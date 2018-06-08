 Надо отменить залог подозреваемым в сложных коррупционных преступлениях, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета им.Т.Шевченко в пятницу.
"По наиболее сложным коррупционным преступлениям, я абсолютно убежден: денежный залог надо отменить", - заявил он.
безвіз - недадуть
набу -нестворить
антикорупційний суд - непроголосують
здає маріуполь
вам жульченятам немає чим зайнятись окрім того щоб поносити україну ?
И когда же? Как только вас изберут на 2-й срок, да?
Вот захочет Петр Лексеевич посадить зрадофила Соболева за евро-номер к примеру, а люди захотят за него внести залог....
Дело для Петра Лексеевича становится сразу сложным......- тяжкое ведь не пришьешь...
(зачем зверствовать?)
Цензор знову щось недочитав. Або теж включився у процес виборів.
"складних корупційних злочинах" ? хто це має встановитит складність, )(уйлокнур?
зараз гиги і хрещатики все пояснять.