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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:животные (638) садизм (16)

 Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения

Полиция Киева задержала известного убийцу бездомных собак Алексея Святогора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке зоозащитной инициативы UAnimals.

"Живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на ул. Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения... Не дадим отпустить убийцу тысяч собак!" - говорится в записи.

Святогор с 1 июня находится в розыске по ч.2 ст.300 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса Украины (создание и распространение продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости) на основании запроса Шевченковского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Также смотрите: Суд подтвердил приговор живодеру, который издевался над животными в Киеве. ФОТО

Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему светит 5 лет заключения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070552
 
   
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ВСУ на Донбасі теж свино-собак вбиває.
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краще би на сепарів полював..
а за собак - в тюрму.
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Ну это конечно да. Преступника нашли матерого. Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 9465
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Почти все садюги проходили через убийство животных ((
он на одном месте с этим
Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 1516Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 6712
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Одно дело живодер, а другое дело догхантер. Может человека банально задолбали стаи собак возле его дома где ходят его жена и дети. Не думали об этом?
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проследила на паре веток......ну дерьмо же ты. тьфу1
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Отойди от зеркала !!! Зачем такая самокритичность???
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Ваще-то, бродячие собаки - это реальная проблема. И очень опасная. Их популяция должна быть контролируема. А владельцев, которые выпускают собак (особенно крупных) на самовыгул тоже нужно сажать.
Но с другой стороны чел едва ли валил собак из соображений ветеринарной безопасности. Догхантеров просто прёт этот процесс. И не факт, что он охотился только на бродячих животных, а не отстреливал всё что попадётся.
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А где тут написано, что он их именно отстреливал? Насколько я знаю догхантеры травят собак.
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Пусть будет травил. Суть дела не меняет. Хотя почему не мог отстреливать?
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"Хотя почему не мог отстреливать?" Мог конечно и отстреливать, и не только собак, а еще и слонов, жирафов.

Ваши слова: "И не факт, что он охотился только на бродячих животных, а не отстреливал всё что попадётся."
Ну если он травил бродячих собак, то как он мог травить людей? Бегать по всему Киеву, забегать в квартиры и тихоньько подсыпать яд в кастрюли с супом?
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Тут вы мне уже что-то приписываете. Я про людей ничего не говорил.
Я лишь уточнил, что не имеет значения, каким именно образом он убивал собак.
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Ваши слова : "И не факт, что он охотился только на бродячих животных, а не отстреливал всё что попадётся." Потом ваши же слова: "Я про людей ничего не говорил."
Извините, в нашем мире существуют еще какие-то существа кроме животных и людей, которых можна отстреливать? Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 8894
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"... а не отстреливал всё что попадётся." В контексте домашние животные, а не только бродячие.
Если что-то из мною сказанного вам ещё непонятно, не стесняйтесь, спрашивайте, постараюсь объяснить Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 8367
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Домашних животных? Котика зайдет в вашу квартиру застрелит, хомячка задушит в коробочке, или рыбкам в аквариум что-то кинет?
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Ясно. Вам, похоже, поговорить не с кем и вы уныло валяете дурака в сети.
За сим прощаюсь, счастья вам, здоровья, хорошего настроения.
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Та нє. Він просто кацапський контрацептив. Це Вам немає з ким поговорити, я таких одразу спамлю.
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Ти теж можеш когось "задовбать"! Не думав про це?!
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Нравиться, ощущать себя великим гуманистом, мол "Я лучше всех этих догхантеров, и всех этих, что оправдывают догхантеров"?
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У нас тут свой убийца собак есть - кацахол. Пора на нары!!!!!!
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Таня,ну что Вы.. Он у нас тут просто "гений политической сатиры", даже когда собак тубазидом травит.
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Вы про пасквили запойного сторожа сельского клюба Андрюхи Белочки?
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И про слепого запойного завхоза этого же "клюбу" Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 4941
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У меня даже начало новеллы образовалось " Старый запойный завхоз был ,как всегда,пьян и сил его тщедушного тельца хватало только на истерический вопль в стенах сельскоклюбного туалета : " В туалете НЕ СРАТЬЬЬЬЬЬ !",чем он ставил в двусмысленное положение уже присевших посетителей и наводил на философские размышления типа " если не срать в туалете,то зачем этот туалет вообще нужен?"..."
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Жаль эту животинку, так и не смог стать человеком. Мы опускаться до этого не будем. Пусть клуб опущенных с восторгом читает "Записки алкоголика". А вот Цензор ударил в штангу, допуская подобное.
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Мне просто интересно,кого из политиков Цензор увидел в этом графоманском "мексиканском коктейле"...
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Цей хлопець викликає одні позитивні емоції. Це ж скільки він грошей бюджету зберіг. Ні, треба красти - тоді станеш героєм.
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Есть адрес его прописки а то я другой хаунтер
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Шариков котов души , этот гандон собак.
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Защитники животных, на ваших детей собаки не нападали?
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А если люди нападали, то что, людям головы снимать?
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А не?
Нападающих преступников не нужно утилизировать на месте?
Если ты подножный корм для негодяев, будь им, если хочешь.
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Походу этот живодер убивает всех собак, которых может, а не в момент нападения. Так что Ваша попытка его оправдать - мимо кассы. А если какой-то обиженный кем-то мизантроп захочет выстрелить Вам в затылок, то Вы к этому сами уже сделали шаг.
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Похоже это "живодёр" защищал жизнь людей превентивными мерами.
А если кто-то, когда-то захочет - то у меня есть табельное оружие.
Ты понял?
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Я понял. Ваше табельное оружие будет бонусом мизантропу. в его деле превентивного предотвращения убийств.
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Ибо от неожиданного выстрела в затылок пистолет в кармане или за поясом слабо защищает. Скорее, наоборот.
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Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 412

