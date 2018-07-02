EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Общество
  905  17
Все про:коррупция (7158) спорт (1576) Ивано-Франковская область (282)

 Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию. ДОКУМЕНТ

Ивано-франковское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту Минобразования и науки Украины возглавляет Михаил Стефанкив, который в 2015 году был осужден за коррупцию и до сих пор находится в Реестре коррупционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Начальник курса кафедры военной подготовки вуза в Запорожье требовал со студента 4 тыс. грн за возможность не посещать учебные сборы, - полиция. ФОТО

20 февраля 2015 года Ивано-франковский городской суд приговорил Стефанкива к одному году лишения свободы за коррупцию (ч. 2 ст. 191 Уголовного Кодекса) – за преступления, совершенные в 2013 году. Однако Апелляционный суд Ивано-Франковщины 27 апреля 2015 года освободил его от отбывания наказания.

На сегодняшний день Стефанкив продолжает возглавлять областное отделение Комитета. При этом его имя есть в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

"Цензор.НЕТ" в марте отправил запрос в Министерство образования с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответа до сих пор не последовало, как и комментария Комитета по физическому воспитанию и спорту.

На запрос нардепа Виктора Романюка, ответ на который есть в распоряжении издания, в профильном министерстве указали, что знают о сложившейся ситуации, однако не будут назначать спецпроверку и отказывать Стефанкиву в трудоустройстве. Также в министерстве отметили, что закон "О предотвращении коррупции" не распространяется на уровень должности, которую занимает Стефанкив.

"…Лицо, которое работает, или претендует на назначение на должность начальника отдельного подразделения бюджетного неприбыльного учреждения, не относится к числу лиц, по отношению к которым необходимо проведение специальной проверки", - говорится в документе.

Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию 01
Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию 02

Также в профильном министерстве объяснили, почему в отношении Стефанкива Комитет по физическому воспитанию и спорту не применил дисциплинарное взыскание. В ответе сказано, что такая мера взыскания должна применяться не позже шести месяцев после совершения проступка. В данный момент руководитель Комитета, который должен был осуществлять дисциплинарное взыскание со Стефанкива, больше не занимает указанную должность.

Кроме того, в министерстве перечислили почетные звания и награды Стефанкива: "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", Грамота Верховной Рады Украины, Почетная грамота Кабинета министров Украины. Также отметили, что чиновник "пользуется авторитетом среди физкультурно-спортивной общественности Ивано-Франковской области и коллег по работе".

О применении в отношении Стефанкива закона об амнистии ходатайствовала местная прокуратура.

На запрос Цензор.НЕТ в прокуратуре Ивано-Франковской области отмечают об отсутствии материалов о том, что Стефанкив продолжает осуществлять противоправную деятельность. Также в ведомстве отмечают, что на случай Стефанкива не может распространяться Закон "О Национальном антикоррупционном бюро", так как закон не имеет обратного действия.

Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию 03
Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию 04

Источник: https://censor.net.ua/n3070569
 
   
VEhrNGRrdzVRell3VERkU1owNUhRVEJaVUZGMk9VZEhNRXhxVW1vemVsSm5aRU12TUV3M1VtZE9SME5tVGtOWk1FeE1VWE5PUXprd1REUjBNRXRVVW1kT1EzY3dURE5SZFhSREt6Qk1URkpuWkVNMk1FeEVVbXA1UkZGMmRFTjRNRXgyVVhOT1IwSXdXVXhTYWtFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Круто Ивано-франсковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию - Цензор.НЕТ 9216
Зі списку корупціонерів одразу на підвищення.
 показать весь комментарий
 
 
Так это же хорошо, свой человек в системе. Безумовна реформа и потужний прорив.
 показать весь комментарий
 
 
это такая мелочь, в сравнении с остальными "честными" судьями, прокурорами, генпрокурорами, хенералами, депутатами и другими особями, приближенными к императору, что даже упоминания не стоит.
 показать весь комментарий
 
 
а шо - одна и та же колода - родственники братки - сплошные родаки
 показать весь комментарий
 
 
работал я при этом дикобразе - пока не помаслишь никакой бумажки не дадут
 показать весь комментарий
 
Так то досягнення 144 рехформ, це результат клятв БПП, Самопомочі, Народного фронту, Радикальної партії Ляшка, ВО "Батьківщина" на майдані. 2013/2014. Ви ще нові квитанції від водоканалів не от римували з новими цінами? - Так там фото всіх героїв цих партій мабуть буде надруковано, щоб знав народ кожного в лице!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Такие новости в рошении не вызывают удивления."Борьба" с коррупцией в самом разгаре))).Главбарыгу главное на второй срок протянуть,вот уж тогда он точно всех коррупционеров пересажает и руки то им поотрубывает)))
 показать весь комментарий
 
 
Ну это уж совсем не удивительно а вполне себе логично ....
 показать весь комментарий
 
так все ок! судові і прокурорські))) дали зелену лінію!!!
яка корупція і золоті папєрєднікі ?! Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию - Цензор.НЕТ 3707 Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию - Цензор.НЕТ 6382 Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию - Цензор.НЕТ 6382 Ивано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию - Цензор.НЕТ 6382
 показать весь комментарий
 
понятие "демократии" у нас в стране какое то дэбильное
 показать весь комментарий
 
 
а вона в нас за 28 років колись була демократія ця?
 показать весь комментарий
 
нихто нэ бачив , но кажуть е (ми димукратическа страна: !. розстрильну статтю убрали...2. предидущих политиков сажать низзя...3. парад лгбт мона, а трудящихся низзя...4. пенсионэри нэ коррупционэри...4. антикоррупцийний суд создаемо . 4.1. цени европейски...6. всэ токо чэрэз вибори...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоИвано-франковское отделение Комитета по спорту возглавляет Стефанкив, осужденный в 2015-м за коррупцию. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх