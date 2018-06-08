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Все про:G8 (49) Канада (1095) Россия (69548)

 Канада против возвращения России в G8

Канада не считает возможным возвращение России в Большую восьмерку (G8).

Об этом CBC News заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адам Остен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция по этому поводу не изменилась", - сказал Остен, отвечая на вопрос о возможном возобновлении членства России в G8.

Как известно, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер в 2015 году заявил, что возвращение России к G8 невозможно, пока у власти в стране находится Владимир Путин. "Канада будет решительно выступать против возвращения Путина за этот стол переговоров в любое время. Возвращение Путина потребовало бы консенсуса, а его никогда не будет", - сказал Харпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада осуждает приговор Сущенко, таким образом Россия пытается подавить борцов за правду, - Фриланд

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Также читайте: Меркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку"

Источник: https://censor.net.ua/n3070586
 
   
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Крым дома?НЕТ, то о чем базар, пардон, разговор.
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Нефиг путина баловать. Место Путина под шконкой. Канада против возвращения России в G8 - Цензор.НЕТ 6838
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Порошенко должен вывести весь свой бизнес из России.
До сих пор он это не сделал.
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А кто тебе сказал, что у Порошенко есть бизнес в России?
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та гризодуба)(уя по ходу п"яний акушер діставав...на підлогу ураніл...
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да ти шо....парашенко ваащє святий! ні бізнесу в )(уйлостані,ні офшорів.....канхветка а не през. Канада проти повернення Росії в G8 - Цензор.НЕТ 7685
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Трамп тролить Меркель, а тут вже галас здійнявся...)))
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да, он хочет ботоксного за столом в роли кого? там написано
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Трампу постоянно и очень хочется секса с хуйлом. Старому извращенцу женщины уже не нужны
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Росію ігнорять через порушення міжнародного права. Тут нема заслуги України чи ще когось. Це порушення основних принципів правопорядку. Могли б заігнорити ще через Грузію, але вже після України - то вже взагалі аут. Це як хочете - європейські принципи порядності. Бажаю вам в таке положення не потрапити. Не можна поводити себе як агресивна мавпа, а потім кричати, що хтось там не хоче з мавпою знатись.
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Да харошь сказки расказывать. Особенно насмешил про ывропейцев и принципы порядочнисти))) Жги ещё))) Эти твои порядочные ывропейцы самые первые бегут с Хуйлом в засос целоваца, и сотрудничают с ним по полной. А ты тут такие сказки на ночь глядя травишь
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ти на Україну краще дивись, а не займайся дурницями. Люди всі різні, а принципи одні.
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сам-то понял что сморозил?.. Канада проти повернення Росії в G8 - Цензор.НЕТ 8627
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Похоже что в ютуб будет публичная казнь кацапни:


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Так игиловцы же в-основном свои, эрэфские! Может и не тронут братву...
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восьмёрка? найди бензоколонку с одного раза))

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Пора обьявлять Канаде войну и сдаваться. С нашими олигархами страна живет по Гройсману - не будет кредитов - не будет страны. Поднадоело быть попрошайками.
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Рыжий с работой справляется неплохо. Затеял тарифные войны с ЕС и Канадой, внес раскол в G7 ( уже звучат рассуждения о G 6+1), спас от санкций китайскую ZTE. хуйло на будущей их встрече погладит Орангуана по головке.
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Максимка! Привет! Я не понял Вы ругаете Трампушу или хвалите? А мы тут Вас с Ксенией немного пообсуждали... Она говорит Вы Трампа не любите! А я ей сказал, что на мой впрос за кого Вы голосовали, Вы так мне и не ответили...
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Ну отчего ты думаешь,русский,шо я буду отвечать на вопросы полуживотного?
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А я и не просил мне отвечать! Я может сам с собой разговариваю...
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Мах привет, по постам казламордых здесь, сделал вывод - чем больше людей на планете их ненавидят и презирают, тем больше они гордятся...
я не Гудименко - он бы написал более развёрнуто...)))\я пишу кратко...\
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ты заметил как быстро и сразу твой собеседник согласился на "полуживотного"?
моментально на на себя напялил - "а я и не просил мне отвечать......".
понимает зверек кто оно такое.

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це файна новина,особливо для кацапів.. Канада проти повернення Росії в G8 - Цензор.НЕТ 5945
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Тихо.... Канада проти повернення Росії в G8 - Цензор.НЕТ 5851 Скоро на говерлі Штатівські боєголовки в сторону кацапії розміщені будуть ! Так блище!
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До Львова для участі у військових навчаннях прибули літаків-паливозаправників KC-135 Stratotanker Повітряних сил США. За повідомленням офіційного сайту Повітряних сил США у Європі та Африці, чотири літаки KC-135 Stratotanker здіснили посадку в Міжнародному аеропорту «Львів» у п'ятницю і суботу, 1-2 червня. Ще один такий літак прилетів до Львова у четвер, 7 червня.
Разом з літаками до Львова прибуло близько 150 осіб персоналу. Фото одного з літаків опублікував на своїй сторінці у Facebook відомий споттер Віталій Трубников.
Американські літаки прилетіли до Львова з кількох авіабаз: RAF Mildenhall (Велика Британія), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Каліфорнія, США) і бази Національної гвардії США в Іллінойсі.
Розгортання KC-135 в Україні - це частина американської стратегії захисту європейських союзників, зміцнення безпеки в Східній Європі та покращення військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами.
Літаки KC-135 Stratotanker братимуть участь в навчальних місіях з 4 по 16 червня 2018 року. Їх використовують для збільшення радіусу дії стратегічних бомбардувальників.
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....знищити останню імперію зла ,а те що лишиться в межах московського улуса ніяк не потягне даже причіпом до великої сімки
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Шановні добродії, допоможить, будь ласка, проросійському пітарасу Житель Донбасса получил паспорт РФ и остался без пенсии Я пропоную надати йому якусь корисну пораду, наприклад менше їсти, або більше працюВАТИ, менше хворіти, тощо. Гроші йому не потрібні.
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Трамп троллит меркель, не нужно это даже обсуждать.
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путін вже валізи на саміт спакував
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Є ще в політиці розумні та виважені люди..
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Нічого не змінилося за майже 30 років ..Тіж самі * повітряні бензовози*
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150 осіб персоналу та п'ять літаків-заправників KC-135 Stratotanker прибули до Міжнародного аеропорту у Львові, де вони будуть літати в рамках навчальних місій з 4 по 16 червня 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив плейн-спотер Віталій Трубніков.
Два KC-135 прилетіли 1-2 червня з авіабази RAF Mildenhall, Велика Британія, один з McConnell AFB, штат Канзас, і ще один прилетів з Іллінойсу і належить до Нацгвардії США. Пізніше, у четвер 7 червня, до них приєднався ще один літак.


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Сьогодні у Львові ! Канада проти повернення Росії в G8 - Цензор.НЕТ 8607
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада против возвращения России в G8
 
 
 
 
 
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