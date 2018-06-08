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Все про:Порошенко (14926) Северный поток (272)

 Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что газотранспортный проект "Северный поток – 2" реализован не будет.

 Об этом он заявил на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 8 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "ГОРДОН".

"Я считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической состоавляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд. Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратиться на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны", – сказал Порошенко.

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Он отметил, что еще одним важным фактором является безопасность.

"Почему [президент РФ Владимир] Путин сомневается перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, Путин перестанет получать от Европы плату за газ, а эта сумма только в прошлом году была равна $30 млрд. И Россия без этих денег не проживет. А когда они переключатся в обход, этот безопастностный фактор перстанет работать. Именно поэтому это так важно", – заявил президент Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070584
 
   
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наші гроші від транзиту їх газу ще і від мвф , це все що маємо, взяти більше немає де а економіка вся в оффшорах
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Есть совершенно другое мнение.

«...после прокладки и запуска «Северного потока - 2» будет прекращена подача газа через Украину, и Россия получит не только Крым и ОРДЛО, но и всю заявленную «Новороссию». В Бундестаг триумфально вернется Шредер, и политика Европы существенно поменяет вектор. Шовинистическая зараза...в овечьей шкуре под...названием «Альтернатива для Германии»... осваивается в законодательном органе власти, но с возвращением Шредера получит второе дыхание, и тогда вероятность возврата к «особому пути» становится реальностью. Большие деньги на наших глазах делают невозможное, и с каждым прожитым годом в ситуации аннексии, мировое сообщество все ближе скатывается к повторению прежней трагедии, когда закон и беззаконие снова скрестят шпаги, и сколько жертв...будет на этот раз, пока еще не ясно. Уже сегодня нужно осмыслить и понять масштабы надвигающейся катастрофы, а вводить санкции необходимо не против обслуживающего персонала«кремлевской братвы», а в отношении идейных вдохновителей, таких как Герхард Шредер, Маттиас Варниг, Тьерри Мариани и прочих политиков Запада, которые помогают и корректируют позицию и действия Путина в этой гибридной геополитической войне»

(Н.Гулевская)
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"Представьте себе, что все путинские планы реализованы: Мари Ле Пен, Альтернатива Германии, Берлускони, Орбан, Каталония отделилась, Шотландия отделилась. Конфликт в Северной Ирландии. Барьеры, границы, банкротсво Греции, остановка движения капитала и труд.ресурсов. Сегрегация беженцев с конфликтами на рассовой и конфессиональной почве. Разрыв хоз.связей. Эирбасы падают, БМВ и Мерседесы ломаются после 25 тысяч. Итальянская мафия не стесняется войти в правительство. Бегство интеллектуальной элиты в США. Падение ВВП и остановка эконом.роста. Шредер снова канцлер. Самая престижная работа в Германии - в филиалах Газпрома, все энергетические пакеты отменены. В моде снова малиновые пиджаки, в ресторанах "цыганочка с выходом". Народ требует сильную руку. Военный переворот в Греции.. Симметричные ответы во Франции, Германии и Норвегии. Исход нацменшин и национализация предприятий. Возврат смертной казни в Испании. Готовый сюжет, раздаю." (с) Я вважаю, що "Північний потік - 2" не сильно вплине на українську економіку, тому що його не буде, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2783
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Кацапы керченский мост построили, теперь поток планируют.
Что же за это время построило шоколадное трындло??
Может, электро- , водопровод на Мариуполь, в обход лугандона, чтоб не снабжать водой и электрикой террористов за счет и так небогатых украинских граждан?
Не. пусть лохи платят. А Свинорох будет и дальше рохкать про пырымогу!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ считаю, что "Северный поток – 2" не сильно повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет, - Порошенко
 
 
 
 
 
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