Недавно вот нападавших сепарков Герой из Правого Сектора подрезал, и норм.
Со стволом было бы 2 трупика сепарской погани, а не один.
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https://www.e1.ru/news/spool/news_id-485140.html

Родные девочки, растерзанной собаками на Урале, обжаловали слишком мягкий приговор хозяевам псов.
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_Это ложь! Бездомные собаки ни на кого не нападают! Они сами всех боятся, так их ещё все пинают и бьют, особенно дети. Вот они и защищаются! Они не кусают хороших людей.
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"Бездомные собаки ни на кого не нападают! "
Коти кажуть, що брехня Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 1128

"не кусают хороших людей."
коротше коли покусають, то твоя карма така Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 2721
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они просто не знали кто папочка у этих детей ...
им бы тебя рвать нужно было.
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Какая омерзительная кацапская рожа на фото...
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Отстреливал бездомных собак? Какой же он преступник?
Он выполнял работу муниципальных властей.
А все так называемые "любители животных" - заткнитесь! Это из-за вас спокойно по городским улицам не пройдёшь. Это вы выбрасываете на улицу надоевших вам животных.
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И каков процент среди любителей собак выбрасывает их на улицу?
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Ты долбоёб. Возможно также садист.
Муниципальные службы должны стерилизовать и чиповать бродячих животных.
И не дело какого-то пидараса заниматься живодёрством.
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Ви з таким підходом скоро щурів почнете чіпувати. (я люблю тварин, але коли вони несуть загрозу ....)
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Нанотехнології допоможуть чіпувати кліщів, блох та комарів!
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Все верно, кроме последнего: сколько там выбрасывают на улицу биоматериала "любители животных" роли особой не играет т.к. из домашних животных, а тем более декоративным пород, на улице почти никто не выживает. Те крокодилы, которые бегают сворами по нашим улицам - отдельный подвид городского шакала, который закрепился в своей нише. Выбрасываемые на улицу домашние псы в основном служат для них кормом, а не пополнением популяции.
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Гуляет такой зоошизик со своей сукой или она сама убежала и гуляет.
Наскакивает дворняга и приходует её, родятся полупородные, вот их и выбрасывают.
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_Бродячих собак в городе должно быть как можно больше! Пусть охраняют его от плохих людей, пусть кусают их и рвут. А тех двуногих тварей, которые против этого, нужно сажать однозначно! Ненавижу людей, собаки гораздо лучше. Это факт.
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Тоже собак убиваешь, тварь?! Будь ты проклят!!! Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения - Цензор.НЕТ 7003
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Злой, потому что не трахнул ни одну псину сегодня?
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Очередная победа тёток в климаксе и инфантильных дураков над здравым смыслом. Да здравствует бродячая свора! Течную суку с кавалерами в каждый двор!
Очередное дно пробито.
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Зравый смысл в том, чтобы живодёрить, а не по человечески поступать через муниципальные службы?
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Значит плохо работают муниципальные службы.
В Европе, кстати, муниципальные службы псов травят и никто не возмущается кроме кучки шизиков, которые не могут иметь детей.
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Время на "охоту" есть, а для того, чтобы потребовать от муниципальных служб, чтобы они работали - нет...
