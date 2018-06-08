 Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке зоозащитной инициативы UAnimals.

"Живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на ул. Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения... Не дадим отпустить убийцу тысяч собак!" - говорится в записи.

Святогор с 1 июня находится в розыске по ч.2 ст.300 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса Украины (создание и распространение продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости) на основании запроса Шевченковского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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