 ЦИК не сможет гарантировать высокий уровень кибербезопасности выборов в 2019 году без новых оборудования и защиты, на это нужно 36 млн грн, - Охендовский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014 году. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас - до осени этого года", - сказал глава ЦИК Михаил Охендовский в пятницу в Киеве во время круглого стола, посвященного киберугрозам избирательному процессу в Украине.

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Он подчеркнул, что в прошлом году ЦИК "так и не удалось убедить" ни правительство, ни Верховную Раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозам комиссии необходимо иметь и современное оборудование.

Напомним, в 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские и парламентские выборы.

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