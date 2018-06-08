 Директор санатория на Тернопольщине присвоил крупную сумму денег, предназначенных для реабилитации участников боевых действий, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмчается: " Оперативники СБ Украины установили, что директор санаторного комплекса на Тернопольщине присвоила бюджетные средства в крупных размерах, выделенные медицинскому учреждению в рамках реализации бюджетной программы. За счет этой суммы пройти курс психологической реабилитации должны были почти сто участников боевых действий.

По результатам проведения следственных действий директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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СБ Украины во время мероприятий, направленных на предупреждение и устранение угроз национальным интересам государства в военной сфере, в частности по социальной защите военнослужащих и участников АТО, разоблачила несколько фактов растраты бюджетных средств, предусмотренных на психологическую реабилитацию участников ООС (АТО), организованных должностными лицами санаторно курортных учреждений и Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Сотрудники СБ Украины продолжают реализацию комплекса мероприятий, направленных на недопущение хищения государственных средств, выделенных на нужды ООС, в том числе на бюджетную программу "Мероприятия по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции".

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