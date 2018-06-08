 Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке зоозащитной инициативы UAnimals.
"Живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на ул. Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения... Не дадим отпустить убийцу тысяч собак!" - говорится в записи.
Святогор с 1 июня находится в розыске по ч.2 ст.300 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса Украины (создание и распространение продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости) на основании запроса Шевченковского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
а за собак - в тюрму.
он на одном месте с этим
Но с другой стороны чел едва ли валил собак из соображений ветеринарной безопасности. Догхантеров просто прёт этот процесс. И не факт, что он охотился только на бродячих животных, а не отстреливал всё что попадётся.
Ваши слова: "И не факт, что он охотился только на бродячих животных, а не отстреливал всё что попадётся."
Ну если он травил бродячих собак, то как он мог травить людей? Бегать по всему Киеву, забегать в квартиры и тихоньько подсыпать яд в кастрюли с супом?
Я лишь уточнил, что не имеет значения, каким именно образом он убивал собак.
Извините, в нашем мире существуют еще какие-то существа кроме животных и людей, которых можна отстреливать?
Если что-то из мною сказанного вам ещё непонятно, не стесняйтесь, спрашивайте, постараюсь объяснить
За сим прощаюсь, счастья вам, здоровья, хорошего настроения.
Нападающих преступников не нужно утилизировать на месте?
Если ты подножный корм для негодяев, будь им, если хочешь.
А если кто-то, когда-то захочет - то у меня есть табельное оружие.
Ты понял?
Недавно вот нападавших сепарков Герой из Правого Сектора подрезал, и норм.
Со стволом было бы 2 трупика сепарской погани, а не один.
РАСТЕРЗАННЫЕ ЛЮДИ СОБАКАМИ.
Родные девочки, растерзанной собаками на Урале, обжаловали слишком мягкий приговор хозяевам псов.
Коти кажуть, що брехня
"не кусают хороших людей."
коротше коли покусають, то твоя карма така
им бы тебя рвать нужно было.
Он выполнял работу муниципальных властей.
А все так называемые "любители животных" - заткнитесь! Это из-за вас спокойно по городским улицам не пройдёшь. Это вы выбрасываете на улицу надоевших вам животных.
Муниципальные службы должны стерилизовать и чиповать бродячих животных.
И не дело какого-то пидараса заниматься живодёрством.
Наскакивает дворняга и приходует её, родятся полупородные, вот их и выбрасывают.
Очередное дно пробито.
В Европе, кстати, муниципальные службы псов травят и никто не возмущается кроме кучки шизиков, которые не могут иметь детей.
Вообще необходимо регистрироваться, как только берёшь щенка и потом рассказываешь - куда он делся после того, как этот "любитель" наигрался с живой игрушкой и она ему надоела...
Свободу догхантеру, захиснику малих дітей від лютої смерті у собачих зубах!!!
В Киеве с начала года от укусов собак пострадало почти 900 человек
17:19, 18 мая 2017
С начала 2017 года в Киеве более 800 человек пострадали от укусов собак.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua. "В Киеве в 2017 году с января по апрель включительно зарегистрировано 841 пострадавшего от укусов собак, за аналогичные периоды 2015 и 2016 - по 888 пострадавших", - сказал Поворозник.
Чиновник отметил, что с начала года случаев укусов собаками с бешенством зарегистрировано не было. "Однако в 2016 году зафиксирован один случай смерти от бешенства жительницы Киева, которая заболела после укуса собственной собакой во время пребывания в Васильковском районе", - добавил он.