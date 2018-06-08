EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  4567  88
Материалы по теме:
Все про:G7 (216) Италия (795) Россия (69548) Трамп (1825) Конте Джузеппе (1)

 Премьер Италии Конте поддержал Трампа в вопросе возвращения России в состав G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в вопросе о возвращении России в состав Большой восьмерки.

Об этом премьер Италии написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал Конте.

Премьер Италии Конте поддержал Трампа в вопросе возвращения России в состав G8 01

Напоминаем, ранее отправляясь в Канаду на саммит Большой семерки, президент США Дональд Трамп заявил: "Россия должна быть на встрече, должна быть за столом переговоров".

Также читайте: Порошенко и Трюдо скоординировали позиции накануне саммита G7

После оккупации украинского Крыма в 2014 году Россию исключили из Большой восьмерки.

Источник: https://censor.net.ua/n3070583
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
претензии только к итальянцам?а то что в Украине:

- работают российские банки
- торговля с россией растет
- работают пророссийские телеканалы
- продолжаются дипотношения с россией

вопросов не вызывает?
 показать весь комментарий
 
 
спокойно народ! Трамп пи-ит-пи-дит...а потом каааак шарахнет томогавками Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 892
 показать весь комментарий
 
 
Вызывает. Я бы всей душой за. Но! Для гейропы кацапия-считанные проценты. И то эти уроды скулят. А с кем будет торговать Украина, если окончательно пошлет кацапов на 3 буквы? Нас где-то ждут? Та же гейропа?
 показать весь комментарий
 
 
Так его министра финансов на встрече G7, неделю назад в Канаде, отымели в извращенном виде всем G6. Особо лютовали Япония, Канада, Франция. Немцы с англичанами держали имеемого, а итальянец сидел тихо в уголочке, что бы его не зацепили случайно. Доне абыдно за мянистра и боязно за себя, вот и несет непотребное.
 показать весь комментарий
 
ждут во всем мире,только старое совковое ворье,тянется к рашке
 показать весь комментарий
 
 
претензии только к Украине? а то что страны Евросоюза (и Италия в частности) покупают у РФ газ (всего 33% от их общего объема), зная, что РФ за эти деньги убивает украинских героев на Донбассе ВОПРОСОВ НЕ ВЫЗЫВАЕТ?
 показать весь комментарий
 
почему, должна быть за столом как ответчик. И не более
 показать весь комментарий
 
Взасос, прям как Брежнев с африканским людоедом Бокассой.
 показать весь комментарий
 
 
С Бокассой наш дорогой Леонид Ильич тоже взасос целовался в июне 1970 года. Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 384
 показать весь комментарий
 
Наслаждайся, хотя поцелуй с Бокассой почему-то пропустили из этических соображений: -https://www.youtube.com/watch?v=IqaNKtvR7pQ
 показать весь комментарий
 
_Европе и Западу жить наскучило. Хуй с вами, уроды! Давай, господи, жги! Пусть же начнётся быстрая и последняя война - ядерная. Запад приближает её изо всех сил...
 показать весь комментарий
 
 
Ты оттуда говном плюёшься? Нет, я не приду. Оставайся на хуе сам.
 показать весь комментарий
 
Гитлер бы обзавидовался таким мировым лидерам. На хрена тратиться на войну, если тупо можно всех скупить. Оптом дешевле.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно. Запад очень любит повторять, что мол они выиграли Холодную войну. Наивные. Это не они его выиграл, это СССР проиграл. А это не одно и то же. Если бы выжившие из ума придурки из Политбюро сумели создать нормальную экономику, и не занимались экспортом коммунизма по всему миру, а потихоньку не спеша, коррумпировали западную элиту, уверен сегодня бы вместо Статуи Свободы в Нью-Йорке стояла Статуя Карла Маркса.
 показать весь комментарий
 
 
Ну касательно статуи карлымарлы в Нуйорке ты загнул... Не та страна, не то место. В гейропке, в том же Париже или Милане легко, но не в США...
 показать весь комментарий
 
"Никогда не говори никогда", "Все невозможное возможно".
Кто еще два года назад мог прелположить, что президентом США станет такой дебил как Трамп.
 показать весь комментарий
 
 
Все невозможное возможно... Бугага, Дима Билан твой кумир? Трамп должен был стать президентом, Обама-чмо затрахал настоящих американцев своей мягкотелостью.
 показать весь комментарий
 
....и не занимались экспортом нефти и газа после того, как США обвалила Нах цены на нефть и газ по всему миру, Спасибо пану Бушу старшему в Раю, царство ему небесное одному из самых Великих людей 20-21 Века.
 показать весь комментарий
 
29 апреля 1945 года на автозаправке у площади «Пьяцца Лорето» тела дуче, его любовницы и других приближённых подвесили вниз головой.Над телом вождя глумился весь Милан
Тела Муссолини и Петаччи отвезли в Милан. Одновременно туда же были доставлены тела ещё пяти расстрелянных фашистов.
 показать весь комментарий
 
 
Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 2623 Tatyana Pomolova

Гитлер бы обзавидовался таким мировым лидерам. На хрена тратиться на войну, если тупо можно всех скупить. Оптом дешевле.
Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 2623 Oli Cromwell

