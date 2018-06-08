EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  360  27
Все про:Госдепартамент США (810) Россия (69548) США (13785) Сущенко (373) Нойерт (54)

 США призывают немедленно освободить Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, - Нойерт

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить украинского режиссера Романа Сущенко, которого суд Москвы приговорил к 12 годам заключения.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политических заключенных, удерживаемых Россией", - написала пресс-секретарь.

США призывают немедленно освободить Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, - Нойерт 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме. Московский городской суд 4 июня вынес ему приговор - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3070571
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно призывать,только после отключения swift
 показать весь комментарий
 
 
Пусть все политики начнут голодовку - внимание прессы осветит вопрос дикого руцького режима
 показать весь комментарий
 
ХВАТИТ ВСЕМ ЖРАТЬ - поддержите Сенцова. Когда то мир проглотил голодомор - 10 млн жертв. Сколько еще будет жить дикий руцький режим и сеять смерть?
 показать весь комментарий
 
 
Покуда весь мир не сгорит в ТМВ, разумеется.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Начинай с себя - ждём хэш-тэг... США закликають негайно звільнити Романа Сущенка і всіх українських політв'язнів, - Ноєрт - Цензор.НЕТ 5502
 показать весь комментарий
 
ты как маленькая,хуйло не выдержит голодовку политиков и всех отпустит
 показать весь комментарий
 
После голодовки , политики с хуйлом не будут общаться. Это будет табу
 показать весь комментарий
 
какие политики пойдут на голодовку,молоть языком это не голодать
 показать весь комментарий
 
Украинские депутаты тоже могли бы объявить голодовку. Хватит жрать - в стране война , а они по курортам сидят
 показать весь комментарий
 
Вам не нравиться моя идея с голодовкой? А почему? Может через голодовку до лидеров стран начнет доходить опасность руцького мира? Вернее мирка
 показать весь комментарий
 
_Если ваши призывы не подкреплены ничем, что вынудит их выполнить, то плевал, плюеёт и будет плевать кремль на это пустословие! Совершенно определённо.
 показать весь комментарий
 
_А сами вы не понимаете, да? Ну тогда подчинитесь кремлю и готовьтесь кто быть расстрелян, а кто убирать снег на Крайнем Севере.
 показать весь комментарий
 
Давайте обсуждать заключенных, которых может быть целая Украина, что сказал Мустафа, что сказал Мураев, что сказал какой-нибудь "ляшко"... проблемы, проблемы, проблемы... других нет... Главное перед носом успевать размахивать очередной красной тряпкой...
 показать весь комментарий
 
 
Какой рукой тебе больше нравится ее любить? США закликають негайно звільнити Романа Сущенка і всіх українських політв'язнів, - Ноєрт - Цензор.НЕТ 4436
 показать весь комментарий
 
КацаПсинские Крысы сжигают Военные Архивы 20-40-х годов по приказу Плешивого Окурка...
 показать весь комментарий
 
Заметаете следы ПРЕСТУПЛЕНИЙ своих ПАСКУДЫ КГБэшные позорные...
 показать весь комментарий
 
Президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в Большую восьмерку" - Путинская консерва трампушка окончательно вскрылась.
 показать весь комментарий
 
 
Мало ли что США кличат, а клопу все равно--деньги у него есть, поддержка ватного народа есть, ЯО есть....сам себе хозяин и господин.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША призывают немедленно освободить Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, - Нойерт
 
 
 
 
 
 вверх