 Двое украинских воинов получили ранения, противник совершил 17 обстрелов позиций ВСУ с начала суток, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска вели провоцирующие обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120 и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганском направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

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"Кроме этого оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащего получили ранения. Потери противника уточняются.

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