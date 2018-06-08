 ЦИК не сможет гарантировать высокий уровень кибербезопасности выборов в 2019 году без новых оборудования и защиты, на это нужно 36 млн грн, - Охендовский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014 году. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас - до осени этого года", - сказал глава ЦИК Михаил Охендовский в пятницу в Киеве во время круглого стола, посвященного киберугрозам избирательному процессу в Украине.
Он подчеркнул, что в прошлом году ЦИК "так и не удалось убедить" ни правительство, ни Верховную Раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозам комиссии необходимо иметь и современное оборудование.
Напомним, в 2019 году в Украине должны пройти очередные президентские и парламентские выборы.
2. Вы расскачиваете лодку.
3. Це чергова потужна реформа.
1. распил бабоса на "новое оборудования"
2. подготовка на "правильный" результат "выборов"
и будут тебе деньги и карму почистишь
оно паТло пердуперждает,что может продать віборі...хакері попутают!
А результат готов ещё до выборов.
И нет там никакой оппозиционности, потому что там только свои и послушные.
И без разницы, какой будет петрушка на рукаве, так как кукловод не меняется, и не поменяется никогда.
Нет никаких выборов, и никогда не было. Совершенно согласен с теми, кто считает, что в день выборов происходит хорошо организованная, продуманная инсценировка с избирательными участками, комиссиями разного ранга, экзитполами, перебранкой кандидатов, криками о фальсификациях, титушками-провокаторами - со всей той бутафорией, призванной убеждать нас в том, что это таки выборы, а не дорогостоящий спектакль за наш счёт.
Бо третій майдан наші мокшанські братушкі можуть зробити і ядерним.(С)
У нас уже можно голосовать интернетом? Ура!
Значит мы - идиоты, раз позволяем власти тырить, пока антикоррупционный суд не заработал. Потом можно, потом он будет за все отвечать.) Маразм.