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Все про:G7 (216) Россия (69548) Туск (410) Сенцов (512)

 "Наша солидарность может спасти его жизнь", - Туск попросил лидеров G7 оказать поддержку голодающему Сенцову

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров G7 выступить в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего заключение в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу обратиться с важным призывом в отношении украинского кинематографиста Олега Сенцова, который участвовал в протестах Евромайдана в Киеве и выступал против аннексии Крыма Россией. В настоящее время он отбывает двадцатилетний срок в лагере строгого режима в Сибири после политического судебного процесса в России, в результате которого его обвинили в терроризме", - сказал Туск в пятницу журналистам в Квебеке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада требует от России освободить Сенцова, - Фриланд

"Сегодня наступил 24-й день его бессрочной голодовки, которую он планирует продолжать, если его требование, то есть освобождение 64 украинских политических заключенных, не будет выполнено. Вот почему я прошу лидеров "большой семерки" оказать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - заявил глава Евросовета.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Читайте: Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070574
 
   
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Та ми солідарні, що треба йому життя зберегти. Журналісти, особливо такі екстремали як Сєнцов потрібні людству.
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по ходу Эуропа настощую поддержку только путлеру обеспечивает. если бы не США слили б ети добрые Эуропецы Украину путену по левый берег
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Скоро G7 перетвориться на Г 8. Отака солідарність.
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Ксения! Привет! Только хотел написать... И вернуть Россию восьмой! Это сейчас в Тренде!
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Вітаю.
На рахунок 8 це лише розмови чи приколи....
Врешті, якщо трамп не погидував Ином, то спробує і путіна.
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Может и приколы. Трамп вообще затейник! Никто не знает что у него на уме. И что он там у себя в Твиттере отчебучит! Америка должна Гордиться Своим Президентом! Сейчас придет Максимка Ак Мурзович! И расскажет нам об этом!
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Я как-то задавал ему вопрос, за кого он голосовал, он постеснялся ответить...
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Под российскими обстрелами ежемесячно гибнет много украинских граждан...
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паБЕДА над Бесланом и Норд Остом,это круто.А Сенцова победить ума нет...,Эх РАБссия, ГУЛАГ грЁбанный...
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Видео в Ютьюбе.Андрей Купцов.руцкий писатель.
Страна упертого идиотизма.Боинг.Донбасс.Сталин.Репрессии.
Маладца ДЕД,В самое Яблочко...!!!
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Туск мог бы тоже объявить голодовку в поддержку Сенцова. И депутаты Европарламента могли бы перестать жрать. Пора валить рашку нафиг!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Наша солидарность может спасти его жизнь", - Туск попросил лидеров G7 оказать поддержку голодающему Сенцову
 
 
 
 
 
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