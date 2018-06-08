 Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Святогора подозревают в преступлении по ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Украины.
Сначала его доставили в Днепрвское отделение полиции, затем перевезли в Шевченковское. После оформления бумаг его отпустили до судебного заседания, предоставив охрану.
Дело Святогора рассмотрят в понедельник, 11 июня, в 12:00 в Шевченковском суде Киева.
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu6d230sTbAhUL1xQKHeStCZcQ_AUICigB#imgrc=yyu6qKZG6U0_iM:
Все эти борцы за права блохастых кричат до тех пор, пока какая-то шавка не покусает их детей.
Якби українці прибирали гівнА за своїми братами меншими на вулицях,то було б чисто щей тому,що собак заводили б одиниці!
І навіть якщо на українських вулицях поприбирати й помити - то все одно вони будуть виглядати убого наче якесь звалище, як руїна суцільна. Бо чистота - це чистота архітектури, архітектурні композиції, новизна бордюрів, доріг, велосипедні доріжки, гармонія. Цього нема. Суцільний безлад, як слон пробіг і все навколо поламав. Ото як літо - тоді природа прикриває отой безлад частково, а як листя спадає - то це жахіття якесь.
ви ж - американець, таке знати..
а потім викидають їх на вулиці,через те що маля справляє нужду у евроремонтах,дере меблі чи гризе взуття
і вони гинуть заїдені блохами і з хворими вушками та очами..це справжній біль!!!лікування тварини- це космічні суми.
Моя собака вже давно коштує мені в 10 крат..але по іншому не має буть,бо це МОЯ відповідальність!
,і не у всіх так ,нажаль.Тож, люди мають прозріти нарешті!
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu6d230sTbAhUL1xQKHeStCZcQ_AUICigB#imgrc=yyu6qKZG6U0_iM:
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https://vk.com/topic-22616409_29473822
Ты так горько и долго плачешь…
А я рядом, хвостом виляю…
Ты как будто бы сердце прячешь…
Отвлекись! Я так громко лаю…
Ты не слышишь меня, я знаю,
Ведь и носом я тычусь в руку -
Но насквозь ее протыкаю…
Не утешить твою мне муку…
Я приду к тебе сном прекрасным
Проберусь вместе с лучиком света
Тогда днем наступающим ясным
Догадаешься, кем согрета…
Вроде хвост промелькнул… И уши…
Так сказала ты и - отмахнулась…
Нет! Смотри! Ты смотри и слушай!
Я тебя навестить вернулась!
Ненадолго мы все сбегаем
Из-за Радуги, где так чудно…
Мы хозяев оберегаем,
Им без нас, знаем, очень трудно…
Я любила тебя всем сердцем!
И любить тебя буду вечно!
Мне достаточно маленькой дверцы -
Я всегда тут, с тобой. Бесконечно.
Бесконечно, пока ты помнишь…
Только плакать уже не надо…
А то Радугу мне затопишь…
Своих слез сплошным водопадом…
Ничего почти не случилось…
Да, не встретиться в этом мире.
Так уж вышло. Так уж сложилось -
Я на Радуге. Ты - в квартире…
Но любовь то твоя - осталась?
И моя тебе преданность тоже!
Я хочу, чтобы ты улыбалась!
Ведь хозяйке страдать - негоже!
Я старалась, чтоб ты была рада!
И шалила, и угождала,
И мне радость твоя наградой
Была в жизни! Ты это знала?
Я ушла - ты прости, я каюсь.
Я наверное, виновата…
Я вернусь к тебе. Попытаюсь.
Или встретимся здесь когда-то…
Ты так долго и горько плачешь…
А я рядом, хвостом виляю…
Ты поверь - я всегда с тобою…
Ты почувствуешь. Точно знаю!
Все жестокие люди в глубине души трусы...
Души всех убиенных тобой собак придут за тобой... Жди.