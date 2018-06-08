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 Политика Украины
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Все про:ВР (22050) регламент (165) Сенцов (512) Сыроид (196) Мураев (28) Арешонков (1)

 Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики: максимальное наказание - это временное отстранение от заседаний в Раде, - Арешонков

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики может отстранить депутата Евгения Мураева от пленарных заседаний в связи с некорректными высказываниями в адрес украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в заключении на территории России. Другого наказания для депутата за слова о Сенцове пока нет.

Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель главы комитета, член фракции БПП Владимир Арешонков, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что регламентный комитет парламента может рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности или привлечении к уголовной ответственности нардепа, если есть соответствующие представления от генпрокурора. Так прописано в регламенте. Мы также можем рассматривать вопросы нарушения дисциплины депутатами. Поэтому, если будет в комитете заявление от спикера, возможно, от вице-спикера Оксаны Сыроид, как она уже анонсировала, от группы народных депутатов относительно заявлений Мураева и нарушения им депутатской этики, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Найем: "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей"

Нардеп отметил, что "максимальное наказание для Мураева после его заявлений на адрес нашего политзаключённого Сенцова - это отстранение на время от участия в пленарных заседаниях, максимально - на пять заседаний".

Депутат признал, что это не является жестким и адекватным наказанием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко

"К сожалению, наш регламент не предусматривает [другого] наказания за аморальное поведение или высказывания депутатов. Мы давно подготовили изменения в регламент, но это воля большинства депутатов, что вопрос до сих пор не выносится на рассмотрение парламента", - сказал он.

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена"

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей". 

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070534
 
   
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Ну вот Бойко, Новинский, Вилкул, Шуфрич, Скорик и т.д. не скрываясь шпарят по кремлевским методичкам и штампами руссоСМИ, но СБУ до них дела нет. Торговые партнерыНу вот Бойко, Новинский, Вилкул, Шуфрич, Скорик и т.д. не скрываясь шпарят по кремлевским методичкам и штампами руссоСМИ, но СБУ до них дела нет. Торговые партнеры
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А что там с Интером? Затихло? Порошенко не дает в обиду сепарский канал в обмен на облизывание на выборах?
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Мураев подонок, это факт. А Голубан и Аброськин?
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Голубан и Аброськин, как и Коля Злочевский - хорошие парни.
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То есть самое суровое наказание у них - это отпуск! Долго так еще будет ваще?
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Ну почему бы и нет... В принципе, адекватная мера.
С одной оговоркой - сначала распять в трусиках, а уже потом распятие поставить в угол.
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долбаные депутаты, долбанная иудейская власть
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такое наказание у нас прохдят все депутаты добровольно.
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Ось вам, шановна публіка, і чергова вистава. Що там вчора понаприймали з антикорупційним судом - на другому плані. Чергова свиня публічно обплювала громадськість. Бо треба ж відвернути увагу. І всі свині захрюкали.
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Млять, он и так ни разу не был!!!! не ходит! почитайте его присутсвие в ВР! вот такое и дает им безнаказанность
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Почему этот пидораст до сих пор не сидит ???
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8: https://www.rbc.ua/rus/news/premer-ministr-italii-soglasilsya-rossiyu-1528464256.html

А вы тут про какого-то Мураева.
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Та яка там демократія. Ті взяли Сенцова ці цього журналіста еврея. Чи це головна проблема? У України відхапали цілі території з людьми і майном і де ті Будапештські підписанти, а Європа один за одним дає добро на Північний Поток 2...
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Вот бы меня так наказали, На лето с сохранением зп не пускали бы на работу.. 😂
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Ну фсьо,кароч... разібрались...більш ублюдочного парламенту в нас,мабудь,не було...
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А що ти б з ним зробив? (У рамках повноважень Ради).
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Що зробили з Сашком Білим? (У рамках повноважень Ради).
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Вы так всё просрёте. Нет не всё,а только Украину.
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Шапито. А Мураев- клоун коверный. Всё вот это- чистейшее цирковое представление. Для нас. У меня уже только чувство усталости, не более. Мне это всё надоело... Хватит, погружаюсь в работу. В политические фокусы более не заглядываю. Утомили, реально.
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Политика очень вредит и отвлекает от работы. Она очень помогает только бизнес-политикам.
Я уже давно понял,что всё потеряно...
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Очередной информационный шум следите за руками где то в казне или бюджете тем временем воруются деньги с огромной скоростью .
Все события напоминают 1917 год
Большевик захватывали власть все ради народа

эта шокладная банда на майдане уберем зека все народ заживет лифты социальные открыты закон один для всех

большевики пришли к власти и начался террор кто против власти народа раскулачивать растрелять
Эти уселись в кресло набивать мошну раскулачивать государство и народ от денег отряды продразверстки ГПУ СБУ суды продолжение отрядов продразверстки , кто против них тот враг агент России в тюрьму если не получилось самоубийство, убийство

Большевики устроили геноцид народа уничтожив миллионы
Эти тоже геноцид народа через комун тарифы а ля стеля отсутствие медицины выталкивают народ из страны в эмиграцию забалтывание всякой информационной чушью теле радио эфиры.

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дали высраться доманскому про "наши гарада и фашистав". теперь мураев.
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Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики: максимальное наказание - это временное отстранение от заседаний в Раде, - Арешонков
 
 
 
 
 
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