще и останутся. ЦВК не зможе гарантувати високий рівень кібербезпеки виборів у 2019 році без нового устаткування й захисту, на це потрібно 36 млн грн, - Охендовський - Цензор.НЕТ 7172
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Кто и как проконтролирует ЦИК? "Независимые" наблюдатели, которых не существует?
Нет никаких выборов, и никогда не было. Совершенно согласен с теми, кто считает, что в день выборов происходит хорошо организованная, продуманная инсценировка с избирательными участками, комиссиями разного ранга, экзитполами, перебранкой кандидатов, криками о фальсификациях, титушками-провокаторами - со всей той бутафорией, призванной убеждать нас в том, что это таки выборы, а не дорогостоящий спектакль за наш счёт.
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До сих пір використовують в якості серверів Windows Server 20**. це як порохова бочка, вони "диряві" в плані безпеки як "друшлаки" ! Але сумма зашкалює, можна купити декілька ,а то й десятки міжмереживих єкранів і відмовитись від віндовс сервер і віндовс робочих станцій на користь FreeBSD ,або Linux, при тому можна використовувати варіант "бездискових" робочих станцій з загрузкою ОС з центрального сервера до окружних дільниць,та й до виборчих теж. Але програмістам требі платити і "мажорів і родичів" не брати. Фахівців в Україні ще залишились,але вже мало...
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можно еше проще, арендовать на время какое ни будь "облако" вроде Амазон. Никакие сервера не нужны.
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Всё надо менять! И серверы, и програмное обеспечение, и Охендовского!😁
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Главное чтобы на очередного Пидрахуя не поменяли!
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а теперь заслушаем начальника транспортного цеха...
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С Охендовским никаих четных выборов не может быть? Почему он до сих пор на свободе?
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Фигасе!Сегодня цыганочки с выходом! Сначала мурляев нам свой диагноз демонстрировал, а теперь - пидрахуйко-ахрендовский! Мы ваще где?! Голосовать буду за того,кто этих тварей уберет из Украины нах!
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На территории Украины расположены всего три крематория, хотя потребность в них растет с каждым годом. Они находятся в городах-миллионниках: Киеве, Одессе и Харькове. Все остальные населенные пункты просто задыхаются в кольцах кладбищ, которые окружают города, занимают плодородные почвы, а также являются рассадниками различных инфекций.
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Если это к моему посту, то охрендовский, гэпа,мурляев и труха проживают на территориях, обеспеченных крематориями.
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Будемо сподіватись, що все ж таки в української вати прокинеться інстинкт самозбереження.
Бо третій майдан наші мокшанські братушкі можуть зробити і ядерним.(С)
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На п'ятому каналі (канал Порошенка) з пів години рекламували депутана балицького з опа блока
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Опхнндовского давно судить надо, а он звездит что то там, ублюдка кусок, желательно при этом ввести см,казнь, тогда как в Китае идет рост у нас недоумки выступают по тв. Вместе с депутатом Поплавским кудысь Украина дотанцюэться. Такое количество имбицилов у власти, на депутатов рожи посмотришь, на Мальдивы тянет)
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надо весь этот Цыйк давно на кол посадить и нет проблем
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Насколько не эффективный чувак. Он денег просит? А кто даст деньги, и где вы видели киберзащиту?
У нас уже можно голосовать интернетом? Ура!

Значит мы - идиоты, раз позволяем власти тырить, пока антикоррупционный суд не заработал. Потом можно, потом он будет за все отвечать.) Маразм.
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Даже страшно представить на какую сумму можно конфисковать у высокопоставленого и не очень высоко, ворья, разных ценностей.....а я даже не сомневаюсь, это будет ШОК для простых украинцев собирающих деньги по крупицам на лечение своих детей за границей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК не сможет гарантировать высокий уровень кибербезопасности выборов в 2019 году без новых оборудования и защиты, на это нужно 36 млн грн, - Охендовский
 
 
 
 
 
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