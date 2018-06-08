 Канада против возвращения России в G8

Об этом CBC News заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адам Остен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция по этому поводу не изменилась", - сказал Остен, отвечая на вопрос о возможном возобновлении членства России в G8.

Как известно, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер в 2015 году заявил, что возвращение России к G8 невозможно, пока у власти в стране находится Владимир Путин. "Канада будет решительно выступать против возвращения Путина за этот стол переговоров в любое время. Возвращение Путина потребовало бы консенсуса, а его никогда не будет", - сказал Харпер.

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Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

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