Зачем ты так? Муссолини очень почитаем в среде наших патриотов-националистов
 показать весь комментарий
 
 
Не обращай внимания, это не тот кадр, который что то решает. Пущай говорит, пока. Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 2700
 показать весь комментарий
 
 
Нуда, ну да...
А антикоррупционный суд - нужен Украине...
 показать весь комментарий
 
Осталась одна надежда на Грибапускайте.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как жеж так....Трамп совсем Порошенка не боится??
 показать весь комментарий
 
 
А завтра Трамп скажет что его не так поняли, и что завякают макаронники?
 показать весь комментарий
 
 
С одной стороны противно все это наблюдать, но с другой стороны приятно наблюдать как взрослеет не по дням, а по часам украинский народ, как он становится все циничней и циничней, как он начинает "понимать мир" Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 9291
 показать весь комментарий
 
 
Времена черного и белого закончились, начинаются серые - газпромовские. Теперь будем ходить по канату и делать ставки на какую сторону упадешь, а упадешь обязательно, с таким партнером.
 показать весь комментарий
 
 
Надоело жить спокойно? Ну что, дайте еще путину возможность поделить Европу и Азию по своему аппетиту и сссровским фобиям и скоро в Африке появятся элэнеры и дээнеры.
Вперед, слепцы!
 показать весь комментарий
 
 
С таким подходом и Асада надо приглашать, и главу Ирана, и пупсика Ына. За один присест решить все проблемы, красотень.....
Что-то Трамп не сообразил сразу, может по дорогу в Канаду дотумкает.
 показать весь комментарий
 
 
У нас к стати тоже раздаются голоса, что раз Трамп объявил Канаде торговую войну, то надо торговать с РФ. Так что это все очень серьезно и плохо.
 показать весь комментарий
 
Додику неймется. Он постоянно заточен на секс с пуценым
 показать весь комментарий
 
Франция мистрали Рашке не продала, а Мотор Сич двигателя вертолетные " с Белоруси" ремонтирует, да и конфетки в Липецке. Мы уверенно идем в жопу
 показать весь комментарий
 
 
мда....... Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 7768
хочу ошибиться, но похоже на то, что )(уйлу все-таки удается, вбить клин.......
хотя "последнее слово" еще не сказано=>время покажет
 показать весь комментарий
 
Барыга надоел не только вам, но и западу.
 показать весь комментарий
 
 
Бабло сконцентрированное в одних руках всегда побеждает здравый смысл.
 показать весь комментарий
 
по логике этого дебила Джузеппе Конте что бы тебя взяли обратно G8 надо сбить по чаще пассажирские самолеты... как MH17.
 показать весь комментарий
 
 
подстилка кремлевская Джузеппе Конте, что с него еще взять.

 показать весь комментарий
 
 
Да п..уй озиратись досить,зброя,реформи і посміхайтесь,посміхайтесь,посміхайтесь -Усііііім -та не забудьмо про дулю у кишені також Усіііім !
 показать весь комментарий
 
трамп то всегда на неадекватность съехать может, а на что надеется этот паря не понятно
 показать весь комментарий
 
Та этот сегодня сказал, а завтра уже в отставке и вроде ничего не говорил. Пусть поблатует пока. Это не на долго. Италия сегодня не в том положении, что бы что то, где то решать.
 показать весь комментарий
 
Как-то вот не совсем ясно, Сицилия - итальянская ли это территория? Или, вот Иудея, откуда там появились римские легионеры.? Признает ли Израиль царя Ирода своим царём? Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 6409
 показать весь комментарий
 
Перша консерва вибухнула.Знатный троль цей Трамп Прем'єр Італії Конте підтримав Трампа щодо питання повернення Росії до складу G8 - Цензор.НЕТ 7419
 показать весь комментарий
 
А чо? Вернуть рашу в G8 и е*ать там во все дырки всемером,
 показать весь комментарий
 
Скільки революцій було в Україні? Виявляється ні одної. Заходу посередники з Києва в стосунках з Росією не потрібні, а більше нічого вони собою не являють і нікого, крім самих себе, не представляють. Нації, що героїчно бореться за свою свободу, так ніхто і не побачив, а слухати нісенітниці корумпованих клоунів і казнокрадів вічно, просто, неможливо.
 показать весь комментарий
 
 
Глядишь, скоро и Мэй согласится. Настало время ох..ительных историй
 показать весь комментарий
 
 
Этот Джузеппе - масонская подстилка.
А Трамп - ши ддяра рыжий лысый.
Позорище Америки.
Аляска чья ?
 показать весь комментарий
 
Зачем масоны привелик власти Трампа? (ютуб)
 показать весь комментарий
 
...якщо зараз не знищать імперію зла _ завтра вона зруйнує світовий устрій права і демократії...
 показать весь комментарий
 
