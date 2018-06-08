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Все про:СБУ (12581) Тернопольщина (321) хищение (343) реабилитация (183)

 Директор санатория на Тернопольщине присвоил крупную сумму денег, предназначенных для реабилитации участников боевых действий, - СБУ

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на психологическую реабилитацию участников боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмчается: " Оперативники СБ Украины установили, что директор санаторного комплекса на Тернопольщине присвоила бюджетные средства в крупных размерах, выделенные медицинскому учреждению в рамках реализации бюджетной программы. За счет этой суммы пройти курс психологической реабилитации должны были почти сто участников боевых действий.

По результатам проведения следственных действий директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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СБ Украины во время мероприятий, направленных на предупреждение и устранение угроз национальным интересам государства в военной сфере, в частности по социальной защите военнослужащих и участников АТО, разоблачила несколько фактов растраты бюджетных средств, предусмотренных на психологическую реабилитацию участников ООС (АТО), организованных должностными лицами санаторно курортных учреждений и Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Сотрудники СБ Украины продолжают реализацию комплекса мероприятий, направленных на недопущение хищения государственных средств, выделенных на нужды ООС, в том числе на бюджетную программу "Мероприятия по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции". 

Также читайте: На психологическую реабилитацию участников АТО госбюджетом предусмотрено 109 млн грн, но нет нормативных документов для предоставления таких услуг, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/n3070568
 
   
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А говорят что Украина бедная страна. Врут наверное?
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головний мародер військового бюджету Директор санатория на Тернопольщине присвоил крупную сумму денег, предназначенных для реабилитации участников боевых действий, - СБУ - Цензор.НЕТ 3877
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Тю, тут жена барыги засветилась и ничего:
Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, участвовала в хищении средств, предоставляемых международной гуманитарной помощью Украине из европейских стран и США для поддержки детей-инвалидов.
Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные журналистам одним из сотрудников Министерства юстиции. Пишет авторитетное издание Luxembourg Herald (Люксембургский вестник)
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Так скільки все-таки присвоїв? СБУшники не можуть всі двадцятки порахувати? )))
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Директор? Неужели бухгалтеры были не в курсе?
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А у нас есть вообще чиновники, которые не воруют? Наверное начальником и стать невозможно, если на верх делится не будешь?
Как все запущено.
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До лампочки, как видно будет коррупционный суд...
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Зачем плодить яловые суды, во время войны нужен другой способ наказания.
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А це компетенція СБУ?
Чи усіх шпигунів-терористів-зрадників-сєпарів уже повиловлювали і перейшли на "голубих ворішек"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор санатория на Тернопольщине присвоил крупную сумму денег, предназначенных для реабилитации участников боевых действий, - СБУ
 
 
 
 
 
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