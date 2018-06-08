EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  145  3
Материалы по теме:
Все про:акция (1751) протест (4267) Сенцов (512)

 Сегодня начинается второй этап кампании #SaveOlegSentsov. Организаторы призывают писать политикам стран G7. СПИСОК

Сегодня, 8 июня, мы начинаем второй этап глобальной кампании #SaveOlegSentsov. Организаторы призывают неравнодушных людей присоединиться к онлайн-акции 8-9 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Канада требует от России освободить Сенцова, - Фриланд

8-9 июня лидеры G7 ("Большой семерки") соберутся в канадском Мальбе, чтобы обсудить важнейшие проблемы мира.

"Мы убеждены, что освобождение Олега Сенцова и всех 70 заложников Кремля должно быть одним из ключевых вопросов саммита. Совместными усилиями мы сможем этого достичь!",  - отмечают инициаторы акции.

Они рассказали, что каждый желающий может сделать в социальных сетях.

В Фейсбуке. Зайдите на свой профиль в Facebook. Откройте приведены ниже ссылки на публичные страницы политиков. Напишите в комментариях под их последним постом один из предложенных в рамках онлай-акции призывов к действиям. Убедитесь, что вы поставили хэштеги #SaveOlegSentsov и #freesentsov.

В Твиттере. Зайдите в свой аккаунт в Twitter. Опубликуйте в нем один из предложенных в рамках онлайн-акции призывов к действиям. Обязательно в этом посте напишите название аккаунта политика (со знаком @ в начале). Убедитесь, что вы поставили хэштеги #SaveOlegSentsov и #freesentsov.

Если у вас вообще нет времени, вы можете воспользоваться гугл-документом с уже подготовленными нашими волонтерами твитами. Вы нажимаете на любой из них - и автоматически набранный текст твита появляется у вас на странице. Осталось только отправить. Ссылка на гугл-документ clc.to/XlSZWQ.

Читайте также: Жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем его освобождения, - МИД

Основной призыв онлайн-акции #SaveOlegSentsov - # G7 Act Now! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #freesentsov.

Как отмечается, чем больше постов будет сделано, тем больше шансов на успех.

Также можно использовать другие предложенные в рамках онлайн-акции #SaveOlegSentsov фразы по ссылке https://bit.ly/2xOUlHj.

Публичные профили лидеров стран большой семерки в Facebook и в Twitter по ссылке https://bit.ly/2kY0KXo.

Источник: https://censor.net.ua/n3070532
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жальь реалного Патриота и просто ЧЕЛОВЕКА! А савченко консерва всё ОК
 показать весь комментарий
 
Нельзя никому верить . Понимаю страны , которые не отказались от ядерного оружия . Гаранты оказались "гарантами" .
 показать весь комментарий
 
 
G7 сейчас больше переживает как попросить рашку присоединиться вновь к ним.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня начинается второй этап кампании #SaveOlegSentsov. Организаторы призывают писать политикам стран G7. СПИСОК
 
 
 
 
 
 вверх