 Надо отменить залог подозреваемым в сложных коррупционных преступлениях, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета им.Т.Шевченко в пятницу.

"По наиболее сложным коррупционным преступлениям, я абсолютно убежден: денежный залог надо отменить", - заявил он.

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