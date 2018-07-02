 Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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20 февраля 2015 года Ивано-франковский городской суд приговорил Стефанкива к одному году лишения свободы за коррупцию (ч. 2 ст. 191 Уголовного Кодекса) – за преступления, совершенные в 2013 году. Однако Апелляционный суд Ивано-Франковщины 27 апреля 2015 года освободил его от отбывания наказания.

На сегодняшний день Стефанкив продолжает возглавлять областное отделение Комитета. При этом его имя есть в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

"Цензор.НЕТ" в марте отправил запрос в Министерство образования с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответа до сих пор не последовало, как и комментария Комитета по физическому воспитанию и спорту.

На запрос нардепа Виктора Романюка, ответ на который есть в распоряжении издания, в профильном министерстве указали, что знают о сложившейся ситуации, однако не будут назначать спецпроверку и отказывать Стефанкиву в трудоустройстве. Также в министерстве отметили, что закон "О предотвращении коррупции" не распространяется на уровень должности, которую занимает Стефанкив.

"…Лицо, которое работает, или претендует на назначение на должность начальника отдельного подразделения бюджетного неприбыльного учреждения, не относится к числу лиц, по отношению к которым необходимо проведение специальной проверки", - говорится в документе.





Также в профильном министерстве объяснили, почему в отношении Стефанкива Комитет по физическому воспитанию и спорту не применил дисциплинарное взыскание. В ответе сказано, что такая мера взыскания должна применяться не позже шести месяцев после совершения проступка. В данный момент руководитель Комитета, который должен был осуществлять дисциплинарное взыскание со Стефанкива, больше не занимает указанную должность.

Кроме того, в министерстве перечислили почетные звания и награды Стефанкива: "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", Грамота Верховной Рады Украины, Почетная грамота Кабинета министров Украины. Также отметили, что чиновник "пользуется авторитетом среди физкультурно-спортивной общественности Ивано-Франковской области и коллег по работе".

О применении в отношении Стефанкива закона об амнистии ходатайствовала местная прокуратура.

На запрос Цензор.НЕТ в прокуратуре Ивано-Франковской области отмечают об отсутствии материалов о том, что Стефанкив продолжает осуществлять противоправную деятельность. Также в ведомстве отмечают, что на случай Стефанкива не может распространяться Закон "О Национальном антикоррупционном бюро", так как закон не имеет обратного действия.



