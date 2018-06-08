 Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет, - Порошенко

Об этом он заявил на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 8 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической состоавляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд. Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратиться на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны", – сказал Порошенко.

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Он отметил, что еще одним важным фактором является безопасность.

"Почему [президент РФ Владимир] Путин сомневается перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, Путин перестанет получать от Европы плату за газ, а эта сумма только в прошлом году была равна $30 млрд. И Россия без этих денег не проживет. А когда они переключатся в обход, этот безопастностный фактор перстанет работать. Именно поэтому это так важно", – заявил президент Украины.

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