 "Наша солидарность может спасти его жизнь", - Туск попросил лидеров G7 оказать поддержку голодающему Сенцову

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу обратиться с важным призывом в отношении украинского кинематографиста Олега Сенцова, который участвовал в протестах Евромайдана в Киеве и выступал против аннексии Крыма Россией. В настоящее время он отбывает двадцатилетний срок в лагере строгого режима в Сибири после политического судебного процесса в России, в результате которого его обвинили в терроризме", - сказал Туск в пятницу журналистам в Квебеке.

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"Сегодня наступил 24-й день его бессрочной голодовки, которую он планирует продолжать, если его требование, то есть освобождение 64 украинских политических заключенных, не будет выполнено. Вот почему я прошу лидеров "большой семерки" оказать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - заявил глава Евросовета.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.