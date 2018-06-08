 Пытки в Украине применяют к людям еще до официальной регистрации задержания, - спецдокладчик ООН Мельцер

К таким выводам пришел докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер после двух недель свободного посещения украинских мест заключения - от изоляторов временного содержания до тюрем с осужденными за особо тяжкие преступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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"Во время визита я получил многочисленные жалобы от лиц, содержащихся под стражей, об избыточности досудебного содержания и бездействии судебной власти. Также органы, рассматривающие жалобы по сути, не прилагают должных усилий для ускорения процесса. Мероприятия альтернативного содержания под стражей применяются только в исключительных случаях, сопровождающихся серьезными недостатками в плане ускорения уголовных производств", - говорит Нильсон Мельцер.

По итогам проверки он сделал вывод, что условия содержания предварительно задержанных лиц достаточно приемлемые и по сравнению с прошлым визитом даже улучшились. Но инфраструктура нуждается в совершенствовании. Некоторые блоки, которые он посетил, имели плохие санитарные условия.

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В колониях количество задержанных не превышает количества имеющихся мест. Однако способность учреждений определяется количеством коек, а не имеющегося пространства. Потому что в некоторых заведениях на одного человека приходится только два на два метра.

Еда, которую дают заключенным, несъедобна, по их мнению. Большинство осужденных зависят от передач родственников. Условия на гаупвахте полностью соответствуют международным стандартам. Камеры адекватно освещаются и проветриваются. Качество и количество пищи выглядят удовлетворительными. Как отметили в команде представителя ООН, отношения между задержанными и персоналом кажутся достаточно корректными.

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Мельцера обеспокоило то, что медицинский персонал в тюрьмах не фиксирует физические повреждения осужденных и не считает своим долгом опрашивать их о происхождении травм, что является обязательным, согласно Стамбульскому протоколу - руководству по эффективному расследованию и документированию пыток. Такая документация может потом подтверждать случаи пыток. Он считает, что власть Украины должна выделить средства на тренинги медперсонала по такой фиксации. "Наш судмедэксперт подтвердил, что травмы совпадают с показаниями. Моя команда получила многочисленные сообщения о пытках со стороны полиции. Что такая практика делалась, чтобы добиться признания в совершении преступления", - говорит он. Осужденные говорили о такой практике пыток как избиение руками, ногами, электрическим током, подавление через надевание пакетов на голову, имитирование казни. Все это происходит в целом перед тем, как полиция официально регистрирует момент задержания, чтобы добиться признания.

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Во время визитов оказалось, что осужденные не имели надлежащего доступа к медицинской помощи, в частности, к гинекологу или стоматологу. Учитывая распространенность наркозависимых, специальное лечение или отсутствует, или прекращается во время содержания под стражей.

Мельцер отметил, что колонии для несовершеннолетних имеют такие же условия, как и для взрослых. Он рекомендует властям Украины прибегать к задержанию несовершеннолетних только в крайних случаях. А в колониях предоставлять им больший доступ к общению с родителями, доступ к образовательным и рекреационным учреждениям.

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Относительно тайных изоляторов СБУ докладчик отметил, что имел такую ​​информацию, но ситуация за несколько лет изменилась. "Между 2014 и 2016 годом мы видим, что было определенное количество жертв, которые попадали в руки СБУ в разных местах. Нас заверили, что только одно такое место осталось. Оно в Киеве, - сказал он.

Мельцер сообщил, что полный отчет по итогам его посещения Украины будет готов в марте 2019 года

Напомним, Мельцеру также удалось попасть под наблюдением боевиков в двух тюрем под Луганском и в одной в Донецке.