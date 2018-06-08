 Для безопасности Европы очень важна успешная Украина, Польша поддержит ее в попытке приблизиться к НАТО, - Блащак

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Для безопасности Европы чрезвычайно важна успешная и безопасная Украина. Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО, - отметил во время встречи министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак. - Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством. Ужасно, когда независимая страна подвергается агрессии соседнего государства - РФ, и мы видим реальный портрет агрессора, а не картинку российских СМИ. Мы будем только усиливать наше сотрудничество и встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов", - сказал Мариуш Блащак.

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Во время встречи также речь шла о совершенствовании формата работы совместного подразделения ЛитПолУкрБрига.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.