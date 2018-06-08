 Канада против возвращения России в G8

Об этом CBC News заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адам Остен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша позиция по этому поводу не изменилась", - сказал Остен, отвечая на вопрос о возможном возобновлении членства России в G8.
Как известно, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер в 2015 году заявил, что возвращение России к G8 невозможно, пока у власти в стране находится Владимир Путин. "Канада будет решительно выступать против возвращения Путина за этот стол переговоров в любое время. Возвращение Путина потребовало бы консенсуса, а его никогда не будет", - сказал Харпер.
Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZqtBu27by0
До сих пор он это не сделал.
дуба)(уя по ходу п"яний акушер діставав...на підлогу ураніл...
я не Гудименко - он бы написал более развёрнуто...)))\я пишу кратко...\
моментально на на себя напялил - "а я и не просил мне отвечать......".
понимает зверек кто оно такое.
До Львова прилетіли п'ять американських військових літаків KC-135 Stratotanker
Разом з літаками до Львова прибуло близько 150 осіб персоналу. Фото одного з літаків опублікував на своїй сторінці у Facebook відомий споттер Віталій Трубников.
Американські літаки прилетіли до Львова з кількох авіабаз: RAF Mildenhall (Велика Британія), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Каліфорнія, США) і бази Національної гвардії США в Іллінойсі.
Розгортання KC-135 в Україні - це частина американської стратегії захисту європейських союзників, зміцнення безпеки в Східній Європі та покращення військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами.
Літаки KC-135 Stratotanker братимуть участь в навчальних місіях з 4 по 16 червня 2018 року. Їх використовують для збільшення радіусу дії стратегічних бомбардувальників.
150 осіб персоналу та п'ять літаків-заправників KC-135 Stratotanker прибули до Міжнародного аеропорту у Львові, де вони будуть літати в рамках навчальних місій з 4 по 16 червня 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив плейн-спотер Віталій Трубніков.
Два KC-135 прилетіли 1-2 червня з авіабази RAF Mildenhall, Велика Британія, один з McConnell AFB, штат Канзас, і ще один прилетів з Іллінойсу і належить до Нацгвардії США. Пізніше, у четвер 7 червня, до них приєднався ще один літак.
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