Натата- йОпнутА Первая )))
«Многоуважаемая Мария Владимировна!
С чувством некоторого прискорбия и тягостного недоумения я наблюдала ваш визит в Крым и проезд по Крымскому мосту на автомобиле Lada Largus. Такое суетное поведение больше подобает коммивояжерам и бросает тень на всю семью Романовых, отпрысками которых вы являетесь. Сомневаюсь, что Николай Страстотерпец, этот святой мученик за землю Русскую, одобрил бы ваш un petit couac.
Всегда ваша, Наталья Поклонская»
«Дорогая Наталья!
Pardonnez moi, но я никак не могу принять от вас этот колкий реприманд. Как представительница императорского дома, я сама осведомлена о том, что мне приличествует, а что - нет. Боюсь, что вы уделяете моей скромной персоне слишком много внимания, вместо того чтобы тратить его на свою непосредственную деятельность в Государственной Думе. Желаю вам всяческих успехов, милая девочка, и да благословит вас Бог.
Мария Гогенцоллерн-Романова»
«Мария!
Я вам не девочка, а бывший прокурор Крыма. Извольте это помнить и не опускаться до амикошонства. С вашим происхождением манеры могли бы быть и более утонченными.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, заместитель председателя ГД по безопасности и противодействию коррупции»
«Наташа!
С высоты своего положения я ведь могу быть с тобой на «ты»? Хочу сказать, что ты переходишь все и всяческие границы. Честно говоря, это уже похоже на какое-то безумие. Тебе порекомендовать хорошего психиатра? Я понимаю, что твои нервы расшатаны работой в Думе и бесплодными мечтами о государе, но все же надо и честь знать!
Мария»
«Маша!
Раз уж я Наташа, давай и тебя буду звать Машей. Ты разговариваешь в тоне базарной торговки. Знаешь, сколько я таких обломала, когда была прокуроршей? Была бы ты моей подследственной, сейчас бы на цырлах ходила! Или висела в позе ласточки. Не Мухранская ты, а Мухосранская!
С приветом, Наталья»
«Натусик!
По ходу, ты и впрямь с приветом. Завалила бы ты свое хлебало, идиотка. Мужика тебе надо хорошего, чтоб выбил из тебя всю дурь»
«Маня!
Ты просто сучка и шалава подзаборная. Не пиши мне больше сюда, а то урою».
«Наташа!
Иди на х...!»
(Вы не можете ответить на эту переписку. Человек, которому вы хотите ответить, больше не использует Facebook)
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно рвуться в ублюдків пукани........................
 показать весь комментарий
 
Они щас еще и санкции не продлят... Оставят те, что за Крым, персональные на 2.5 инвалидов. А остальные снимут, резвитесь великий Пу.
 показать весь комментарий
 
 
переваги демократичного правління у тому, що ні Трамп, ні Конте не може самостійно приймати остаточні рішення ..
 показать весь комментарий
 
просто дед выявляет скрытых комсомольцев в руководстве европейских стран,чтобы знать,кого можно не жалеть,когда начнется..
 показать весь комментарий
 
Конте - от слова конченный.
Или законтеченный.
 показать весь комментарий
 
Трамп больше не удивит: в ЕС резко высказались о возможном возвращении России в G8

В Европейском союзе неоднозначно восприняли заявление президента США Дональда Трампа о необходимости позволить России принимать участие во встречах "Большой восьмерки" (G8).
Об этом сообщают СМИ.
Так, по информации Reuters, во Франции предложение Трампа считают "непоследовательным", поскольку не так давно США приняла санкции против РФ.
"Стоит напомнить, что последней страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции, были Соединенные Штаты, так что это предложение не выглядит последовательным", - сообщил источник в Париже.
В то же время, президент Европейского Совета Дональд Туск выступая на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, заявил, что нынешний формат встреч не стоит менять.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также не согласился с тем, что существует необходимость привлекать Россию назад в G8.
"Что касается России, нужно напомнить ряд принципов. Россия, согласно нашему анализу и убеждению, нарушила международное право, аннексировав Крым и то, что она сделала в восточной Украине. Таков принцип", - отметил он.
Кроме того, по его словам, диалог с Россией ведется и так.
"В остальном, президент Трамп меня больше не удивит никогда", - резюмировал Юнкер.
https://apostrophe.ua/news/world/2018-06-08/tramp-bolshe-ne-udivit-v-es-rezko-vyiskazalis-o-vozmojnom-vozvraschenii-rossii-v-g8/132558
 показать весь комментарий
 
Хейропа есть хейропа. Нужно распрощаться с иллюзией европейской демократии, к которой нас типа ведут и будут водить много десятилетий - для замыливания глаз. А тем временем всякие Джузеппе, Гансы, Джоны, Франсуа со Славеками и т.п. будут вытягивать из наших карманов последнюю копейку. Кроме своих шкурных интересов эуропейцы ничего и никого не признают (тут они с залешанами - союзники). Они торговали Чехословакией в 1938-м. А сейчас торгуют Украиной. Нет у нас друзей среди государств-соседей. Это нужно наконец то запомнить. Если путлер построит газопровод в обход Украины, то россию ничего не будет сдерживать в агрессии против Украины. Мы же братья?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Италии Конте поддержал Трампа в вопросе возвращения России в состав G8
 
 
 
 
 
 вверх