 Директор санатория на Тернопольщине присвоил крупную сумму денег, предназначенных для реабилитации участников боевых действий, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмчается: " Оперативники СБ Украины установили, что директор санаторного комплекса на Тернопольщине присвоила бюджетные средства в крупных размерах, выделенные медицинскому учреждению в рамках реализации бюджетной программы. За счет этой суммы пройти курс психологической реабилитации должны были почти сто участников боевых действий.
По результатам проведения следственных действий директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
СБ Украины во время мероприятий, направленных на предупреждение и устранение угроз национальным интересам государства в военной сфере, в частности по социальной защите военнослужащих и участников АТО, разоблачила несколько фактов растраты бюджетных средств, предусмотренных на психологическую реабилитацию участников ООС (АТО), организованных должностными лицами санаторно курортных учреждений и Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Сотрудники СБ Украины продолжают реализацию комплекса мероприятий, направленных на недопущение хищения государственных средств, выделенных на нужды ООС, в том числе на бюджетную программу "Мероприятия по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции".
Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, участвовала в хищении средств, предоставляемых международной гуманитарной помощью Украине из европейских стран и США для поддержки детей-инвалидов.
Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные журналистам одним из сотрудников Министерства юстиции. Пишет авторитетное издание Luxembourg Herald (Люксембургский вестник)
Как все запущено.
Чи усіх шпигунів-терористів-зрадників-сєпарів уже повиловлювали і перейшли на "голубих ворішек"?