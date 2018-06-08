 Джемилев поблагодарил Турцию за принципиальную позицию в вопросе оккупации Россией Крыма

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

Мустафа Джемилев отметил, что перед отъездом в Турцию встретился с президентом Украины Петром Порошенко и передал от имени главы государства искреннюю благодарность за поддержку, оказываемую Турцией Украине.

"Мы следим за вашими заявлениями против оккупации и преследования соотечественников в Крыму. Мы вам очень благодарны", – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа выразил уверенность, что "земля Крыма будет освобождена от оккупации".

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