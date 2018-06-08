 Премьер Италии Конте поддержал Трампа в вопросе возвращения России в состав G8

Об этом премьер Италии написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал Конте.

Напоминаем, ранее отправляясь в Канаду на саммит Большой семерки, президент США Дональд Трамп заявил: "Россия должна быть на встрече, должна быть за столом переговоров".

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После оккупации украинского Крыма в 2014 году Россию исключили из Большой восьмерки.