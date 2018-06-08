 Сегодня начинается второй этап кампании #SaveOlegSentsov. Организаторы призывают писать политикам стран G7. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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8-9 июня лидеры G7 ("Большой семерки") соберутся в канадском Мальбе, чтобы обсудить важнейшие проблемы мира.

"Мы убеждены, что освобождение Олега Сенцова и всех 70 заложников Кремля должно быть одним из ключевых вопросов саммита. Совместными усилиями мы сможем этого достичь!", - отмечают инициаторы акции.

Они рассказали, что каждый желающий может сделать в социальных сетях.

В Фейсбуке. Зайдите на свой профиль в Facebook. Откройте приведены ниже ссылки на публичные страницы политиков. Напишите в комментариях под их последним постом один из предложенных в рамках онлай-акции призывов к действиям. Убедитесь, что вы поставили хэштеги #SaveOlegSentsov и #freesentsov.

В Твиттере. Зайдите в свой аккаунт в Twitter. Опубликуйте в нем один из предложенных в рамках онлайн-акции призывов к действиям. Обязательно в этом посте напишите название аккаунта политика (со знаком @ в начале). Убедитесь, что вы поставили хэштеги #SaveOlegSentsov и #freesentsov.



Если у вас вообще нет времени, вы можете воспользоваться гугл-документом с уже подготовленными нашими волонтерами твитами. Вы нажимаете на любой из них - и автоматически набранный текст твита появляется у вас на странице. Осталось только отправить. Ссылка на гугл-документ clc.to/XlSZWQ.

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Основной призыв онлайн-акции #SaveOlegSentsov - # G7 Act Now! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #freesentsov.



Как отмечается, чем больше постов будет сделано, тем больше шансов на успех.



Также можно использовать другие предложенные в рамках онлайн-акции #SaveOlegSentsov фразы по ссылке https://bit.ly/2xOUlHj.



Публичные профили лидеров стран большой семерки в Facebook и в Twitter по ссылке https://bit.ly/2kY0KXo.