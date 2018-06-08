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Все про:животные (638) Киев (15987) садизм (16) Богачук Олег (600)

 Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня

Задержанного 8 июня в Киеве охотника на собак Алексея Святогора отпустили из Днепровского управления полиции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места  событий. 

Святогора подозревают в преступлении по ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Украины.

Сначала его доставили в Днепрвское отделение полиции, затем перевезли в Шевченковское. После оформления бумаг его отпустили до судебного заседания, предоставив охрану. 

Дело Святогора рассмотрят в понедельник, 11 июня, в 12:00 в Шевченковском суде Киева.

Читайте также: Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения

Источник: https://censor.net.ua/n3070587
 
 
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Не на тех собак он охотился ,ох не на тех ,вот Савченко та правильные цели определила ... Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня - Цензор.НЕТ 3952
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Этот убийца собак, сатана рогатая, в своей следующей жизни будет бродячей собакой, которую убьет такое же быдло как и он. И его дети и внуки , думаю, пострадают из-за этого садиста и дебила, у которого мозгов не больше чем у червяка.
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Карма . Всё должно вернуться обратно.И добро и зло причинённое ближнему
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Варто подумати скількох людей він врятував від укусів, а то й смерті.
Догхантера Святогора відпустили з відділення поліції і надали охорону до суду, який відбудеться 11 червня - Цензор.НЕТ 8248
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Поживите с таким в одной квартире - узнаете.
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Їпучі рехформи від бариг офшорних....садюзі дають охорону циганів котрі винищують парки також охороняють....в тюрмах патріоти.
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ну ты Олежек не удивил - как всегда сам себе лизнул...)))
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К стенке падлу. Наконец-то у нас начали давать реальные сроки за жестокое обращение с животными. Догхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня - Цензор.НЕТ 1575
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Это херня а не сроки. В США за животных больше чем за людей дают. Животные в отличии от людей себя сами защитить не могут.
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Блохастое полубешеное животное без намордника в городе - должно автоматически уничтожаться. Вот бы у бомжей принимали собачьи головы по 10 гривен - проблему решили бы быстро.
Все эти борцы за права блохастых кричат до тех пор, пока какая-то шавка не покусает их детей.
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Под это описание подходит больше "людей" чем "животных" к сожалению...
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Тебя тварь надо было еще в утробе матери удавить,что бы не плодились такие уроы как ты
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Блохастое полубешеное животное без намордника в городе-это о тебе.
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ну так возьми себе в квартиру пароску...дистанционный гуманист...
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Ему что и охрану предоставили за наши бабки ? Охренеть! Я предлагаю ему вместо охраны стерненко с топором за поясом приставить.На этом можно сэкономить НАШИ деньги . Они охранять друг дружку будут. А Деньги будут сэкономлены И смотреться они вдвоём будут просто ОКУИТЕЛЬНО ! Это же пара века !
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Он мог бы разминировать тропы на передовой.
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А мог бы стать и сепар-хантером. Надо бы его переориентировать. В хозястве всьо пригодицца.
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Так ні в Європі ні в США собаки зграями не гуляють вулицями. Муніципальні служби ними впритул займаються.
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вони їх стерилізують,відправляють у притулки,де звидти тварини потрапляють у родини бажаючих утримувати тваринку!
Якби українці прибирали гівнА за своїми братами меншими на вулицях,то було б чисто щей тому,що собак заводили б одиниці!
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шо да, то да..люблю тварин, собаки не виключення, але засрані газони і тд дістають. бачте-но корона заважає прибрати. мені тут фекають, що після котів гівно тра прибирати, а із собаками легше. а хто за ними прибиратиме?
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не українці - а муніципалітет. Муніципалітету делегували повноваження. А муніципалітети займаються нічим. Дурницями вірніше й крадіжками. Українські муніципалітети не займаються тим, що потрібно.

