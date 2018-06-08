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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Кабмин (10511) НАТО (5851) Полторак (969) Блащак (1)

 Для безопасности Европы очень важна успешная Украина, Польша поддержит ее в попытке приблизиться к НАТО, - Блащак

Во время двусторонней встречи министра обороны Украины и министра национальной обороны Республики Польша, которая состоялась в штаб-квартире НАТО, стороны обсудили текущую политику безопасности обстановку в Европе и в Украине и дальнейшее сотрудничество оборонных ведомств стран-партнеров.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Для безопасности Европы чрезвычайно важна успешная и безопасная Украина. Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО, - отметил во время встречи министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак. - Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством. Ужасно, когда независимая страна подвергается агрессии соседнего государства - РФ, и мы видим реальный портрет агрессора, а не картинку российских СМИ. Мы будем только усиливать наше сотрудничество и встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов", - сказал Мариуш Блащак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия и Украина являются особо ценными партнерами НАТО, поддержка которых будет продолжена, - Столтенберг

Во время встречи также речь шла о совершенствовании формата работы совместного подразделения ЛитПолУкрБрига.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070579
 
   
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Польша поддерживает вступление Украины в НАТО,а сама Украина поддерживает?Что сделано для этого,может хоть референдум провели или попросили ПДЧ,все сводится к забалтыванию этой темы президентом лояльным кремлю
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В НАТО мы уже будем без соевой банды. И слава богу.
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А я думал что ты каждые выходные домой в бурятию катаешься.... Разочаровал....
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И то правда. На бутылке ведь далеко не ушлепаешь Для безпеки Європи дуже важлива успішна Україна, Польща підтримає її в намаганні наблизитися до НАТО, - Блащак - Цензор.НЕТ 681
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А рашку кто? Может, Турция?))) У нефтяного клопа, все по-христиански:сбили один самолет, подставь другой. Ну, а пушечного мяса там, хоть ушами ешь...
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Вось гэта словы "не хлопчыка але мужа"
А потым сумеснымi намаганнямi i беларусау з капцюроу варварау выратаваць...
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Только германея, италея и францея - против! И это ещё не весь список.
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18 апреля 2018 года на выздное Заседание Военного Комитета НАТО в Украину прибыли 40 генералов Высшего Командного штаба НАТО во главе с Председателем Комитета НАТО .генерал Петр Павел Обговорил текущие проблемы с Высшим руководством ВСУ. Для безпеки Європи дуже важлива успішна Україна, Польща підтримає її в намаганні наблизитися до НАТО, - Блащак - Цензор.НЕТ 8753Больше вам знать не нужно... Для безпеки Європи дуже важлива успішна Україна, Польща підтримає її в намаганні наблизитися до НАТО, - Блащак - Цензор.НЕТ 8753
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А я считаю, что всё то, что ты тут высераешь, абсолютно никому не нужно знать. Для безпеки Європи дуже важлива успішна Україна, Польща підтримає її в намаганні наблизитися до НАТО, - Блащак - Цензор.НЕТ 1886
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Фуфел обосцанный ты опять Тут?Иди выше поссы на Де жа вю в Пасть его кацаПсинскую...)))
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Пойми, может ты сам со стороны и ничего....но когда пишешь за успехи соевой банды я начинаю вспоминать тигровых опарышей на свалках мясокомбината. Я тебя умоляю, не переусердствуй только. Для безпеки Європи дуже важлива успішна Україна, Польща підтримає її в намаганні наблизитися до НАТО, - Блащак - Цензор.НЕТ 2966
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Соевая банда посрала Плешивому и его позорным Ихтамнетам в ротяку... Для безпеки Європи дуже важлива успішна Україна, Польща підтримає її в намаганні наблизитися до НАТО, - Блащак - Цензор.НЕТ 662и это ФАКТ!!
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Если бы украинские власти меньше вы...бывались с законом о антикор суде, то и поддержки бы было больше.
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Всю историю все государства старались ослабить своих соседей политически и экономически. Неужели наши горе-политики наивно верят в подобные басни? Цели у Европы и россии общие - сделать Украину сырьевым придатком, уничтожив по максимуму отрасли экономики. Будем вынуждены и дальше покупать в три-дорога привезенную с запада в Украину вместо утилизации всякую технику.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля безопасности Европы очень важна успешная Украина, Польша поддержит ее в попытке приблизиться к НАТО, - Блащак
 
 
 
 
 
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