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Все про:ООН (2484) Нацполиция (7570) пытки (403) тюрьма (602)

 Пытки в Украине применяют к людям еще до официальной регистрации задержания, - спецдокладчик ООН Мельцер

Условия в украинских тюрьмах удовлетворительные, однако медперсонал не фиксирует травмы заключенных, которые могут быть последствиями пыток.

К таким выводам пришел докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер после двух недель свободного посещения украинских мест заключения - от изоляторов временного содержания до тюрем с осужденными за особо тяжкие преступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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"Во время визита я получил многочисленные жалобы от лиц, содержащихся под стражей, об избыточности досудебного содержания и бездействии судебной власти. Также органы, рассматривающие жалобы по сути, не прилагают должных усилий для ускорения процесса. Мероприятия альтернативного содержания под стражей применяются только в исключительных случаях, сопровождающихся серьезными недостатками в плане ускорения уголовных производств", - говорит Нильсон Мельцер.

По итогам проверки он сделал вывод, что условия содержания предварительно задержанных лиц достаточно приемлемые и по сравнению с прошлым визитом даже улучшились. Но инфраструктура нуждается в совершенствовании. Некоторые блоки, которые он посетил, имели плохие санитарные условия.

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В колониях количество задержанных не превышает количества имеющихся мест. Однако способность учреждений определяется количеством коек, а не имеющегося пространства. Потому что в некоторых заведениях на одного человека приходится только два на два метра.

Еда, которую дают заключенным, несъедобна, по их мнению. Большинство осужденных зависят от передач родственников. Условия на гаупвахте полностью соответствуют международным стандартам. Камеры адекватно освещаются и проветриваются. Качество и количество пищи выглядят удовлетворительными. Как отметили в команде представителя ООН, отношения между задержанными и персоналом кажутся достаточно корректными.

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Мельцера обеспокоило то, что медицинский персонал в тюрьмах не фиксирует физические повреждения осужденных и не считает своим долгом опрашивать их о происхождении травм, что является обязательным, согласно Стамбульскому протоколу - руководству по эффективному расследованию и документированию пыток. Такая документация может потом подтверждать случаи пыток. Он считает, что власть Украины должна выделить средства на тренинги медперсонала по такой фиксации. "Наш судмедэксперт подтвердил, что травмы совпадают с показаниями. Моя команда получила многочисленные сообщения о пытках со стороны полиции. Что такая практика делалась, чтобы добиться признания в совершении преступления", - говорит он. Осужденные говорили о такой практике пыток как избиение руками, ногами, электрическим током, подавление через надевание пакетов на голову, имитирование казни. Все это происходит в целом перед тем, как полиция официально регистрирует момент задержания, чтобы добиться признания.

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Во время визитов оказалось, что осужденные не имели надлежащего доступа к медицинской помощи, в частности, к гинекологу или стоматологу. Учитывая распространенность наркозависимых, специальное лечение или отсутствует, или прекращается во время содержания под стражей.

Мельцер отметил, что колонии для несовершеннолетних имеют такие же условия, как и для взрослых. Он рекомендует властям Украины прибегать к задержанию несовершеннолетних только в крайних случаях. А в колониях предоставлять им больший доступ к общению с родителями, доступ к образовательным и рекреационным учреждениям.

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Относительно тайных изоляторов СБУ докладчик отметил, что имел такую ​​информацию, но ситуация за несколько лет изменилась. "Между 2014 и 2016 годом мы видим, что было определенное количество жертв, которые попадали в руки СБУ в разных местах. Нас заверили, что только одно такое место осталось. Оно в Киеве, - сказал он.

Мельцер сообщил, что полный отчет по итогам его посещения Украины будет готов в марте 2019 года

Напомним, Мельцеру также удалось попасть под наблюдением боевиков в двух тюрем под Луганском и в одной в Донецке.

Источник: https://censor.net.ua/n3070585
 
   
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Надо Надю Савченко освободить.
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Юлия Тимошенко - будущий президент Украины
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в германии,если есть желание...в чехии у нас уже есть президент в изгнании Пытки в Украине применяют к людям еще до официальной регистрации задержания, - спецдокладчик ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 9357
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А было бы интересно, если бы президентом Украины стала женщина.
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а мне бы было интересно ,шоб у вс в кацапии рязанская баба стала президентом Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 5669.
во она вас гоняла бы,нероб...и за бухло,и за лень несусветную.и за руки,что растут на метр ниже нормального.
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У тебя ж курский мужик в министрах иностранных дел чалится. Он жы патриот?
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курск и воронеж с белгородом-исконно украинские территории.или ты не согласен? Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 7689
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Если зазихать на чужие земли, это значит потворствовать агрессии на свои. Вяканьем про Кубань или Воронеж, вы, недалёкие, оправдываете оккупацию Крыма и Дамбаца, а также территориальные претензии Румынии, Венгрии и возможно Польши
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а чо ты сразу воспалился?а то ведь хуйло сам воронеж отбомбит
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Ну понятно. -Тов. офицеры. В нашей части в четверг будет внезапная проверка.
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Жить по новому это ведь не значит ЖИТЬ по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ !!!
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4кацапа,тебе недоступно ни по новому,ни по человечески шоб ты ото там сравнивал?
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Полюбіть поліцію - і вона полюбить вас. А може навпаки? Навпаки, тобто з заду вона і так усіх вже любить.

