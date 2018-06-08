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 Спецпредставитель ООН Мельцер посетил четырех украинских военных заложников в СИЗО оккупированного Донецка

Спецпредставитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер посетил оккупированную территорию "ДНР", где пообщался в СИЗО Донецка с четырьмя украинскими военными в присутствии надзирателей.

Об этом он рассказал во время брифинга в украинском кризисном медиа центре, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське TV.

В то же время Мельцер отметил, что не смог посетить заложников, удерживаемых на территории самопровозглашенной "ЛНР".

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"Во время моего визита на территории, контролируемые незаконными формированиями, я не смог посетить те места, которые хотел в "ЛНР" я не смог вообще частно пообщаться с удерживаемыми, и это было под давлением и удручающим запугиванием", - отметил он.

Также ему не удалось попасть на территорию аннексированного Крыма.

"Получив разрешение от властей Украины, я также пытался согласовать визит в Крым с властями РФ. Россия откликнулась тоже радостно, но сказала, что визит должен быть согласован - как визит на национальную территорию России, поэтому я не смог посетить эту территорию ", - рассказал Мельцер.

Он добавил, что имел доступ ко всем местам лишения свободы на территории Украины, которые хотел посетить.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070535
 
 
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Гитлер тоже показывал самых упитанных заключённых . Мировую общественность это устраивает и сегодня ?
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типа Россия откликнулась радостно, но если он получит российское гражданство )))
мля, левой пишут, правой затирают....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпецпредставитель ООН Мельцер посетил четырех украинских военных заложников в СИЗО оккупированного Донецка
 
 
 
 
 
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