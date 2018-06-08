 Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "Лига.НЕТ", Это следует из повестки дня пленарных заседаний Европарламента.

Днем ранее, 12 июня, европейские депутаты проведут дебаты по поводу предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Докладчиком по вопросу предоставления помощи Украине будет депутат Ярослав Валенса.

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17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по €500 млн (15,4 млрд грн).

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере €600 млн (18,5 млрд грн), поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.