Вообще необходимо регистрироваться, как только берёшь щенка и потом рассказываешь - куда он делся после того, как этот "любитель" наигрался с живой игрушкой и она ему надоела...
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Почитай значение слова живодёр, ты его не адресу применяешь. "Муниципальные службы" в свете того, что сотворили с законом про безнадзорных животных - бессильны.
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Я произносил слово живодёр или повторил - что в статье написано?
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Закон бумеранга никто не отменял! Чего желаешь другим,то получишь сам! И эта мразь обязательно будет отвечать.
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Тих хто отруює собак, треба змусити зжерти, що вони розкидають. А от до власників собачок є свої вимоги. Повідок і намордник на вулиці. Це, по перше, убезпечить і ваших тваринок від гидоти, яку вони можуть з"їсти, а по друге, не треба буде казати: "вона не вкусить". І прибирайте лайно за вашими улюбленцями. Совочок і пакет вам в поміч.
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Труять ізоніазідом, він для людей не шкідливий.
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и что,это как-то кого-то оправдывает? Сегодня - изониазидом и тубазидом,а завтра твой ребенок руки после песочницы не помоет и гыгнет. Потому что "добрый дяденька" не заморачивался с поиском отравы,поэтому притравил,чем мог.
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Мегареспект чуваку! Он делал то, что должны делать власти.
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Хоч би почитали, за що саме його судять. Не за отруєння собак, а за те що знімав це на відео і викладав в інтернет. Труїв би собі по тихому, і ніхто б його не чіпав, але ж захотілось визнання і слави.
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Наконец-то! Эта мразь должна ответить!
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Тварі собачники, щороку в Україні десятки тисяч людей покусані бродячими собаками, десятки дітей щороку кусають так, що вони мають серйозну шкоду для здоров'я і десятки людей загризають насмерть.

Свободу догхантеру, захиснику малих дітей від лютої смерті у собачих зубах!!!

В Киеве с начала года от укусов собак пострадало почти 900 человек
17:19, 18 мая 2017
С начала 2017 года в Киеве более 800 человек пострадали от укусов собак.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua. "В Киеве в 2017 году с января по апрель включительно зарегистрировано 841 пострадавшего от укусов собак, за аналогичные периоды 2015 и 2016 - по 888 пострадавших", - сказал Поворозник.
Чиновник отметил, что с начала года случаев укусов собаками с бешенством зарегистрировано не было. "Однако в 2016 году зафиксирован один случай смерти от бешенства жительницы Киева, которая заболела после укуса собственной собакой во время пребывания в Васильковском районе", - добавил он.
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А что ж он не убивает идиотов,которые этих животных на улицу выкинули? Страшно против людей идти - может и ответка прилететь? Так уже прилетала. Мало ему квартиру взрывали. Очень жаль,что пустую,а не с ним внутри.
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Человек за санстанцию делает ее работу - очищает город от блохастых шавок, а его еще и обвиняют.. Уроды.. Премию нужно давать за каждую дохлую шавку.
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_Города и прочие населённые пункты - естественная среда обитания бездомных собак! Они имеют право бегать и жить где хотят. Надо принять закон про права животных и запретить кому-то их трогать!
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я скажу так: судить не надо чурыло отмажется. ошкурить ебанную истоту и отправить к такому жё уёпку в питер. и ненадо про злых бездомных собак.
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