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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:оборона (971) США (13785) Полторак (965) Мэттис Джеймс (83)

 США готовы выдать второй транш финансовой помощи для оборонных нужд Украины, - Полторак

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности предоставить Украине очередной транш финансовой помощи для усиления безопасности и обороны.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в пятницу в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Мэттис подчеркнул, что США готовы выдать второй транш финансовой помощи, которая будет использована для дальнейших оборонных нужд на основе нового закона Украины о национальной безопасности", - сказал Полторак.

Что касается других партнеров, то, по его словам, Канада отработает перечень оборонного оборудования для предоставления его Вооруженным силам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада увеличит размер помощи ВСУ, - министр обороны Саджан

В свою очередь, Великобритания поддерживает усилия Украины в создании системы управления рисками, внутреннего контроля и управления оборонными ресурсами, отметил руководитель МОУ.

Министр также отметил высокий уровень сотрудничества с Польшей и Литвой.

Также читайте: НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3070544
 
   
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На первый транш были куплены Джавелины, но при условии хранения на складах за Днепром.
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Доктор юго-сєвєрних наук краще знає, як діяти під час війни.
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І всі на Банковій зразу падазрітєльно возбудились )))
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а можно на эти деньги купить комплекс предаторов? Я даже знаю у кого.
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Конгресс США готов выдать второй транш финансовой помощи для оборонных нужд Украины, а тем временем Трамп просит Конгресс пустить Мокшанию обратно в G8.

Видимо пан Мюллер еще не полностью раскопал делишки американских друганов кремля, или раскопал, но по политическим причинам не выставляет эти связи с кацапами публично.
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Транш помощи дают в момент заявлений Трампа, в се логично и своевременно. Для зрадофилов деньги не налом дают или переводом на личный счет, а техникой или оружием.
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Президенту Порошенко всякий с радостью даст деньги. У него они никуда не пропадут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы выдать второй транш финансовой помощи для оборонных нужд Украины, - Полторак
 
 
 
 
 
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