Скорочувати поліцію треба.
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ага,самое время...по заказам орды Пытки в Украине применяют к людям еще до официальной регистрации задержания, - спецдокладчик ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 3426.перетопчетесь.
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дійсно, розхитують яхту невчасно, нас від путєна рятує лише чисельність мусорів Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 295
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конечно ...и чисельнисть,и тяжелое вооружение для нацгвардии,и новые закупленные вертолеты.а як жеж Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 4804.потому что армия воюет.а зачищать от сепаров и коллаборационистов будут менты.
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судячи з рейтингу порохастого, найефективніше зачищати від ворогів народу - килимовим бомбометанням
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Вместо того, чтобы шалаться по Украине, придумайте лучше в своей импотентной организации, как реально воздействовать на хуйло
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С такими заявлениями, могут и безвиз отобрать! Граф Дякуло этого не переживет!
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Поліція у нас нова, але, здається, методи роботи у деяких представників правоохоронної системи залишаються старими. Підтвердженням цього стали нещодавні події у стінах Борщівського райвідділу, свідком яких стала депутат міської ради Христина Яворська.

"Реформа поліції як вона є!

Казала моя прабабуся, що є люди, а є людиська. Так само є поліцейські, а є мусора!
Сьогодні, будучи в поліції за іншою справою, довелося стати свідком дуууууже цікавої ситуації. І зараз прошу абстрагуватись від імен та прізвищ і уявити, що йдеться саме про вашу дитину!!!

13-ти річного хлопчину поліцейські без дозволу на те батьків/опікунів/представника адміністрації, уповноваженого вчиняти такі дії забрали у Борщівський відділок поліції, щоб відібрати "пояснення". Що, до речі, можна було зробити і вдома. Хлопчика забрали без жодного дорослого. І протримали там самого близько 2-3 годин. В нашій присутності у відділення приїхав чоловік, який назвався другом сім'ї, котрого прислала мама, щоб забрати дитину, бо мама у Києві на роботі, батька немає, дитина живе з дідусем, який не є опікуном (!) і не в праві давати чи не давати будь-яких дозволів на вчинення з дитиною будь-яких дій. Зі слів мами, дитина у стресі і просить, щоб хтось його забрав. Чоловік попросив вивести хлопця, пройшло близько 20 хвилин, після численних дзвінків до знайомих поліцейських, а також до О. М. Богомола, дитину таки вивели. Хлопчик в деморалізованому стані вилетів на вулицю. Його трусило, він заїкався і мав явно заплакані очі. Чоловік зупинив і повернув його. Хлопчик у присутності поліцейського, який вивів його боявся говорити, пізніше сказав, що його били. Ми викликали швидку о 16:15 годині, щоб зняти побої, які мали б бути, якщо дитина говорить правду. Через певний час чоловік, який забрав хлопчика, повернувся у відділення, щоб написати заяву на дії поліцейських, адже, з його слів, у лікарні таки підтвердили факт побиття дитини. Підірвана мочка вуха, забите ребро, вибита пломба тощо. Написав заяву, ми вписалися свідками. Хлопчик стверджує, що він був сам і п'ятеро поліцейських, що "вибивали" правду.
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шота какая то двойственность в голове...не? Пытки в Украине применяют к людям еще до официальной регистрации задержания, - спецдокладчик ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 6565

Еда, которую дают заключенным, несъедобна Источник: https://censor.net.ua/n3070585

на гаупвахте... Качество и количество пищи выглядят удовлетворительными.Источник: https://censor.net.ua/n3070585
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Мальчик а ты на практике реально проверь как там люди живут в украинских тюрьмах.Хотя тебя всеравно рано или поздно посадють . Заслужил.
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Ги га суши сухари. Чайком запасись. Вазелин тоже пригодится.
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девочка,а ты только оттуда? Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 2869откуда такая осведомленность?
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Это не мальчик, это тетенька преклонного перезрелого возраста. Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 6259
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мля.кацапня...шо у вас сегодня.только неметцкий прокси разрешили в ольгино? Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 5661нет былого разнообразия.
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Зрадофил пиндосско-гейропейский Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 6903. Ганьба огенду кримля Мельцеру! Тортури в Україні застосовують до людей ще до офіційної реєстрації затримання, - спецдоповідач ООН Мельцер - Цензор.НЕТ 3022
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Подробнейший отчёт представителя ООН об украинских тюрьмах. Со всем прилагающимся негативом. А раньше он побывал в лугандоне, точнее только в Донбабве, поскольку в Луганск и Крым его вообще не пустили. И там посетил аж четырех украинских заложников и сообщил, что их жизнь в тамошней тюрьме просто рай. На хера нам такие командированные из ООН?
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Жизнь в Украине сама по себе пытка (если ты не прикорытник конечно)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПытки в Украине применяют к людям еще до официальной регистрации задержания, - спецдокладчик ООН Мельцер
 
 
 
 
 
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