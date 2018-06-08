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 За четыре года к Сенцову ни разу не допустили украинского консула, - МИД

За четыре года незаконного заключения к украинскому режиссеру Олегу Сенцову ни разу не допустили украинского консула

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадське радіо" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"За 4 года незаконного заключения Олега Сенцова к нему ни разу не допустили украинского консула. За последний год в РФ направили более 30 только официальных запросов о допуске украинских дипломатов к политзаключенному, а было еще много неофициальных запросов с просьбой разрешить" , - рассказала Беца.

Она добавила, что Россия мотивирует свои отказы тем, что Олег Сенцов имеет якобы российское гражданство. Такой же ответ МИД недавно получило и еще один незаконного узника Кремля - ​​Александра Кольченко.

Беца добавила, что в МИД занепокоеи состоянию здоровья Владимира Балуха.

"Существует реальная угроза жизни, он голодает более 80 дней. По информации адвокатов, он похудел более чем на 30 кг", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Читайте: Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3070578
 
 
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оце сидів Луценко - прочитав 100 книжок, сиділа Тимошенко - відпочивала, сиділа Савченко - товстіла. А журналіст мабуть книжку написав. Як за 4 роки не написав - то вже не напише. Відпускайте вже його. Передайте Вовану, хай відпускає Сєнцова на Україну.
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Будем проявлять озабоченость или обеспокоеность?
Если чесно, я немогу понять все эти политические игры с полит-заключенными.
При большом желании, можно было бы провести спецоперацию по освобождению, а не играть в этот политический спектакль.
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В ССре дохлятине с 1917 по 1991 год замочили в сортире 100 миллионов людей,не я сказал,.а Ваван Жиринжопский в 2007 году у Соловьева на передаче
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жаль, что нельзя обменять его на мураева... с доплатой
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===За четыре года к Сенцову ни разу не допустили украинского консула, - МИД===

Так какого ... еще не разорваны дипотношения? Нельзя обижать торговых партнеров? Чтобы порошенковские аккумуляторы легче было ставить на русские танки?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа четыре года к Сенцову ни разу не допустили украинского консула, - МИД
 
 
 
 
 
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