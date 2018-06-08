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 Политика Украины
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Все про:залог (312) коррупция (7139) Порошенко (14926)

 Надо отменить залог подозреваемым в сложных коррупционных преступлениях, - Порошенко

Необходимо отменить денежный залог при избрании меры пресечения подозреваемым в масштабных коррупционных преступлениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета им.Т.Шевченко в пятницу.

"По наиболее сложным коррупционным преступлениям, я абсолютно убежден: денежный залог надо отменить", - заявил он.

Также читайте: Родственники внесли 1,2 млн грн залога за пойманного на взятке 47,5 тыс. долларов сотрудника СБУ Карамушку, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3070560
 
   
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но если Петя это говорит обращаясь к студентам......можно оценить как всё запущено....... Студенты, последняя надежда......несчастная Украина.
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наша пісня гарна нова починаєм її знову !
безвіз - недадуть
набу -нестворить
антикорупційний суд - непроголосують
здає маріуполь
вам жульченятам немає чим зайнятись окрім того щоб поносити україну ?
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почем же?может петя решил честно отсидеть
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Это уже просто Капитан Очевидность какой-то! Надо отменить залог подозреваемым в сложных коррупционных преступлениях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6600
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А студенты хамы - задают, понимашь, гаранту неудобные вопросы...
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як завжди сказав і нічого не зробив
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порошенко не бог,есть ещё парламент и так далее,у нас президентской парламентская страна не все зависит от петра
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ты кроме улыбки гибонище больше ничего не можешь сказать? насколько же ты туп...
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"Дєнь ото дня росте процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них їб@ла..." (ЛП) Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3100
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как же я тебя бешу, порохожлоб. и это радывает нас Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9317
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только порохоботы настоящие патриоты Украины
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Очень смешно Петр Лексеевич.....

И когда же? Как только вас изберут на 2-й срок, да?
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Наверное требующих длитеьного срока расследования
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Makimoto - именно сложных...

Вот захочет Петр Лексеевич посадить зрадофила Соболева за евро-номер к примеру, а люди захотят за него внести залог....
Дело для Петра Лексеевича становится сразу сложным......- тяжкое ведь не пришьешь...
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на 4 году у власти пришла умная идея
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Так часу нема на мєлачі. Треба контролювати тих звіряток, які загортають ароматний шоколад у срібну фольгу. )))
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Так вноси поправку в действующий КПК и принимай за два дня, как протащил кума-генплокулола!
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Ну і де відповідний законопроект від Президента?
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правильна вдруг завтра соевая свинья окажется под подозрением...отменить и отпустить
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и больничные.... а то как в кутузку тянут сразу падучая начинается
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Ой зараз почнеться... Може навіть у насірова одіяльце заберуть і вліплять догану з попередженням Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6689
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Правильно, Пепа ! Треба брати золотом або біткоїнами. )))
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Только президент Порошенко способен поставить точку в коррупции на Украине.
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Тонко тролиш, зачот, чуть з дивана не впав. )))
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Правду говорить легко и приятно, держись за воздух.
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приятно почитать разговор двух интеллектуалов
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А чего тут не знать? Я говорю правду, а ты обтекаешь. Потому что за тобой правды нет! Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5050
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Костя чистить зброю. Тобто ручку полірує.)
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Був полірувальник! Вийшов і суд порішив. Шкода тільки авто.
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Краще прогулятись з топорами під суд якийсь).
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А почему он это говорит студентам? неужели им и больше некому отменять эту муру?
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За 5 лет додумался. Заебали уже эти немощные воры.
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Видимо таким как розенпилять никогда не суждено попасть в такую категорию. Этот боров вместо поедания сухарей на шконке бегает по разным эфирам
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А кто и за сколько будет определять - сложные коррупционные преступления или нет?...
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"Надо отменить залог подозреваемым в сложных коррупционных преступлениях, - Порошенко" - здесь шоколадный выдал себя с головой, конечно с его мозгами, которые с мальства, ещё от папы (который сидел за воровство), по воровской династии, супер сложные коррупционные преступления, что весь новый антикоррупционный суд будет работать на Хряка, на Фирташа, на Коломойского, на Ахметова и пр. сволоту, а это может тянуться годами, Украина за это время может полностью разориться, наоборот с воровских акул, надо в первую очередь имущество брать в залог, чтобы они не смогли подкупать судей.
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так кто же ему мешает это сделать? Самая большая фракция ВР имени его?
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Коротка цитата. Там мабуть ще щось говорилось.
Цензор знову щось недочитав. Або теж включився у процес виборів.

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Цензор эту встречу на шесть статей размажет.
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А!Це як що сбегать,то,щоб залог не сгорел.Зрозумiло
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Так чего трындеть. Законопроект в студию.
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Какой там нахрен залог может быть, сажать их на долгие-долгие годы...
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скасувати потрібно самого ініціатора.
"складних корупційних злочинах" ? хто це має встановитит складність, )(уйлокнур?
зараз гиги і хрещатики все пояснять.
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Це треба було ввести дуже і дуже давно. У корупційних злочинах не може бути застави чи домашнього арешту, тільки СІЗО!
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очередной раз поводил по губам всем и по ушам

Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2234
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да неужели....? Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1807.... поближе к выборам Педро будет петь.... хунту геть ? Треба скасувати заставу підозрюваним у складних корупційних злочинах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8073
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо отменить залог подозреваемым в сложных коррупционных преступлениях, - Порошенко
 
 
 
 
 
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