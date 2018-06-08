 Данилюк об отставке: "Ситуация развивалась очень быстро. Все делалось так, чтобы меня не было в зале"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сам экс-министр рассказал в пятницу в эфире "Радио Свобода".

"Я же на самом деле имел желание работать дальше. Ситуация развивалась очень быстро. И даже вчерашнее голосование должно было состояться в четыре часа… Мне сказали: "В четыре часа будет голосование". Все делалось так, чтобы меня не было в зале. Все делалось так, чтобы это тихо можно было проголосовать и забыть", – сказал он.

По словам Данилюка, он намерен написать книгу о своей работе в правительстве.

"Я отдыхаю. Мне раньше предлагали написать книгу. Сейчас для этого появилось время", – сказал он.

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Отвечая на вопрос о мотивах, побуждавших написать письмо послам стран G7, он подчеркнул, что документ не должен был стать достоянием общественности.

"Оно не должно было быть публичным. Знаете, почему оно стало публичным? Потому что это решили использовать как аргумент, что я что-то сделал не так. Меня не критиковали за бюджет или за налоговую политику. Меня раскритиковали за письмо, которое на сто процентов является правдой", – прокомментировал А.Данилюк.

По его словам, конфликт такого уровня свидетельствует о дестабилизации: "Когда возникает конфликт такого уровня, это дестабилизация. Должно быть понятно (в такой ситуации – ИФ), почему были приняты такие решения. Я держался до последнего… Но я исчерпал все другие меры, это был крайний шаг", – пояснил он.

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Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

На заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.

Напомним, с марта 2017 года после отстранения Романа Насирова ГФС возглавляет соратник Гройсмана, бывший глава ГУ ГФС в Винницкой области Мирослав Продан.