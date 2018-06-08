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Все про:Джемилев (735) Турция (1964)

 Джемилев поблагодарил Турцию за принципиальную позицию в вопросе оккупации Россией Крыма

Лидер крымскотатарского народа, депутат парламента Украины Мустафа Джемилев поблагодарил Турцию за позицию в отношении аннексии Крыма Россией.

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

Мустафа Джемилев отметил, что перед отъездом в Турцию встретился с президентом Украины Петром Порошенко и передал от имени главы государства искреннюю благодарность за поддержку, оказываемую Турцией Украине.

"Мы следим за вашими заявлениями против оккупации и преследования соотечественников в Крыму. Мы вам очень благодарны", – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа выразил уверенность, что "земля Крыма будет освобождена от оккупации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3070545
 
 
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джмиль бери в руки автомат и шуруй освобождать свою землю от агрессора....
Джемилев поблагодарил Турцию за принципиальную позицию в вопросе оккупации Россией Крыма - Цензор.НЕТ 8307

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турки сейчас с кацапами газопровод строят, который по завершению отберет у украинского транзита более 30 млрд кубометров газа в год, что соответствует потере прибыли до $1.7 млрд.

Но ведь это, сцуко, неважно, гораздо важнее пара вскользь брошенных фраз о "мы помним о Крыме". Ну помнят они, как и кацапы о оккупированном ими Кипре, и шо.... Джемилев поблагодарил Турцию за принципиальную позицию в вопросе оккупации Россией Крыма - Цензор.НЕТ 9316 Это разве как-то мешает им деньжат зарабатывать и вообще.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДжемилев поблагодарил Турцию за принципиальную позицию в вопросе оккупации Россией Крыма
 
 
 
 
 
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