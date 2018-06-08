 США готовы выдать второй транш финансовой помощи для оборонных нужд Украины, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в пятницу в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр обороны Мэттис подчеркнул, что США готовы выдать второй транш финансовой помощи, которая будет использована для дальнейших оборонных нужд на основе нового закона Украины о национальной безопасности", - сказал Полторак.
Что касается других партнеров, то, по его словам, Канада отработает перечень оборонного оборудования для предоставления его Вооруженным силам Украины.
В свою очередь, Великобритания поддерживает усилия Украины в создании системы управления рисками, внутреннего контроля и управления оборонными ресурсами, отметил руководитель МОУ.
Министр также отметил высокий уровень сотрудничества с Польшей и Литвой.
Видимо пан Мюллер еще не полностью раскопал делишки американских друганов кремля, или раскопал, но по политическим причинам не выставляет эти связи с кацапами публично.