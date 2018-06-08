 Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики: максимальное наказание - это временное отстранение от заседаний в Раде, - Арешонков

Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель главы комитета, член фракции БПП Владимир Арешонков, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что регламентный комитет парламента может рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности или привлечении к уголовной ответственности нардепа, если есть соответствующие представления от генпрокурора. Так прописано в регламенте. Мы также можем рассматривать вопросы нарушения дисциплины депутатами. Поэтому, если будет в комитете заявление от спикера, возможно, от вице-спикера Оксаны Сыроид, как она уже анонсировала, от группы народных депутатов относительно заявлений Мураева и нарушения им депутатской этики, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос", - заявил он.

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Нардеп отметил, что "максимальное наказание для Мураева после его заявлений на адрес нашего политзаключённого Сенцова - это отстранение на время от участия в пленарных заседаниях, максимально - на пять заседаний".

Депутат признал, что это не является жестким и адекватным наказанием.

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"К сожалению, наш регламент не предусматривает [другого] наказания за аморальное поведение или высказывания депутатов. Мы давно подготовили изменения в регламент, но это воля большинства депутатов, что вопрос до сих пор не выносится на рассмотрение парламента", - сказал он.

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.