І навіть якщо на українських вулицях поприбирати й помити - то все одно вони будуть виглядати убого наче якесь звалище, як руїна суцільна. Бо чистота - це чистота архітектури, архітектурні композиції, новизна бордюрів, доріг, велосипедні доріжки, гармонія. Цього нема. Суцільний безлад, як слон пробіг і все навколо поламав. Ото як літо - тоді природа прикриває отой безлад частково, а як листя спадає - то це жахіття якесь.
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А может обложить человека желающего завести собаку такими поборами и повинностями чтобы он всю жизнь боялся завести даже кота? .И детям своим заказал и внукам.Пусть заводят и живут с покемонами и заботятся об тамогочи
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Пральна! И пусть не женятся, не заводят детей, с друзьями в мордокниге пиво пьют, а играют во всякие секондлайф
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А тих кого не забрали у встановлений термін убивають.
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ви знаєте,скільки цуценят і кошенят купують халявні дорослі своїм малим на київській "Птичке"?! Догхантера Святогора відпустили з відділення поліції і надали охорону до суду, який відбудеться 11 червня - Цензор.НЕТ 1404
а потім викидають їх на вулиці,через те що маля справляє нужду у евроремонтах,дере меблі чи гризе взуття
і вони гинуть заїдені блохами і з хворими вушками та очами..це справжній біль!!!лікування тварини- це космічні суми.
Моя собака вже давно коштує мені в 10 крат..але по іншому не має буть,бо це МОЯ відповідальність!
,і не у всіх так ,нажаль.Тож, люди мають прозріти нарешті!
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Це чмо не буде чіпати зграю. Засцить (вибачте). Воно ладне нападати тільки на одинокого, слабкішого, беззахисного. Збоченець-садист.
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В нас споживацьке відношення до тварин - це їжа, одяг, домашня іграшка, предмет реалізації своїх збочень. Але забувають, що це жива істора зі своїми інтересами, почуттями
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Уничтожил бы без сожаления.
=============
https://vk.com/topic-22616409_29473822

Ты так горько и долго плачешь…
А я рядом, хвостом виляю…
Ты как будто бы сердце прячешь…
Отвлекись! Я так громко лаю…

Ты не слышишь меня, я знаю,
Ведь и носом я тычусь в руку -
Но насквозь ее протыкаю…
Не утешить твою мне муку…

Я приду к тебе сном прекрасным
Проберусь вместе с лучиком света
Тогда днем наступающим ясным
Догадаешься, кем согрета…

Вроде хвост промелькнул… И уши…
Так сказала ты и - отмахнулась…
Нет! Смотри! Ты смотри и слушай!
Я тебя навестить вернулась!

Ненадолго мы все сбегаем
Из-за Радуги, где так чудно…
Мы хозяев оберегаем,
Им без нас, знаем, очень трудно…

Я любила тебя всем сердцем!
И любить тебя буду вечно!
Мне достаточно маленькой дверцы -
Я всегда тут, с тобой. Бесконечно.

Бесконечно, пока ты помнишь…
Только плакать уже не надо…
А то Радугу мне затопишь…
Своих слез сплошным водопадом…

Ничего почти не случилось…
Да, не встретиться в этом мире.
Так уж вышло. Так уж сложилось -
Я на Радуге. Ты - в квартире…

Но любовь то твоя - осталась?
И моя тебе преданность тоже!
Я хочу, чтобы ты улыбалась!
Ведь хозяйке страдать - негоже!

Я старалась, чтоб ты была рада!
И шалила, и угождала,
И мне радость твоя наградой
Была в жизни! Ты это знала?

Я ушла - ты прости, я каюсь.
Я наверное, виновата…
Я вернусь к тебе. Попытаюсь.
Или встретимся здесь когда-то…

Ты так долго и горько плачешь…
А я рядом, хвостом виляю…
Ты поверь - я всегда с тобою…
Ты почувствуешь. Точно знаю!
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Хороший череп, и для пули и для топора удобен.
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Аби кожен хто любить собак і засуджує догхантерів забрав до себе бодай одну собаку- догхантери стали б не потрібені. А так- вони захищають людей від здичавілих блоховозів.
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Частенько катаю на велі, собаки є великою проблемою. Але жодного разу не мав проблем з бродячими собаками, лише з здоровенними догами, які господарі відпускають в парках побігати і посрати. Навпроти сусідська вівчарка вже переростає його забор, заїхати і виїхати на велі робиться реально страшно. Тому з власного досвіду скажу, що проблем з дворовими собаками набагато менше чим з дурнуватими власниками телят і ведмедів.
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Не ДнЕпровсього а ДнІпровського....редактор-уйопок.
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ослы и не знают, что службы отлова бродячих животных есть и в США, и в Европе. И там их тоже усыпляют через определенный срок. Так какая разница кто их прикончит- святогоры, или комунальщики.
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Сначала лечать, вакцинируют, потом пытаются найти им хозяев. А уж потом после определенного срока, если не пристрояли, усыпляют. Никто никого не приканчивает. Все гуманно. Животные не мучаются не при жизни не умирая.
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Великий витять, гроза собак рыдал и плакал требуя охрану ....
Все жестокие люди в глубине души трусы...
Души всех убиенных тобой собак придут за тобой... Жди.
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С каких пор это живодеров называют хантерами? Я так понимаю, что речь идет не о домашних собаках, а о бродячих и одичавших. Последнее особенно опасно. Если не нравятся живодеры, то надо кастрировать этих собак, чтобы они хотябы не размножались.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДогхантера Святогора отпустили из отделения полиции, предоставив охрану до суда, который состоится 11 июня
 
 
 
 
 
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