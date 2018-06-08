 Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики: максимальное наказание - это временное отстранение от заседаний в Раде, - Арешонков

Об этом в комментарии LB.ua заявил заместитель главы комитета, член фракции БПП Владимир Арешонков, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечу, что регламентный комитет парламента может рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности или привлечении к уголовной ответственности нардепа, если есть соответствующие представления от генпрокурора. Так прописано в регламенте. Мы также можем рассматривать вопросы нарушения дисциплины депутатами. Поэтому, если будет в комитете заявление от спикера, возможно, от вице-спикера Оксаны Сыроид, как она уже анонсировала, от группы народных депутатов относительно заявлений Мураева и нарушения им депутатской этики, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос", - заявил он.
Нардеп отметил, что "максимальное наказание для Мураева после его заявлений на адрес нашего политзаключённого Сенцова - это отстранение на время от участия в пленарных заседаниях, максимально - на пять заседаний".
Депутат признал, что это не является жестким и адекватным наказанием.
"К сожалению, наш регламент не предусматривает [другого] наказания за аморальное поведение или высказывания депутатов. Мы давно подготовили изменения в регламент, но это воля большинства депутатов, что вопрос до сих пор не выносится на рассмотрение парламента", - сказал он.
Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".
Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
С одной оговоркой - сначала распять в трусиках, а уже потом распятие поставить в угол.
А вы тут про какого-то Мураева.
Я уже давно понял,что всё потеряно...
Все события напоминают 1917 год
Большевик захватывали власть все ради народа
эта шокладная банда на майдане уберем зека все народ заживет лифты социальные открыты закон один для всех
большевики пришли к власти и начался террор кто против власти народа раскулачивать растрелять
Эти уселись в кресло набивать мошну раскулачивать государство и народ от денег отряды продразверстки ГПУ СБУ суды продолжение отрядов продразверстки , кто против них тот враг агент России в тюрьму если не получилось самоубийство, убийство
Большевики устроили геноцид народа уничтожив миллионы
Эти тоже геноцид народа через комун тарифы а ля стеля отсутствие медицины выталкивают народ из страны в эмиграцию забалтывание всякой информационной чушью теле радио эфиры.
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!