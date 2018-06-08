 Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Святогора подозревают в преступлении по ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Украины.

Сначала его доставили в Днепрвское отделение полиции, затем перевезли в Шевченковское. После оформления бумаг его отпустили до судебного заседания, предоставив охрану.

Дело Святогора рассмотрят в понедельник, 11 июня, в 12:00 в Шевченковском суде Киева.

Читайте также: Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения