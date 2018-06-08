 Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "Лига.НЕТ", Это следует из повестки дня пленарных заседаний Европарламента.
Днем ранее, 12 июня, европейские депутаты проведут дебаты по поводу предоставления Украине макрофинансовой помощи.
Докладчиком по вопросу предоставления помощи Украине будет депутат Ярослав Валенса.
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17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.
Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по €500 млн (15,4 млрд грн).
Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере €600 млн (18,5 млрд грн), поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.
Минулого разу була вимога де-факто дозволити їм рубати карпатський ліс, цікаво що тепер захочуть.
Оно и не удивительно, президент и Рада по сути являются гарантом коррупции, даже закон об антикоррупционном суде приняли после нажима Запад и понятно что не позволят ему нормально работать.
Но большинство украинцев похоже все это устраивает.
Об этом возмущенно посетовал заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3070477