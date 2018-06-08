===За четыре года к Сенцову ни разу не допустили украинского консула, - МИД===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадське радіо" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"За 4 года незаконного заключения Олега Сенцова к нему ни разу не допустили украинского консула. За последний год в РФ направили более 30 только официальных запросов о допуске украинских дипломатов к политзаключенному, а было еще много неофициальных запросов с просьбой разрешить" , - рассказала Беца.

Она добавила, что Россия мотивирует свои отказы тем, что Олег Сенцов имеет якобы российское гражданство. Такой же ответ МИД недавно получило и еще один незаконного узника Кремля - ​​Александра Кольченко.

Беца добавила, что в МИД занепокоеи состоянию здоровья Владимира Балуха.

"Существует реальная угроза жизни, он голодает более 80 дней. По информации адвокатов, он похудел более чем на 30 кг", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Читайте: Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.