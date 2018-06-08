 Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет, - Порошенко

Об этом он заявил на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 8 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
"Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической состоавляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд. Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратиться на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны", – сказал Порошенко.
Он отметил, что еще одним важным фактором является безопасность.
"Почему [президент РФ Владимир] Путин сомневается перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, Путин перестанет получать от Европы плату за газ, а эта сумма только в прошлом году была равна $30 млрд. И Россия без этих денег не проживет. А когда они переключатся в обход, этот безопастностный фактор перстанет работать. Именно поэтому это так важно", – заявил президент Украины.
«...после прокладки и запуска «Северного потока - 2» будет прекращена подача газа через Украину, и Россия получит не только Крым и ОРДЛО, но и всю заявленную «Новороссию». В Бундестаг триумфально вернется Шредер, и политика Европы существенно поменяет вектор. Шовинистическая зараза...в овечьей шкуре под...названием «Альтернатива для Германии»... осваивается в законодательном органе власти, но с возвращением Шредера получит второе дыхание, и тогда вероятность возврата к «особому пути» становится реальностью. Большие деньги на наших глазах делают невозможное, и с каждым прожитым годом в ситуации аннексии, мировое сообщество все ближе скатывается к повторению прежней трагедии, когда закон и беззаконие снова скрестят шпаги, и сколько жертв...будет на этот раз, пока еще не ясно. Уже сегодня нужно осмыслить и понять масштабы надвигающейся катастрофы, а вводить санкции необходимо не против обслуживающего персонала«кремлевской братвы», а в отношении идейных вдохновителей, таких как Герхард Шредер, Маттиас Варниг, Тьерри Мариани и прочих политиков Запада, которые помогают и корректируют позицию и действия Путина в этой гибридной геополитической войне»
(Н.Гулевская)
Что же за это время построило шоколадное трындло??
Может, электро- , водопровод на Мариуполь, в обход лугандона, чтоб не снабжать водой и электрикой террористов за счет и так небогатых украинских граждан?
Не. пусть лохи платят. А Свинорох будет и дальше рохкать про пырымогу!