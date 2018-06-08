 США призывают немедленно освободить Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, - Нойерт

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политических заключенных, удерживаемых Россией", - написала пресс-секретарь.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме. Московский городской суд 4 июня вынес ему приговор - 12 лет колонии строгого режима.