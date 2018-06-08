 Джемилев поблагодарил Турцию за принципиальную позицию в вопросе оккупации Россией Крыма

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.
Мустафа Джемилев отметил, что перед отъездом в Турцию встретился с президентом Украины Петром Порошенко и передал от имени главы государства искреннюю благодарность за поддержку, оказываемую Турцией Украине.
"Мы следим за вашими заявлениями против оккупации и преследования соотечественников в Крыму. Мы вам очень благодарны", – сказал Джемилев.
Лидер крымскотатарского народа выразил уверенность, что "земля Крыма будет освобождена от оккупации".
Но ведь это, сцуко, неважно, гораздо важнее пара вскользь брошенных фраз о "мы помним о Крыме". Ну помнят они, как и кацапы о оккупированном ими Кипре, и шо.... Это разве как-то мешает им деньжат зарабатывать и вообще.