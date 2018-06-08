 Премьер Италии Конте поддержал Трампа в вопросе возвращения России в состав G8

Об этом премьер Италии написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал Конте.
Напоминаем, ранее отправляясь в Канаду на саммит Большой семерки, президент США Дональд Трамп заявил: "Россия должна быть на встрече, должна быть за столом переговоров".
После оккупации украинского Крыма в 2014 году Россию исключили из Большой восьмерки.
- работают российские банки
- торговля с россией растет
- работают пророссийские телеканалы
- продолжаются дипотношения с россией
вопросов не вызывает?
Трамп-то чего?
Кто еще два года назад мог прелположить, что президентом США станет такой дебил как Трамп.
Тела Муссолини и Петаччи отвезли в Милан. Одновременно туда же были доставлены тела ещё пяти расстрелянных фашистов.
Гитлер бы обзавидовался таким мировым лидерам. На хрена тратиться на войну, если тупо можно всех скупить. Оптом дешевле.
Oli Cromwell
Зачем ты так? Муссолини очень почитаем в среде наших патриотов-националистов
А антикоррупционный суд - нужен Украине...
Вперед, слепцы!
Что-то Трамп не сообразил сразу, может по дорогу в Канаду дотумкает.
хочу ошибиться, но похоже на то, что )(уйлу все-таки удается, вбить клин.......
хотя "последнее слово" еще не сказано=>время покажет
О.Бендер
А Трамп - ши ддяра
рыжийлысый.
Позорище Америки.
Аляска чья ?
«Многоуважаемая Мария Владимировна!
С чувством некоторого прискорбия и тягостного недоумения я наблюдала ваш визит в Крым и проезд по Крымскому мосту на автомобиле Lada Largus. Такое суетное поведение больше подобает коммивояжерам и бросает тень на всю семью Романовых, отпрысками которых вы являетесь. Сомневаюсь, что Николай Страстотерпец, этот святой мученик за землю Русскую, одобрил бы ваш un petit couac.
Всегда ваша, Наталья Поклонская»
«Дорогая Наталья!
Pardonnez moi, но я никак не могу принять от вас этот колкий реприманд. Как представительница императорского дома, я сама осведомлена о том, что мне приличествует, а что - нет. Боюсь, что вы уделяете моей скромной персоне слишком много внимания, вместо того чтобы тратить его на свою непосредственную деятельность в Государственной Думе. Желаю вам всяческих успехов, милая девочка, и да благословит вас Бог.
Мария Гогенцоллерн-Романова»
«Мария!
Я вам не девочка, а бывший прокурор Крыма. Извольте это помнить и не опускаться до амикошонства. С вашим происхождением манеры могли бы быть и более утонченными.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, заместитель председателя ГД по безопасности и противодействию коррупции»
«Наташа!
С высоты своего положения я ведь могу быть с тобой на «ты»? Хочу сказать, что ты переходишь все и всяческие границы. Честно говоря, это уже похоже на какое-то безумие. Тебе порекомендовать хорошего психиатра? Я понимаю, что твои нервы расшатаны работой в Думе и бесплодными мечтами о государе, но все же надо и честь знать!
Мария»
«Маша!
Раз уж я Наташа, давай и тебя буду звать Машей. Ты разговариваешь в тоне базарной торговки. Знаешь, сколько я таких обломала, когда была прокуроршей? Была бы ты моей подследственной, сейчас бы на цырлах ходила! Или висела в позе ласточки. Не Мухранская ты, а Мухосранская!
С приветом, Наталья»
«Натусик!
По ходу, ты и впрямь с приветом. Завалила бы ты свое хлебало, идиотка. Мужика тебе надо хорошего, чтоб выбил из тебя всю дурь»
«Маня!
Ты просто сучка и шалава подзаборная. Не пиши мне больше сюда, а то урою».
«Наташа!
Иди на х...!»
(Вы не можете ответить на эту переписку. Человек, которому вы хотите ответить, больше не использует Facebook)
Или законтеченный.
В Европейском союзе неоднозначно восприняли заявление президента США Дональда Трампа о необходимости позволить России принимать участие во встречах "Большой восьмерки" (G8).
Об этом сообщают СМИ.
Так, по информации Reuters, во Франции предложение Трампа считают "непоследовательным", поскольку не так давно США приняла санкции против РФ.
"Стоит напомнить, что последней страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции, были Соединенные Штаты, так что это предложение не выглядит последовательным", - сообщил источник в Париже.
В то же время, президент Европейского Совета Дональд Туск выступая на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, заявил, что нынешний формат встреч не стоит менять.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также не согласился с тем, что существует необходимость привлекать Россию назад в G8.
"Что касается России, нужно напомнить ряд принципов. Россия, согласно нашему анализу и убеждению, нарушила международное право, аннексировав Крым и то, что она сделала в восточной Украине. Таков принцип", - отметил он.
Кроме того, по его словам, диалог с Россией ведется и так.
"В остальном, президент Трамп меня больше не удивит никогда", - резюмировал Юнкер.
https://apostrophe.ua/news/world/2018-06-08/tramp-bolshe-ne-udivit-v-es-rezko-vyiskazalis-o-vozmojnom-vozvraschenii-rossii-v-g8/132558