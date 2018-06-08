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 Двое украинских воинов получили ранения, противник совершил 17 обстрелов позиций ВСУ с начала суток, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 8 июня, противник 17 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска вели провоцирующие обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120 и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганском направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

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"Кроме этого оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащего получили ранения. Потери противника уточняются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070562
 
 
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Нашим воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов получили ранения, противник совершил 17 обстрелов позиций ВСУ с начала суток, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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