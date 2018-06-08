EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика, За рубежом
  519  25
Все про:Европарламент (1298) помощь (2839) транш (188)

 Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро

12 и 13 июня депутаты Европейского парламента рассмотрят вопрос предоставления Украине макрофинансвой помощи в размере €1 миллиард.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "Лига.НЕТ", Это следует из повестки дня пленарных заседаний Европарламента.

Днем ранее, 12 июня, европейские депутаты проведут дебаты по поводу предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Докладчиком по вопросу предоставления помощи Украине будет депутат Ярослав Валенса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада увеличит размер помощи ВСУ, - министр обороны Саджан

17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по €500 млн (15,4 млрд грн).

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере €600 млн (18,5 млрд грн), поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.

Источник: https://censor.net.ua/n3070565
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та тут така справа - дають Україні, а багатіє лише Ахметов. Не в ті руки дають.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки вовка не корми, а у слона товстіший. )))
 показать весь комментарий
 
 
Украина - это РОШЕН!!! Уррааа!!! Панамские оффшоры ликуют.
 показать весь комментарий
 
Ну вот опять ни слова что это не безвозмездная помощь а кредит.
 показать весь комментарий
 
 
И нам поднимут цены на газ, а бабло разворуют. Все как всегда
 показать весь комментарий
 
 
а что кто то против?не видно протестов
 показать весь комментарий
 
 
На этот раз бабуины используют на предвыборную кампанию
 показать весь комментарий
 
Это зрада из всех зрад. Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 4Плешивый Педофил в шоке.Хунта Порошенко нападет на Дохлую РАБссию. Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 4 Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 4
 показать весь комментарий
 
Під які відсотки, коли повертати, які умови цього разу?

Минулого разу була вимога де-факто дозволити їм рубати карпатський ліс, цікаво що тепер захочуть.
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция в Украине рулит, а при таком уровне коррупции наивно надеяться на нормальное развитие страны, так и будет Украина плюхаться в коррупционном болоте.
Оно и не удивительно, президент и Рада по сути являются гарантом коррупции, даже закон об антикоррупционном суде приняли после нажима Запад и понятно что не позволят ему нормально работать.

Но большинство украинцев похоже все это устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
Пол ярда пойдет на новую систему оружия...,название не скажу,потом Сюрприз будет... Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 2138
 показать весь комментарий
 
Но это не Нептун и Коршун...,пусть вас сцук жаба давит...
 показать весь комментарий
 
После поступления денег снова пойдут крупные выигрыши в лотереях, миллионные подарки от бабушек и прочие благодати для чинуш, депутатов, судей, прокуроров, ментовских и армейских начальников.
 показать весь комментарий
 
 
Ликуют панамские оффшоры! Банки Кипра потирают руки в преддверии навара...
 показать весь комментарий
 
 
У 89,77 тыс. украинцев просто лежат на депозитах в банках суммарно 161,83 млрд грн.(6,2 млрд.$)
Об этом возмущенно посетовал заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3070477
 показать весь комментарий
 
Ніхто не звернув уваги що будівля європарламенту збудована у вигляді недобудованої Вавілонської вежі? До чого б це?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕвропарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро
 
 
 
 
 
 вверх